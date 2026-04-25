ஐபிஎல் 2025: பஞ்சாப்புக்கு எதிராக பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்தது டெல்லி
இந்த போட்டிக்கான டெல்லி அணியில் நட்சத்திர வீரர் மிட்செல் ஸ்டார்க் விளையாடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், பிளெயிங் லெவனில் எந்த மாற்றங்களும் செய்யப்படவில்லை.
Published : April 25, 2026 at 3:17 PM IST
டெல்லி: பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் டாஸ் வென்ற டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசன் நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் ஆர்வத்தை அதிகரித்து வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் 35ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் அக்ஸர் படேல் தலைமையிலான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியை எதிர்த்து, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.
டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறம் இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது. இன்றைய போட்டிக்கான இரு அணியிலும் எந்த மாற்றங்களும் செய்யப்படவில்லை. இதனால் இப்போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
🚨 TOSS 🚨@DelhiCapitals have won the toss & will bat first against @PunjabKingsIPL in New Delhi.— IndianPremierLeague (@IPL) April 25, 2026
பிளேயிங் லெவன்
டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்: கே.எல். ராகுல், பதும் நிஷங்கா, சமீர் ரிஸ்வி, அக்சர் படேல்(கேப்டன்), நிதிஷ் ராணா, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், டேவிட் மில்லர், லுங்கி இங்கிடி, குல்தீப் யாதவ், டி நடராஜன், முகேஷ் குமார்.
இம்பேக்ட் வீரர்கள் - விப்ராஜ் நிகம், கருண் நாயர், துஷ்மந்த சமீரா, அசுதோஷ் ஷர்மா, ஔகிப் நபி தர்
பஞ்சாப் கிங்ஸ்: பிரப்சிம்ரன் சிங், பிரியான்ஷ் ஆர்யா, கூப்பர் கானோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்(கேப்டன்), ஷஷாங்க் சிங், மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ், மார்கோ ஜான்சன், சேவியர் பார்ட்லெட், விஜய்குமார் வைஷாக், அர்ஷ்தீப் சிங், யுஸ்வேந்திர சாஹல்
இம்பேக்ட் வீரர்கள் - நேஹால் வதேரா, ஹர்ப்ரீத் ப்ரார், சூர்யன்ஷ் ஷெட்ஜ், யாஷ் தாக்கூர், விஷ்ணு வினோத்
நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் மற்றும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகள் இதுவரை 35 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இரு அணிகளு தலா 17 போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்து சமபலத்துடன் உள்ளன. அதேசமயம் ஒரு போட்டியின் முடிவு எட்டப்படவில்லை. மேலும், டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 12 முறை மோதியுள்ள நிலையில், டெல்லி மற்றும் பஞ்சாப் இரு அணிகளும் தலா 6 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று சமநிலை இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) April 25, 2026
அருண் ஜெட்லி மைதானம்
டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானம் பொதுவாக பேட்டர்களுக்கு சாதகமான மைதானமாகவே கருதப்படுகிறது. ஏனெனில் இங்குள்ள பவுண்டர் எல்லைகள் மற்ற மைதானங்களை விட சற்று சிறியதாக இருப்பதால், பேட்டர்கள் எளிதாக சிக்ஸர்களை விளாச முடியும். இருப்பினும் ஆட்டம் செல்ல செல்ல பவுலர்களாலும் இங்கு ஆதிக்கத்தை செலுத்த முடியும். இதனால் போட்டியில் சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் மற்றும் மிதவேக பவுலர்களால் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும்.