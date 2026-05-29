ETV Bharat / sports

ஐபிஎல் 2026 குவாலிஃபையர் 2: ஷுப்மன் கில் அபார சதம்; ராஜஸ்தானை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்குள் நுழைந்தது குஜராத்

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான குவாலிஃபையர் ஆட்டத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி கேப்டன் ஷுப்மன் கில் சதம் விளாசி அணியின் வெற்றிக்கு உதவினார்.

சதம் விளாசிய ஷுப்மன் கில்
சதம் விளாசிய ஷுப்மன் கில் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 29, 2026 at 11:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சண்டிகர்: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் குவாலிஃபையர் ஆட்டத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்று, இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.

குஜராத் டைட்டன்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான ஐபிஎல் குவாலிஃபையர் ஆட்டம் சண்டிகரில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் மற்றும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.

இதில் ஜெய்ஸ்வால் ஒரு ரன்னில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய துருவ் ஜுரெல் 7 ரன்களிலும் என விக்கெட்டை இழந்தனர். பின்னர் வைபவ் சூர்யவன்ஷியுடன் இணைந்த ரவீந்திர ஜடேஜா சிறப்பாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர். ஒருகட்டத்தில் ஜடேஜா காயம் காரணமாக பெவிலியன் திரும்ப, அடுத்து களமிறங்கிய ரியான் பராக், தசுன் ஷனகா மற்றும் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் உள்ளிட்டோரும் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

இதற்கிடையில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய வைபவ் சூர்யவன்ஷி சதமடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், 8 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்கள் என 96 ரன்களை சேர்த்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்தார். இறுதியில் ரவீந்திர ஜடேஜா 5 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 45 ரன்களையும், டொனவன் ஃபெரீரா 2 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 38 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தனர்.

இதன் மூலம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 214 ரன்களை குவித்தது. குஜராத் டைட்டன்ஸ் தரப்பில் காகிசோ ரபாடா மற்றும் ஜேசன் ஹோல்டர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். அதன்பின் இமாலய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய குஜராத் அணிக்கு கேப்டன் ஷுப்மன் கில் மற்றும் சாய் சுதர்சன் இணை சிறப்பான தொடக்கத்தை கொடுத்து அணிக்கு தேவையான அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுத்தனர்.

இதில் இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களைப் பதிவு செய்ததுடன், முதல் விக்கெட்டிற்கு 167 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் அமைத்தனர். இதில் சாய் சுதர்சன் 58 ரன்களில் தனது விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் அபாரமாக விளையாடி வந்த ஷுப்மன் கில் ஐபிஎல் தொடரில் தனது 5ஆவது சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். அதன்பின் 15 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 104 ரன்களை சேர்த்த கையோடு ஷுப்மன் கில் விக்கெட்டை இழந்தார்.

இதையும் படிக்கவும்

மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வாஷிங்டன் சுந்தரும் 16 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். இறுதியில் ஜோஸ் பட்லர் 10 ரன்களையும், ராகுல் திவேத்தியா 12 ரன்களையும் சேர்த்து வெற்றியை தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 18.4 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை வீழ்த்தி மூன்றாவது முறையாக ஐபிஎல் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.

TAGGED:

SHUBMAN GILL
RAVINDRA JADEJA
RR VS GT QUALIFIER 2
VAIBHAV SOORYAVANSHI
IPL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.