ஐபிஎல் 2026: இறுதிப்போட்டியை அஹ்மதாபாத்திற்கு மாற்றியது பிசிசிஐ - பெங்களூரு ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி
உள்ளூர் அதிகாரிகளின் கோரிக்கைகள் மற்றும் செயல்பாட்டுச் சிக்கல்கள் காரணமாக, ஐபிஎல் இறுதிப்போட்டியைப் பெங்களூருவிலிருந்து அஹ்மதாபாத் மைதானத்திற்கு மாற்றியுள்ளதாக பிசிசிஐ தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : May 6, 2026 at 1:35 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் 2026 தொடரின் இறுதிப்போட்டி பெங்களூரு எம்.சின்னசாமி மைதானத்தில் இருந்து அஹ்மதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை அதிகரித்து வருகிறது. தற்போது வரையிலும் 48 லீக் போட்டிகள் நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியானது 13 புள்ளிகளை பெற்று தரவரிசையில் முதலிடத்தில் உள்ளது. அதேசமயம் நடப்பு சாம்பியனான ஆர்சிபி அணி 12 புள்ளிகளை பெற்று இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது.
மறுபக்கம் அடுத்தடுத்த தோல்விகள் காரணமாக லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி கடைசி இடத்திலும், ஐபிஎல் தொடரில் அதிக முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற அணியான மும்பை இந்தியன்ஸ் 9ஆம் இடத்திலும் உள்ளன. இதன் காரணமாக நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் எந்தெந்த அணிகள் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.
இந்நிலையில், நடப்பு ஐபிஎல் தொடரின் இறுதிப்போட்டி மற்றும் பிளே ஆஃப் போட்டிகளுக்கான அட்டவணையை பிசிசிஐ இன்று அறிவித்துள்ளது. அந்தவகையில், ஐபிஎல் 2026 தொடரின் இறுதிப்போட்டி அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக இந்த போட்டி பெங்களூருவில் உள்ள எம்.சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெறும் என்று கூறப்பட்டது.
Owing to certain operational and logistical considerations, the TATA IPL 2026 Playoffs will be conducted across three venues this season as a special case.— IndianPremierLeague (@IPL) May 6, 2026
Bengaluru was originally designated to host the Final. However, owing to certain requirements from the local association…
ஆனால் தற்சமயம் உள்ளூர் அதிகாரிகளின் கோரிக்கைகள் மற்றும் செயல்பாட்டுச் சிக்கல்கள் காரணமாக, ஐபிஎல் இறுதிப்போட்டியைப் பெங்களூருவிலிருந்து அஹ்மதாபாத் மைதானத்திற்கு மாற்றியுள்ளதாக பிசிசிஐ தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம் முதல் குவாலிஃபையர் ஆட்டம் தரம்சாலாவில் உள்ள ஹிமாச்சல பிரதேச கிரிக்கெட் சங்க மைதானத்திலும், எலிமினேட்டர் மற்றும் இரண்டாவது குவாலிஃபயர் ஆட்டங்கள் சண்டிகரிலும் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன் படி, முதல் குவாலிஃபையர் போட்டி மே 26ஆம் தேதியும், எலிமினேட்டர் போட்டி மே 27ஆம் தேதியும், இரண்டாவது குவாலிஃபயர் போட்டி மே 29ஆம் தேதியும், ஐபிஎல் தொடரின் இறுதிப்போட்டி மே 31ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளன. இருப்பினும் ஐபிஎல் தொடரின் இறுதிப்போட்டி பெங்களூருவிலிருந்து அஹ்மதாபாத்திற்கு மாற்றப்பட்டது ரசிகர்கள் மற்றும் கிரிக்கெட் ஆர்வலர்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதையும் படிக்கவும்
ஏனெனில் பெங்களூருவை மையமாக கொண்ட ஆர்சிபி அணி நடப்பு சாம்பியனாக இருப்பதால், முறைப்படி இறுதிப்போட்டி பெங்களூருவில் தான் நடந்திருக்க வேண்டும். அரசியல் மற்றும் டிக்கெட் விவகாரங்களுக்காக மைதானத்தை மாற்றியது ரசிகர்களை பெரும் ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அதேசமயம் முக்கிய போட்டிகள் தொடர்ந்து அஹ்மதாபாத் மைதானத்திற்கு மாற்றப்பட்டு வருவதையும் ரசிகர்கள் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.