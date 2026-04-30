ஐபிஎல் 2026: சொந்த மண்ணில் ஆர்சிபி-யை வீழ்த்தி பதிலடி கொடுக்குமா குஜராத்?

அஹ்மதாபாத் மைதானத்தில் குஜராத் மற்றும் ஆர்சிபி அணிகள், ஒரு முறை மட்டுமே மோதிய நிலையில் அதில் ஆர்சிபி வெற்றியை பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.

விராட் கோலி - ஷுப்மன் கில் (IANS)
Published : April 30, 2026 at 10:56 AM IST

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 42-வது லீக் ஆட்டத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் 42-வது லீக் ஆட்டத்தில் ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை எதிர்த்து, ரஜத் படிதார் தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.

இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டியில் அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இரவு நடைபெறவுள்ளது. நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் இவ்விரு அணிகளும் ஏற்கெனவே மோதிய லீக் ஆட்டத்தில் ஆர்சிபி அணி வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்திய நிலையில், அதற்கான் அபதிலடியை குஜராத் அணி கொடுக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

குஜராத் டைட்டன்ஸ்
ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி நடப்பு சீசனில் சில தோல்விகளை சந்தித்திருந்தாலு, கடந்த சில போட்டிகளாக சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறது. அந்த அணி இதுவரை விளையாடிய 8 போட்டிகளில் 4 வெற்றிகள் மற்றும் 4 தோல்விகளுடன் 8 புள்ளிகளைப் பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் 5ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.

அணியின் பேட்டிங்கில் சாய் சுதர்சன் அபார ஃபார்மை தொடரும் நிலையில், ஷுப்மன் கில், ஜோஸ் பட்லர் ஆகியோரும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். பவுலிங்கில் முகமது சிராஜ், காகிசோ ரபாடா, பிரஷித் கிருஷ்ணா, ரஷித் கான் ஆகியோர் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக இருந்து வருகிறது.

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு
நடப்பு சாம்பியனான ஆர்சிபி அணியும் இந்த சீசனில் அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை குவித்து அசத்தி வருகிறது. அந்த அணி இதுவரை விளையாடிய 8 போட்டிகளில் 6 வெற்றிகளை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளதுடன், 12 புள்ளிகளை பெற்று பட்டியலின் இரண்டாம் இடத்திலும் தொடர்கிறது. மேலும் அந்த அணி கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்த கையோடு இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது.

அணியின் பேட்டிங்கில் விராட் கோலி, தேவ்தத் படிக்கல், ரஜத் படிதார், டிம் டேவிட் என நட்சத்திர வீரர்கள் வரிசைக் கட்டின் நிற்கின்றனர். மறுபக்கம் பவுலிங்கில் புவனேஷ்வர் குமார், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், குர்னால் பாண்டியே மற்றும் சுயாஷ் சர்மா ஆகியோரும் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவது அணிக்கு மிகப்பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.

நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் குஜராத் மற்றும் பெங்களூரு அணிகள் இதுவரை 7 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் ஆர்சிபி அணி 4 முறையும், குஜராத் அணி 3 முறையும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. இன்றைய போட்டி நடைபெறும் அஹ்மதாபாத் மைதானத்தில் இரு அணிகளும், ஒரு முறை மட்டுமே மோதிய நிலையில் அதில் ஆர்சிபி வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானம்
அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானம் பேட்டர்களுக்கு மிகவும் சாதகமான ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. இந்த மைதானத்தில் முதலில் பேட்டிங் செய்வதும் அல்லது சேஸிங் செய்வதும் வெற்றிக்கான வாய்ப்பை சமமாகவே வழங்குகிறது. இருப்பினும், இரவு நேரங்களில் பனியின் தாக்கம் இருக்கும் என்பதால், டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் முதலில் பவுலிங் செய்வது வெற்றிக்கு கூடுதல் சாதகத்தை வழங்கலாம்.

நேரலை தகவல்கள்
ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.

உத்தேச லெவன்

குஜராத் டைட்டன்ஸ்: சாய் சுதர்சன், ஷுப்மன் கில்(கேப்டன்), ஜோஸ் பட்லர், ஷாருக் கான், வாஷிங்டன் சுந்தர், ஜேசன் ஹோல்டர், ரஷித் கான், அர்ஷத் கான், ககிசோ ரபாடா, முகமது சிராஜ், மானவ் சுதர். (இம்பேக்ட் வீரர் - பிரஷித் கிருஷ்ணா)

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு: விராட் கோலி, தேவ்தத் படிக்கல், ரஜத் படிதார் (கேப்டன்), ஜித்தேஷ் சர்மா, டிம் டேவிட், குர்னால் பாண்டியா, ரொமாரியோ ஷெப்ஃபர்ட், புவனேஷ்வர் குமார், ரசிக் சலீம் தார், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், சுயாஷ் சர்மா. (இம்பேக்ட் வீரர் - ஜேக்கப் பெத்தெல்)

