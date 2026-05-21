ஐபிஎல் 2026: குஜராத் டைட்டன்ஸ் அபார வெற்றி; படுதோல்வியுடன் தொடரிலிருந்து வெளியேறியது சிஎஸ்கே
குஜராத் டைட்டன்ஸூக்கு எதிரான தோல்வி காரணமாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நடப்பு ஐபிஎல் தொடரின் பிளேஆஃப் வாய்ப்பில் இருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியேறியது.
Published : May 21, 2026 at 11:35 PM IST
அஹ்மதாபாத்: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 89 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவுசெய்து அசத்தியுள்ளது.
குஜராத் டைட்டன்ஸ் - சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான ஐபிஎல் லீக் போட்டி அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு கேப்டன் ஷுப்மன் கில் மற்றும் சாய் சுதர்சன் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை கொடுத்தனர்.
தொடர்ந்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களை பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், முதல் விக்கெட்டிற்கு 125 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் அமைத்தனர். அதன்பின் ஷுப்மன் கில் 7 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 64 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, மறுபக்கம் சதமடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட சாய் சுதர்சனும் 7 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 84 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினார்.
அதேசமயம் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஜோஸ் பட்லரும் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்து அசத்தியதுடன் 57 ரன்களை சேர்த்து ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார். இதன் மூலம் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 4 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 229 ரன்களை சேர்த்தது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் தரப்பில் முகேஷ் சௌத்ரி, ஸ்பென்ஸர் ஜான்சன் மற்றும் அன்ஷுல் கம்போஜ் தலா ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றினர்.
பின்னர் இமாலய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் சஞ்சு சாம்சன் முதல் பந்திலேயே விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து மேத்யூ ஷார்ட் 24 ரன்களுக்கும், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 16 ரன்களையும், உர்வில் படேல் ரன்கள் ஏதுமின்றியும், கார்த்திக் சர்மா 19 ரன்களிலும், டெவால்ட் பிரேவிஸ் 8 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியனுக்கு நடையைக் கட்டினர்.
அதன்பின் களமிறங்கிய ஷிவம் தூபே ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து விளையாடியதுடன், 4 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 47 ரன்களை சேர்த்த நிலையில் விக்கெட்டை இழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களில் அன்ஷுல் கம்போஜ் 19 ரன்களை சேர்த்த நிலையில் மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதன் காரணமாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 13.4 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 140 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது.
குஜராத் டைட்டன்ஸ் தரப்பில் முகமது சிராஜ், காகிசோ ரபாடா மற்றும் ரஷித் கான் ஆகியோர் தலா 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 89 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியது. இந்த வெற்றி மூலம் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி இரண்டாம் இடத்திற்கு முன்னேறிய நிலையில், மறுபக்கம் சிஎஸ்கே அணியும் பிளேஆஃப் வாய்ப்பில் இருந்து வெளியேறியுள்ளது.