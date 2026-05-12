ஐபிஎல் 2026: பிளேஆஃப் வாய்ப்பை உறுதி செய்வது யார்? குஜராத் vs ஹைதராபாத் இன்று மோதல்
அஹ்மதாபாத் மைதானத்தில் இரு அணிகளும் இதுவரை 3 முறை மோதியுள்ள நிலையில், அனைத்து போட்டிகளிலும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி வெற்றியைப் பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.
Published : May 12, 2026 at 1:20 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 56ஆவது லீக் போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
ஐபிஎல் 2026 தொடர் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் தற்போது வரை எந்த அணியும் பிளேஆஃப் வாய்ப்பை உறுதி செய்யாமல் உள்ள நிலையில், எந்தெந்த அணிகள் பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. அந்தவகையில் இன்று நடைபெறும் லீக் போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸை எதிர்த்து சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.
இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இப்போட்டி அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. தற்போது சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் விளையாடிய 11 போட்டிகளில் தலா 7 வெற்றிகளை பதிவு செய்து புள்ளிப்பட்டியலில் இரண்டு மற்றும் மூன்றாம் இடங்களை பிடித்துள்ளன. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றிபெற்று பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
குஜராத் டைட்டன்ஸ்
ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி நடப்பு சீசனில் சில தோல்விகளை சந்தித்திருந்தாலும், கடந்த சில போட்டிகளாக சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவதுடன், அடுத்தடுத்து வெற்றிகளையும் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் அந்த அணி 14 புள்ளிகளை பெற்றுள்ளதுடன், எஞ்சியுள்ள ஏதெனும் ஒரு போட்டியில் வெற்றியை பதிவு செய்தாலும் பிளே ஆஃப் வாய்ப்பை உறுதி செய்யும் வாய்ப்பையும் பெற்றுள்ளது.
அணியின் பேட்டிங்கில் சாய் சுதர்சன் அபார ஃபார்மை தொடரும் நிலையில், ஷுப்மன் கில், ஜோஸ் பட்லர் ஆகியோரும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவது பேட்டிங் துறையை வலிமைப் பெற செய்துள்ளது. அதேசமயம் அணியின் பவுலிங்கில் முகமது சிராஜ், காகிசோ ரபாடா, பிரஷித் கிருஷ்ணா, ரஷித் கான் ஆகியோர் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக இருந்து வருகிறது. இதனால் இன்றைய போட்டியிலும் குஜராத் அணி வெற்றியைப் பதிவு செய்யுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்
மறுபக்கம் பாட் கம்மின்ஸ் தலைமையிலான சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவதுடன், அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. அந்த அணி விளையாடிய 11 போட்டிகளில் 7 வெற்றிகளை பதிவு செய்து புள்ளிப்பட்டியலில் 2ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. இதனால் எஞ்சியுள்ள போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்து பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் முனைப்பில் இப்போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.
அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில் டிராவிஸ் ஹெட், அபிஷேக் சர்மா ஆகியோர் அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கி வருவதும், இஷான் கிஷன், ஹென்ரிச் கிளாசென் ஆகியோருடன் அனிகெத் வர்மா போன்ற உள்ளூர் வீரர்களும் அதிரடியாக செயல்பட்டு வருவது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. பவுலிங்கைப் பொறுத்தவரையில் பாட் கம்மின்ஸ், சாகிப் ஹுசைன், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஆகியோரும் சிறப்பாக செயல்படுவது கூடுதல் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் குஜராத் மற்றும் ஹைதராபாத் அணிகள் இதுவரை 7 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 5 போட்டிகளிலும், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி ஒரு போட்டியிலும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளன. அதேசமயம், அஹ்மதாபாத் மைதானத்தில் இரு அணிகளும் இதுவரை 3 முறை மோதியுள்ள நிலையில், அனைத்து போட்டிகளிலும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி வெற்றியைப் பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.
நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானம்
அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானம் பேட்டர்களுக்கு மிகவும் சாதகமான ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. இந்த மைதானத்தில் முதலில் பேட்டிங் செய்வதும் அல்லது சேஸிங் செய்வதும் வெற்றிக்கான வாய்ப்பை சமமாகவே வழங்குகிறது. இருப்பினும், இரவு நேரங்களில் பனியின் தாக்கம் இருக்கும் என்பதால், டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் முதலில் பவுலிங் செய்வது வெற்றிக்கு கூடுதல் சாதகத்தை வழங்கலாம்.
நேரலை தகவல்கள்
ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
குஜராத் டைட்டன்ஸ்: சாய் சுதர்சன், ஷுப்மன் கில்(கேப்டன்), ஜோஸ் பட்லர், ராகுல் திவேத்தியா, வாஷிங்டன் சுந்தர், ஜேசன் ஹோல்டர், ரஷித் கான், அர்ஷத் கான், ககிசோ ரபாடா, முகமது சிராஜ், மானவ் சுதர். (இம்பேக்ட் வீரர் - பிரஷித் கிருஷ்ணா)
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: அபிஷேக் சர்மா, டிராவிஸ் ஹெட், இஷான் கிஷன், ஹென்ரிச் கிளாசென், சலில் அரோரா, ஸ்மரன் ரவிச்சந்திரன், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, பாட் கம்மின்ஸ்(கேப்டன்), ஷிவாங் குமார், எஷான் மலிங்கா, சாகிப் ஹுசைன். (இம்பேக்ட் வீரர் - அனிகெத் வர்மா)