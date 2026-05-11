ஐபிஎல் 2026: பஞ்சாப் கிங்ஸுக்கு எதிராக பவுலிங்கை தேர்வு செய்தது டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்
பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியில் அறிமுக வீரர் பென் துவர்ஷுயிஸ் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : May 11, 2026 at 7:19 PM IST
ஹைதராபாத்: பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் டாஸ் வென்ற டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.
ஐபிஎல் 2026 தொடர் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இன்று நடைபெறும் 55ஆவது லீக் போட்டியில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியை எதிர்த்து, டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. தர்மசாலாவில் உள்ள ஹிமாச்சல பிரதேச கிரிக்கெட் சங்க மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி கேப்டன் அக்ஸர் படேல் முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளார்.
இன்றைய போட்டிக்கான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியில் ஐந்து மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. மறுபக்கம் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் அறிமுக வீரர் பென் துவர்ஷுயிஸ் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். ஏற்கெனவே இவ்விரு அணிகளும் மோதிய ஆட்டத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் வெற்றி பெற்ற நிலையில், அதற்கான பதிலடியை டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் கொடுக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
🚨Toss update from Dharamshala 🚨@DelhiCapitals won the toss and elected to bowl first against @punjabkingsipl— IndianPremierLeague (@IPL) May 11, 2026
பிளேயிங் லெவன்
பஞ்சாப் கிங்ஸ்: பிரப்சிம்ரன் சிங், பிரியான்ஷ் ஆர்யா, கூப்பர் கானோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), சூர்யன்ஷ் ஷெட்ஜ், மார்கஸ் ஸ்டொய்னிஸ், ஷஷாங்க் சிங், மார்கோ ஜான்சன், பென் துவர்ஷூயிஸ், அர்ஷ்தீப் சிங், யுஸ்வேந்திர சாஹல்.
இம்பேக்ட் வீரர்கள்: ஹர்ப்ரீத் ப்ரார், யாஷ் தாக்கூர், சேவியர் பார்ட்லெட், விஷ்ணு வினோத், பிரவீன் துபே
டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்: கே.எல்.ராகுல், அபிஷேக் போரல், சாஹில் பராக், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், டேவிட் மில்லர், அக்ஸர் படேல்(கேப்டன்), மாதவ் திவாரி, முகேஷ் குமார், ஆக்கிப் நபி தார், மிட்செல் ஸ்டார்க், லுங்கி இங்கிடி.
இம்பேக்ட் வீரர்கள்: பதும் நிசங்கா, சமீர் ரிஸ்வி, அஷுதோஷ் சர்மா, விப்ராஜ் நிகம், திரிபுரானா விஜய்
நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் பஞ்சாப் மற்றும் டெல்லி அணிகள் இதுவரை 36 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 18 போட்டிகளிலும், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி 17 போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. தர்மசாலா மைதானத்தில் இரு அணிகளும் இதுவரை 4 முறை மோதியுள்ளன. அதில் இரு அணிகளும் தலா 2 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று சமநிலையில் உள்ளன.
தர்மசாலா கிரிக்கெட் மைதானம்
தர்மசாலாவில் உள்ள ஹிமாச்சல பிரதேச கிரிக்கெட் சங்க மைதானம் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு சாதகமான மைதானங்களில் ஒன்றாக உள்ளது. மேலும் இங்கு அதிகளவு பவுன்ஸ் மற்றும் வேகம் இருக்கும் என்பதால் பந்துவீச்சாளர்கள் ஆதிக்கத்தை செலுத்தலாம். அதேசமயம் பொறுமையுடன் விளையாடும் பேட்டர்களும் ரன்களை குவிக்க அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. மேற்கொண்டு இந்த மைதானத்தில் பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்பதால், பேட்டர்களுக்கு கூடுதல் சாதகம் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.