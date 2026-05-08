ஐபிஎல் 2026: பிளேஆஃப் கனவுக்கான வாழ்வா-சாவா போரில் டெல்லி - கொல்கத்தா இன்று மோதல்
அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் இவ்விரு அணிகளும் மோதிய 12 போட்டிகளில், கொல்கத்தா 6 முறையும், டெல்லி 6 முறையும் வெற்றியை பதிவு செய்து சமபலத்துடன் உள்ளனர்.
Published : May 8, 2026 at 1:48 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 51ஆவது லீக் போட்டியில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
ஐபிஎல் 2026 தொடர் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. நடப்பு சீசனில் இதுவரை 50 போட்டிகள் நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையிலும், எந்த அணியின் பிளேஆஃப் வாய்ப்பை உறுதி செய்யாமல் தடுமாறி வருகின்றன. இதன் காரணமாக இந்த சீசனில் எந்தெந்த அணிகள் பிளே ஆஃப் வாய்ப்பை உறுதி செய்யும் என்ற எதிர்பார்ப்பும், ஆர்வமும் ரசிகர்கள் மத்தியில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது.
இந்த நிலையில், இன்றைய தினம் நடைபெற இருக்கும் 51ஆவது லீக் போட்டியில் அக்ஸர் படேல் தலைமையிலான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியும், அஜிங்கியா ரஹானே தலைமையிலான கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியும் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான போட்டி டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்
அக்ஸர் படேல் தலைமையிலான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்கு நடப்பு ஐபிஎல் சீசன் பெரிதளவில் சிறப்பாக அமையவில்லை. அந்த அணி இதுவரை விளையாடிய 10 போட்டிகளில் வெறும் 4 வெற்றிகளை மட்டுமே பெற்று, 8 புள்ளிகளுடன் 7ஆவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. அதிலும் தங்களுடைய கடைசி லீக் போட்டியில் சிஎஸ்கே அணியுடன் தோல்வியைத் தழுவிய கையோடு அந்த அணி இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது.
Time to rally behind our Tigers tonight 💙❤️ pic.twitter.com/FW6vuXQ4iW— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) May 8, 2026
அணியின் பேட்டிங்கில் பதும் நிசங்கா கேஎல் ராகுல், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், டேவிட் மில்லர், சமீர் ரிஸ்வி, நிதிஷ் ரானா போன்ற நட்சத்திர வீரர்கள் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. அணியின் பவுலிங்கை பொறுத்தவரையில் நடராஜன், குல்தீப் யாதவ் ஆகியோர் சிறப்பாக செயல்படும் நிலையில், மிட்செல் ஸ்டார்க்கும் இணைந்துள்ளது அணியின் பவுலிங் யுனிட்டை பலப்படுத்தியுள்ளது.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்
மறுபுறம், அஜிங்கியா ரஹானே தலைமையிலான கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி தொடரின் ஆரம்பத்தில் தொடர் தோல்விகளைச் சந்தித்து வந்தாலும், தற்சமயம் அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை பதிவு செய்து கம்பேக் கொடுக்க தொடங்கியுள்ளது. அந்த அணி விளையாடிய 9 போட்டிகளில் 3 வெற்றிகளை பதிவு செய்து 7 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 8ஆவது இடத்தை பிடித்துள்ளது.
Bring on the Capital challenge 👊⚔️ pic.twitter.com/epzq1U2Tj8— KolkataKnightRiders (@KKRiders) May 8, 2026
அணியின் பேட்டிங்கில் அஜிங்கியா ரஹானே, ஃபின் ஆலன், கேமரூன் க்ரீன், ரோவ்மன் பாவெல், அங்க்ரிஷ் ரகுவன்ஷி, ரிங்கு சிங் உள்ளிட்டோர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றன. பவுலிங்கில் வருண் சக்கரவர்த்தி, சுனில் நரைன் ஆகியோருடன், மதீஷா பதிரானாவும் இணைந்துள்ளது கூடுதல் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. ஏற்கனவே அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை பதிவு செய்திருக்கும் கேகேஆர் அணி, இந்த ஆட்டத்திலும் வெற்றி பெறுமா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் எகிறியுள்ளன.
நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் டெல்லி மற்றும் கொல்கத்தா அணிகள் இதுவரை 35 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி 19 போட்டிகளிலும், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி 15 போட்டிகளிலும் விளையாடியுள்ளன. அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் இவ்விரு அணிகளும் மோதிய 12 போட்டிகளில், கொல்கத்தா 6 முறையும், டெல்லி 6 முறையும் வெற்றியை பதிவு செய்து சமபலத்துடன் உள்ளனர்.
அருண் ஜெட்லி மைதானம்
டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானம் பொதுவாக பேட்டர்களுக்கு சாதகமான மைதானமாகவே கருதப்படுகிறது. ஏனெனில் இங்குள்ள பவுண்டர் எல்லைகள் மற்ற மைதானங்களை விட சற்று சிறியதாக இருப்பதால், பேட்டர்கள் எளிதாக சிக்ஸர்களை விளாச முடியும். இருப்பினும் ஆட்டம் செல்ல செல்ல பவுலர்களாலும் இங்கு ஆதிக்கத்தை செலுத்த முடியும். இதனால் போட்டியில் சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் மற்றும் மிதவேக பவுலர்களால் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும்.
🔵 DC 👉 7th position | 8 points— Star Sports (@StarSportsIndia) May 8, 2026
🟣 KKR 👉 8th position | 7 points
Just 1️⃣ point separates the two sides, who are you backing to claim 2️⃣ more? 😳#TATAIPL Revenge Week 2026 👉 #DCvKKR | FRI, 8th May, 6:30 PM pic.twitter.com/DONZRUH2vw
நேரலை தகவல்கள்
ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.
இதையும் படிக்கவும்
உத்தேச லெவன்
டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்: பதும் நிஷங்கா, கேஎல் ராகுல், அபிஷேக் போரல், நிதிஷ் ராணா, சமீர் ரிஸ்வி, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், அக்ஸர் படேல் (கேப்டன்), கைல் ஜேமிசன், குல்தீப் யாதவ், முகேஷ் குமார், டி நடராஜன். (இம்பேக்ட் வீரர் - மிட்செல் ஸ்டார்க்).
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்: அஜிங்கியா ரஹானே (கேப்டன்), ஃபின் ஆலன், ஆங்க்ரிஷ் ரகுவன்ஷி, கேமரூன் கிரீன், ரின்கு சிங், ரோவ்மேன் பாவெல், மனீஷ் பாண்டே, அனுகுல் ராய், சுனில் நரைன், வைபவ் அரோரா, கார்த்திக் தியாகி. (இம்பேக்ட் வீரர்- வருண் சக்கரவர்த்தி).