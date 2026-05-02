ஐபிஎல் 2026: ருதுராஜ், கார்த்திக் சர்மா அரைசதத்தால் மும்பையை வீழ்த்தி சென்னை அபார வெற்றி

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சிஎஸ்கேவின் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், கார்த்திக் சர்மா ஆகியோர் அரைசதம் கடந்து அசத்தினர்.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 2, 2026 at 11:21 PM IST

சென்னை: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 44ஆவது லீக் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. சென்னை சேப்பாக்கம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய மும்பை அணிக்கு ரியான் ரிக்கெல்டன் மற்றும் வில் ஜேக்ஸ் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.

இதில் வில் ஜேக்ஸ் ஒரு ரன்னில் விக்கெட்டை இழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து 37 ரன்களை சேர்த்த கையோடு ரியான் ரிக்கெல்டனும் தனது விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் களமிறங்கிய நமன் திர் ஒருப்பக்கம் பொறுப்புடன் விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்த, மறுபக்கம் களமிறங்கிய சூர்யகுமார் யாதவ் 21 ரன்களுக்கும், திலக் வர்மா 5 ரன்களுக்கும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.

இதற்கிடையில் அரைசதம் கடந்த நமன் திரும் 4 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 57 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். இதன் காரணமாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 159 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் தரப்பில் அன்ஷுல் கம்போஜ் 3 விக்கெட்டுகளையும், நூர் அஹ்மத் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.

இதையடுத்து இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் தொடக்க வீரர் சஞ்சு சாம்சன் 11 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த நிலையில் விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் இணைந்த கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் - உர்வில் படேல் இணை பொறுப்புடன் விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் இருவரும் இணைந்து 49 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், உர்வில் படேல் 24 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.

இருப்பினும் நிதானமாக விளையாடி வந்த ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்தார். மேலும் அவருடன் இணைந்த கார்த்திக் சர்மாவும் அதிரடியாக விளையாடி தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்து சத்தினார். இதன் மூலம் சென்னை அணியின் வெற்றியும் உறுதியானது. இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 5 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 67 ரன்களையும், கார்த்திக் சர்மா 4 பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்கள் என 54 ரன்களையும் சேர்த்தனர்.

இதன் மூலம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 18.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. இந்த வெற்றியின் மூலம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 8 புள்ளிகளை பதிவு செய்துள்ளதுடன், தரவரிசையில் 6ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. மறுபக்கம் மும்பை அணி 4 புள்ளிகளுடன் 9ஆம் இடத்தில் தொடர்கிறது.

