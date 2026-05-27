ஐபிஎல் 2026 எலிமினேட்டர்: குவாலிஃபையர்-2 வாய்ப்பு யாருக்கு? ஹைதராபாத் vs ராஜஸ்தான் இன்று பலப்பரீட்சை

Published : May 27, 2026 at 1:29 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெறும் எலிமினேட்டர் சுற்று ஆட்டத்தில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியுள்ளது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற முதல் குவாலிஃபையர் ஆட்டத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸை வீழ்த்தி ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது. இந்த நிலையில், இன்று நடைபெற இருக்கும் எலிமினேட்டர் சுற்று ஆட்டத்தில் புள்ளிப்பட்டியலில் 3 மற்றும் 4ஆம் இடங்களை பிடித்த சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இப்போட்டி, சண்டிகரில் உள்ள மகாராஜா யாதவீந்திர சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் வெற்றிபெறும் அணி இரண்டாவது குவாலிஃபையர் சுற்றுக்கு முன்னேறும், தோல்வியடையும் அணி தொடரிலிருந்து வெளியேறும் என்பதால், இப்போட்டியின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. மேலும் இரு அணிகளும் சமபலத்துடன் இருப்பதால், இதில் எந்த அணி வெற்றிபெற்று சாதனை படைக்கும் என்று ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்
பாட் கம்மின்ஸ் தலைமையிலான சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. அந்த அணி விளையாடிய 14 போட்டிகளில் 9 வெற்றிகளை பதிவு செய்த நிலையிலும், ரன் ரேட் அடிப்படையில் புள்ளிப்பட்டியலில் மூன்றாம் இடத்தையே பிடித்தது. இருப்பினும் அந்த அணி கடைசியாக விளையாடிய போட்டிகளில் அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை பதிவு செய்துள்ளதால், இன்றைய ஆட்டத்திலும் ஆதிக்கத்தை தொடரும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன.

அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில் டிராவிஸ் ஹெட், அபிஷேக் சர்மா, ஹென்ரிச் கிளாசென் தொடர்ந்து ரன்களை குவித்து வருகின்றனர். அவர்களுடன் இஷான் கிஷன், அனிகெத் வர்மா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஆகியோரும் பங்களிப்பது அணியின் பேட்டிங்கை வலுப்படுத்தியுள்ளது. பவுலிங்கைப் பொறுத்தவரையில் பாட் கம்மின்ஸ், சாகிப் ஹுசைன், ஈஷான் மலிங்கா, ஃபிரபுல் இங்கே ஆகியோரும் இருப்பது கூடுதல் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
மறுபக்கம் ரியான் பராக் தலைமையிலான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் தடுமாற்றமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி இருந்தாலும், இறுதியில் பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியது. குறிப்பாக அந்த அணி இறுதிக்கட்டத்தில் அடுத்தடுத்து தோல்விகளை சந்தித்திருந்தாலும், இறுதியில் சிறப்பாக செயல்பட்டு பிளேஆஃபில் நுழைந்தது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்திலும் ராஜஸ்தான் அணி சிறப்பாக செயல்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அணியின் பேட்டிங்கில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் ஆகியோர் அணியின் தூண்களாக உள்ளனர். அவர்களுடன் துருவ் ஜுரெல், டோனவன் ஃபெரீரா, ரியான் பராக் உள்ளிட்டோர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவது கூடுதல் பலத்தைக் கொடுத்துள்ளது. பவுலிங்கை பொறுத்தவரையில் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், நந்த்ரே பர்கர் ஆகியோர் வேகப்பந்து வீச்சையும், ரவீந்திர ஜடேஜா, ரவி பிஷ்னோய் சுழற்பந்து வீச்சையும் கையாள்வது அணிக்கு கூடுதல் பலமாக உள்ளது.

நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் தொடரில் ஒட்டுமொத்தமாக இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 23 முறை மோதியுள்ளன. இதில் ஹைதராபாத் அணி 14 முறையும், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 9 முறையும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் இரு அணிகளும் இரண்டு போட்டிகளில் பலப்பரீட்சை நடத்திய நிலையில் இரண்டு போட்டிகளிலும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி வெற்றியை பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.

மகாராஜா யாதவீந்திர சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம்
சண்டிகரில் உள்ள மகாராஜா யாதவீந்திர சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் பொதுவாக பேட்ஸ்மேன்கள் மற்றும் பந்துவீச்சாளர்கள் இருவருக்குமே சமமான வாய்ப்புகளை வழங்கும் ஒரு சமநிலையான ஆடுகளமாக இருந்துள்ளது. இங்கு இதுவரை நடைபெற்றுள்ள ஐபிஎல் போட்டிகளில் பெரும்பாலும் முதலில் பேட்டிங் செய்யும் அணிகளே வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. ஆனால், இரவு நேரங்களில் பனியின் தாக்கம் இருக்கும் என்பதால், டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பவுலிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.

நேரலை தகவல்கள்
ஐபிஎல் தொடரின் மற்றப்போட்டிகளை போலவே, பிளேஆஃப் போட்டிகளையும் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டிகளை காண முடியும். பிளேஆஃப் போட்டிகள் அனைத்தும் இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.

உத்தேச லெவன்

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: அபிஷேக் சர்மா, டிராவிஸ் ஹெட், இஷான் கிஷன், ஹென்ரிச் கிளாசென், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, சலில் அரோரா, ஸ்மறன் ரவிச்சந்திரன், பாட் கம்மின்ஸ் (கேப்டன்), ஷிவாங் குமார், ஹர்ஷல் படேல், இஷான் மலிங்கா. (இம்பேக்ட் வீரர் - சாகிப் ஹுசைன்)

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், வைபவ் சூரியவன்ஷி, துருவ் ஜூரல், ரியான் பராக் (கேப்டன்), தசுன் ஷனகா, டோனோவன் ஃபெரீரா, ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஷுபம் துபே, ரவீந்திர ஜடேஜா, நந்த்ரே பர்கர், யாஷ் ராஜ் புஞ்சா. (இம்பேக்ட் வீரர் - பிரிஜேஷ் சர்மா)

