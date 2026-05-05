ETV Bharat / sports

ஐபிஎல் 2026: சிஎஸ்கேவுக்கு எதிராக பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது டெல்லி

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தரப்பில் ரமகிருஷ்ண கோஷ் காயம் காரணமாக விலகிய நிலையில், அகீல் ஹொசைன் மற்றும் குர்ஜப்நீத் சிங் ஆகியோருக்கு பிளெயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 5, 2026 at 8:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

டெல்லி: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் டாஸ் வென்ற டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்து வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் 48ஆவது லீக் போட்டியில் தலைமையிலான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியை எதிர்த்து தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற டெல்லி அணி முதலில் செய்வதாக அறிவித்தது.

இன்றைய போட்டிக்கான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியில் கைல் ஜேமிசனுக்கு பதிலாக லுங்கி இங்கிடி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. மறுபக்கம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தரப்பில் ரமகிருஷ்ண கோஷ் காயம் காரணமாக விலகிய நிலையில், அகீல் ஹொசைன் மற்றும் குர்ஜப்நீத் சிங் ஆகியோருக்கு பிளெயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

பிளேயிங் லெவன்

டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்: கே.எல்.ராகுல், பதும் நிசங்கா, கருண் நாயர், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், நிதிஷ் ராணா, அக்சர் படேல்(கேப்டன்), அஷுதோஷ் சர்மா, மிட்செல் ஸ்டார்க், குல்தீப் யாதவ், லுங்கி என்கிடி, டி நடராஜன்

இம்பேக்ட் வீரர் - விப்ராஜ் நிகம், சமீர் ரிஸ்வி, அபிஷேக் போரல், ஆகிப் நபி தார், டேவிட் மில்லர்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட்(கேப்டன்), உர்வில் படேல், கார்த்திக் ஷர்மா, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், ஜேமி ஓவர்டன், அகேல் ஹொசைன், நூர் அகமது, அன்ஷுல் கம்போஜ், முகேஷ் சவுத்ரி, குர்ஜப்னீத் சிங்.

இம்பேக்ட் வீரர் - ஷிவம் துபே, பிரசாந்த் வீர், மேத்யூ ஷார்ட், ஆகாஷ் மத்வால், சர்பராஸ் கான்

நேருக்கு நேர்

ஐபிஎல் வரலாற்றில் டெல்லி மற்றும் சென்னை அணிகள் இதுவரை 32 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 20 போட்டிகளிலும், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி 12 போட்டிகளிலும் விளையாடியுள்ளன. அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் இவ்விரு அணிகளும் மோதிய 8 போட்டிகளில், சென்னை 6 முறையும், டெல்லி 2 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

இதையும் படிக்கவும்

அருண் ஜெட்லி மைதானம்

டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானம் பொதுவாக பேட்டர்களுக்கு சாதகமான மைதானமாகவே கருதப்படுகிறது. ஏனெனில் இங்குள்ள பவுண்டர் எல்லைகள் மற்ற மைதானங்களை விட சற்று சிறியதாக இருப்பதால், பேட்டர்கள் எளிதாக சிக்ஸர்களை விளாச முடியும். இருப்பினும் ஆட்டம் செல்ல செல்ல பவுலர்களாலும் இங்கு ஆதிக்கத்தை செலுத்த முடியும். இதனால் போட்டியில் சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் மற்றும் மிதவேக பவுலர்களால் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும்.

TAGGED:

CSK VS DC TOSS
CSK VERSUS DC
CSK VS DC
IPL 2026
IPL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.