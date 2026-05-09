ஐபிஎல் 2026: ராஜஸ்தானை வீழ்த்தி முந்தைய தோல்விக்கு பதிலடி கொடுத்தது குஜராத்
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸூக்கு எதிரான வெற்றியின் மூலம் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி நடப்பு சீசனில் தங்களுடைய 7ஆவது வெற்றியை பதிவு செய்து, 14 புள்ளிகளுடன் பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.
Published : May 9, 2026 at 11:32 PM IST
ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 77 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. ஜெய்ப்பூரில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இன்றைய போட்டிக்கான ராஜஸ்தான் அணியில் வழக்கமான கேப்டன் ரியான் பராக் காயம் காரணமாக விளையாடாத நிலையில், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் அணியை வழிநடத்தினார்.
அதன்படி களமிறங்கிய குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு சாய் சுதர்ஷன் - ஷுப்மன் கில் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை கொடுத்தனர். தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடிய இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களை பதிவு செய்ததுடன், முதல் விக்கெட்டிற்கு 118 ரன்களை சேர்த்தனர். அதன்பின் 55 ரன்களை எடுத்த கையோடு சாய் சுதர்ஷன் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த பட்லரும் 13 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
மேற்கொண்டு சதத்தை நெருங்கிய ஷுப்மன் கில் 9 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 84 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். இறுதியில் வாஷிங்டன் சுந்தர் அதிரடியாக விளையாடி 37 ரன்களை சேர்த்து ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார். இதன் மூலம் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து 229 ரன்களை சேர்த்தது. ராஜஸ்தான் அணி தரப்பில் பிரிஜேஷ் சர்மா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
அதன்பின் கடின இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ராஜஸ்தான் அணியில் கேப்டன் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 3 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். மறுபக்கம் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய வைபவ் சூர்யவன்ஷி 3 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 36 ரன்களிலும், துருவ் ஜூரெல் 24 ரன்களிலும், ஷிம்ரான் ஹெட்மையர் 6 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.
பின்னர் களமிறங்கிய வீரர்களில் ரவீந்திர ஜடேஜா 38 ரன்களை சேர்த்தத நிலையில், மற்ற வீரர்கள் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதன் காரணமாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 16.3 ஓவர்களில் 152 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ரஷித் கான் 4 விக்கெட்டுகளையும், ஜேசன் ஹோல்டர் 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
இதன் மூலம் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 77 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி நடப்பு சீசனில் தங்களுடைய 7ஆவது வெற்றியை பதிவு செய்து, 14 புள்ளிகளுடன் பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. மறுபக்கம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 12 புள்ளிகளுடன் 5ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.