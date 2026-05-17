ஐபிஎல் 2026: ராஜஸ்தானை வீழ்த்தி பிளேஆஃப் வாய்ப்பை தக்கவைத்தது டெல்லி

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸுக்கு எதிரான முக்கியமான ஆட்டத்தில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் வெற்றி பெற்றதன் மூலம் 12 புள்ளிகளுடன் பிளே-ஆஃப் வாய்ப்பை தக்கவைத்துள்ளது.

டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 17, 2026 at 11:53 PM IST

டெல்லி: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்று அசத்தியுள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 62ஆவது லீக் போட்டியில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் - ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இதையடுத்து களமிறங்கிய ராஜஸ்தான் அணியில் அதிரடியாக தொடங்கிய யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 12 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.

பின்னர் இணைந்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி - துருவ் ஜுரெல் இணை அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் அரைசதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட சூர்யவன்ஷி 5 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 46 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய கேப்டன் ரியான் பராக்கும் அதிரடியாக விளையாடி அரைசதம் கடந்த நிலையில், மறுமுனையில் துருவ் ஜூரெலும் அரைசதத்தை பதிவு செய்தார்.

அதன்பின் 3 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 51 ரன்களில் ரியான் பராக்கும், 5 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 53 ரன்களில் துருவ் ஜுரெலும் விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் களமிறங்கிய வீரர்களும் பெரிதளவில் சோபிக்க தவற, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 193 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் தரப்பில் மிட்செல் ஸ்டார்க் 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்கு அபிஷேக் போரல் - கேஎல் ராகுல் இணை சிறப்பான தொடக்கத்தை வழங்கியதுடன், இருவரும் அரைசதம் கடந்தும் அசத்தினர். இதில் போரல் 51 ரன்களுக்கும், ராகுல் 56 ரன்களுக்கும் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய சாஹில் பராக், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் மற்றும் டேவிட் மில்லர் ஆகியோர் அடுத்தடுத்து ஒற்றை இலக்க ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

இறுதியில் அக்ஸர் படேல் 34 ரன்களையும், அஷுதோஷ் சர்மா 18 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி 19.2 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி 12 புள்ளிகளைப் பெற்று பிளேஆஃப் வாய்ப்பை தக்கவைத்துள்ளது.

