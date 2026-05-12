ஐபிஎல் 2026: ஹைதராபாத்தை வீழ்த்தி புள்ளிப் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்தது குஜராத் டைட்டன்ஸ்
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான வேற்றியின் மூலம் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்திற்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.
Published : May 12, 2026 at 11:31 PM IST
அஹ்மதாபாத்: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 82 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது.
குஜராத் டைட்டன்ஸ் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகளுக்கு இடையிலான ஐபிஎல் லீக் போட்டி இன்று அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இன்றைய போட்டிக்கான இரு அணிகளின் பிளேயிங் லெவனிலும் எந்த மாற்றங்களும் செய்யப்படவில்லை.
இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் ஷுப்மன் கில் 5 ரன்னிலும், ஜோஸ் பட்லர் 7 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய நிஷாந்த் சந்துவும் 22 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் இணைந்த சாய் சுதர்சன் மற்றும் வாஷிங்டன் சுந்தர் இணை பொறுப்புடன் விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை சீரான வேகத்தில் உயர்த்தினர்.
தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடிய இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களையும் பதிவு செய்து அசத்தினர். அதன்பின் 61 ரன்களை எடுத்த நிலையில் சாய் சுதர்சன் விக்கெட்டை இழக்க, 50 ரன்களை சேர்த்த கையோடு வாஷிங்டன் சுந்தரும் ஆட்டமிழந்தார். இதன் காரணமாக குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 168 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது.
அதன்பின் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கும் தொடக்கம் சிறப்பாக அமையவில்லை. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் டிராவிஸ் ஹெட் ரன்கள் ஏதுமின்றியும், அபிஷேக் சர்மா 6 ரன்களிலும், இஷான் கிஷன் 11 ரன்களிலும், ஸ்மாறன் ரவிச்சந்திரன் 4 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியனுக்கு திரும்பினர்.
மேற்கொண்டு அணியை சரிவிலிருந்து மீட்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட சலில் அரோரா 16 ரன்களுக்கும், ஹென்ரிச் கிளாசென் 14 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழக்க, கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸும் 19 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து பெவிலியன் திரும்பினார். இதன் காரணமாக சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 14.5 ஓவர்களில் 86 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. குஜராத் தரப்பில் காகிசோ ரபாடா, ஜேசன் ஹோல்டர் தலா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
இதன் மூலம் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 82 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், 16 புள்ளிகளூடன் புள்ளிப்பட்டியலிலும் முதலிடத்திற்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. மறுபக்கம் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி தங்களுடைய 5ஆவது தோல்வியைத் தழுவி 14 புள்ளிகளுடன் தரவரிசையில் மூன்றாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.