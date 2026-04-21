ஐபிஎல் 2026: ஹைதராபாத்திற்கு எதிராக பவுலிங்கை தேர்வு செய்த டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்

ஹைதராபாத் மற்றும் டெல்லி அணிகளுக்கு இடையிலான இன்றைய போட்டியில் இரு அணிகளும் பிளேயிங் லெவனில் சில மாற்றங்களை செய்துள்ளன.

டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்
Published : April 21, 2026 at 7:16 PM IST

ஹைதராபாத்: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் டாஸ் வென்ற டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரின் 19வது சீசன், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இன்று நடைபெறும் 31வது லீக் போட்டியில், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன, ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

இன்றைய போட்டிக்கான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியில் ஆகிப் நபிக்கு பதிலாக நிதிஷ் ராணாவுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மறுபக்கம் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியில் லியாம் லிவிங்ஸ்டோனுக்கு பதிலாக தில்ஷன் மதுஷங்காவிற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. புள்ளிப்பட்டியலில் அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ள அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துவதால், இதில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

பிளேயிங் லெவன்

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: அபிஷேக் ஷர்மா, டிராவிஸ் ஹெட், இஷான் கிஷன், ஹென்ரிச் கிளாசென், நிதிஷ் ரெட்டி, அனிகேத் வர்மா, சலில் அரோரா, ஹர்ஷ் தூபே, ஷிவாங் குமார், சாகிப் ஹுசைன், ஈஷான் மலிங்கா

இம்பாக்ட் பிளேயர்- ஸ்மாறன் ரவிச்சந்திரன், பிரஃபுல் இங்கே, லியாம் லிவிங்ஸ்டோன், தில்ஷன் மதுஷங்கா, ஹர்ஷல் படேல்.

டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்: கேஎல் ராகுல், பதும் நிசங்கா, நிதிஷ் ராணா, சமீர் ரிஸ்வி, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், டேவிட் மில்லர், அக்சர் படேல், குல்தீப் யாதவ், லுங்கி இங்கிடி, முகேஷ் குமார், டி நடராஜன்.

இம்பேக்ட் பிளேயர்- அஷுதோஷ் சர்மா, கருண் நாயர், திரிபுரன விஜய், துஷ்மந்தா சமீரா, ஆகிப் தார்

நேருக்கு நேர்

ஐபிஎல் வரலாற்றில், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிகள் இதுவரை 26 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் சன்ரைசர்ஸ் 13 போட்டிகளிலும், டெல்லி 12 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், ஒரு போட்டியின் முடிவு இன்னும் தீர்மானிக்கப்படவில்லை. மேலும், இந்த இரு அணிகளும் ராஜீவ் காந்தி மைதானத்தில் 7 முறை மோதியுள்ளன என்பதும், அதில் இரு அணிகளும் தலா 3 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளன என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிக்கவும்

ராஜீவ் காந்தி மைதானம்

ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச மைதானம் பொதுவாக பேட்ஸ்மேன்களுக்கு சாதகமாக இருந்து வருகிறது. எனவே, ரசிகர்கள் இங்கு அதிக ரன்கள் எடுக்கப்படும் போட்டிகளை நிச்சயமாக எதிர்பார்க்கலாம். மேலும், இரவு நேரப் போட்டிகளின் போது பனிப்பொழிவு இருக்கும் என்பதால், அது பேட்டர்களுக்கு கூடுதல் சாதகத்தை வழங்கும்.

