லக்னோ அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் குஜராத் அபார வெற்றி

குஜராத் அணியின் ஜோஸ் பட்லர் 31 பந்துகளில் 60 ரன்கள் விளாசினார்.

குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி வீரர்கள் (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 12, 2026 at 9:57 PM IST

லக்னோ: லக்னோ அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் குஜராத் அணி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

நடப்பு ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது லீக் போட்டி லக்னோவில் நடைபெற்றது. இதில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின.

டாஸ் வென்ற குஜராத் அணி பவுலிங் தேர்வு செய்தது. அதன்படி முதலில் களமிறங்கிய லக்னோ அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக மிட்செட் மார்ஷ் 11 ரன்னிலும், கேப்டன் பண்ட் 18 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். தொடர்ந்து அந்த அணி 20 ஓவரில் 8 விக்கெட் இழப்புக்கு 164 ரன்களை சேர்த்தது. குஜராத் அணியின் பிரசித் கிருஷ்ணா 4 விக்கெட் வீழ்த்தினார்.

இதையடுத்து 165 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் குஜராத் அணி களம் இறங்கியது. அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக ஜோஸ் பட்லர் 31 பந்துகளில் 60 ரன்கள் விளாசினார். தொடர்ந்து முகமது சமி பந்தில் எய்டன் மார்க்ரமிடம் கேட்ச் கொடுத்து அவர் ஆட்டமிழந்தார்.

மேலும், கேப்டன் கில் 40 பந்துகளில் 56 ரன்கள் எடுத்தார். தொடர்ந்து வாஷிங்டன் சுந்தர் 21, சாய் சுதர்சன் 15 ரனகள் எடுத்தனர். இறுதியில் 18.4 ஓவரில் 165 ரன்கள் எடுத்த குஜராத் அணி, 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் லக்னோ அணியை வீழ்த்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் குஜராத் அணி நடப்பு ஐபிஎஸ் தொடரில் மூன்று வெற்றிகளை பதிவு செய்துள்ளது.

