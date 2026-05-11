ஐபிஎல் 2026: பஞ்சாப் கிங்ஸை வீழ்த்தி பிளே ஆஃப் வாய்ப்பைத் தக்கவைத்தது டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்
பஞ்சாப் அணிக்கு எதிரான த்ரில் வெற்றியின் மூலம், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி புள்ளிப் பட்டியலில் முன்னேறியதுடன் தனது பிளே-ஆஃப் வாய்ப்பையும் தக்கவைத்துக் கொண்டுள்ளது.
Published : May 11, 2026 at 11:38 PM IST
தரம்சாலா: பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி 3 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான ஐபிஎல் லீக் போட்டி இன்று தர்மசாலாவில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இன்றைய போட்டிக்கான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியில் 5 மாற்றங்களும், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியில் அறிமுக வீரர் பென் துவர்ஷுயிஸும் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டனர்.
இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்த பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு தொடக்க வீரர் பிரியான்ஷ் ஆர்யா தொடக்கம் முதலே அதிரடியாக விளையாடி தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்தார். அதேசமயம் மற்றொரு தொடக்க வீரர் பிரப்சிம்ரன் சிங் 18 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த கையோடு விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் அரைசதம் கடந்து விளையாடிய பிரியான்ஷ் ஆர்யாவும் 2 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்கள் என 56 ரன்களை சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார்.
Deceived but over the ropes 😲— IndianPremierLeague (@IPL) May 11, 2026
Rate Shreyas Iyer's one-handed Maximum 🙌✍️
Updates ▶️ https://t.co/wHhflKIvCR#TATAIPL | #KhelBindaas | #PBKSvDC pic.twitter.com/QBdquBuzqJ
அதன்பின் களமிறங்கிய கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் - கூப்பர் கானோலி இணையும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் அரைசதத்தை பதிவு செய்தார். அதேசமயம் கூப்பர் கானோலி 38 ரன்களிலும் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த மார்கஸ் ஸ்டொய்னிஸ், ஷஷாங்க் சிங் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். மறுபக்கம் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 5 பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்கள் என 59 ரன்களை எடுத்தார்.
மேற்கொண்டு இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த சூர்யான்ஷ் ஷெட்ஜ் 2 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 21 ரன்களை சேர்த்து அணிக்கு ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார். இதன் மூலம் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 210 ரன்களை சேர்த்தது. டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி தரப்பில் மிட்செல் ஸ்டார்க் மற்றும் மாதவ் திவாரி ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.
இதைத்தொடர்ந்து இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்கு தொடக்கம் சிறப்பாக அமையவில்லை. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் அபிஷேக் போரல் 5 ரன்னிலும், கேஎல் ராகுல் 9 ரன்களிலும், சாஹில் பராக் 13 ரன்களிலும், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் 12 ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த அக்ஸர் படேல் - டேவிட் மில்லர் இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.
Twist in the tale 👀— IndianPremierLeague (@IPL) May 11, 2026
David Miller departs right after his fifty courtesy of an exceptional catch by Prabhsimran Singh ✨
Updates ▶️ https://t.co/wHhflKIvCR#TATAIPL | #KhelBindaas | #PBKSvDC pic.twitter.com/72gJm9r9vr
தொடர்ந்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களை பதிவு செய்ததுடன், 64 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் அமைத்தனர். பின்னர் 8 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 56 ரன்களில் அக்ஸர் படேலும், 3 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 51 ரன்களில் டேவிட் மில்லரும் ஆட்டமிழந்தனர். பின்னர் இணைந்த அஷுதோஷ் சர்மா - மாதவ் திவாரி இணையும் அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.
இதையும் படிக்கவும்
இதில் அஷுதோஷ் சர்மா 24 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த மாதவ் திவாரி 18 ரன்களையும், ஆகிப் நபி 10 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி 19 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 3 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.