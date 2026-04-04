ETV Bharat / sports

மும்பைக்கு எதிரான போட்டியில் டெல்லி அணி வெற்றி

சிறப்பாக ஆடிய சமிர் ரிஸ்வி 51 பந்தில் 7 சிக்சர், 7 பவுண்டரி உள்பட 90 ரன்கள் குவித்து ஆட்டமிழந்தார்.

அதிரடியாக ஆடிய டெல்லி அணி வீரர்கள் (PTI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 4, 2026 at 9:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி: ஐபிஎல் தொடரில் மும்பைக்கு எதிரான போட்டியில் 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் டெல்லி அணி வெற்றி பெற்றது.

ஐபிஎல் தொடரின் 8-வது லீக் போட்டி டெல்லியில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் மும்பை இந்தியன்ஸ், டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிகள் மோதின. டாஸ் வென்ற டெல்லி அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. அதன்படி முதலில் ஆடிய மும்பை அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவரில் 6 விக்கெட் இழப்புக்கு 162 ரன்கள் எடுத்தது. கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் அரை சதம் கடந்து 51 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். மேலும், ரோஹித் ஷர்மா 35, நமன் தீர் 28 ரன்கள் எடுத்தனர்.

இதையடுத்து 163 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய டெல்லி அணியின் கே.எல்.ராகுல், நிதிஷ் ரானா விரைவில் அவுட்டாகினர். 3-வது விக்கெட்டுக்கு பதும் நிசங்காவுடன் சமிர் ரிஸ்வி இணைந்தார். இந்த ஜோடி 73 ரன்கள் சேர்த்த நிலையில் பதும் நிசங்கா 44 ரன்களில் அவுட்டானார்.

சிறப்பாக ஆடிய சமீர் 51 பந்தில் 7 சிக்சர், 7 பவுண்டரி உள்பட 90 ரன்கள் குவித்து ஆட்டமிழந்தார். இறுதியில் 18.1 ஓவரில் 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 164 ரன்கள் எடுத்து டெல்லி அணி வெற்றி பெற்றது. நடப்பு தொடரில் டெல்லி அணி தனது 2-வது வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.

TAGGED:

DELHI CAPITALS
MUMBAI INDIANS
SAMEER RIZVI
டெல்லி அணி வெற்றி
IPL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.