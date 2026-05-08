ஐபிஎல் 2026: ஃபின் ஆலனின் அதிரடி சதத்தால் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸை வீழ்த்திய கேகேஆர்

டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸுக்கு எதிரான போட்டியில் கேகேஆர் அணி வீரர் ஃபின் ஆலன் 47 பந்துகளில் சதம் விளாசி அசத்தினார்.

ஃபின் ஆலன்
ஃபின் ஆலன் (IANS)
Published : May 8, 2026 at 11:13 PM IST

டெல்லி: டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 51ஆவது லீக் போட்டியில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. டெல்லியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இன்றைய போட்டிக்கான இரு அணியிலும் சில மாற்றங்களும் செய்யப்பட்டிருந்தன.

இதனையடுத்து பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்கு கேஎல் ராகுல் மற்றும் பதும் நிஷங்கா இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் கேஎல் ராகுல் 23 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த கையோடு விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய நிதிஷ் ரானா மற்றும் சமீர் ரிஸ்வி ஆகியோர் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அதேசமயம் அதிரடியாக விளையாடி அரைசதம் கடந்த பதும் நிஷங்கா 50 ரன்களுடன் விக்கெட்டை இழந்தார்.

மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களில் அஷுதோஷ் சர்மா 39 ரன்களை சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தனர். இதன் காரணமாக டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 142 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியில் அனுகுல் ராய் மற்றும் கார்த்திக் தியாகி ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.

அதன்பின் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய கேகேஆர் அணியில் கேப்டன் அஜிங்கியா ரஹானே 13 ரன்களிலும், அடுத்து களமிறங்கிய அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி ஒரு ரன்னில் ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த ஃபின் ஆலன் மற்றும் கேமரூன் கரீன் இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் ஃபின் ஆலன் அபாரமாக விளையாடியதுடன் 47 பந்துகளில் சதத்தை பதிவு செய்து அணிக்கு வெற்றியை தேடிக்கொடுத்தார்.

இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஃபின் ஆலன் 5 பவுண்டரிகள், 10 சிக்ஸர்கள் என 100 ரன்களையும், கேமரூன் க்ரீன் 2 சிக்ஸர்களுடன் 33 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இதன் மூலம் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி 14.2 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியது.

இந்த வெற்றியின் மூலம் கேகேஆர் அணி தொடர்ச்சியாக தங்களின் 4ஆவது வெற்றியை பதிவு செய்து 9 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 7ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. மறுபக்கம் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி 7ஆவது தோல்வியைத் தழுவி பட்டியலின் 8ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த போட்டியில் சதம் விளாசிய ஃபின் ஆலன் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

