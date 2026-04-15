ஐபிஎல் கிரிக்கெட் திருவிழா 2026: ஆர்சிபியின் வெற்றியை தடுத்து நிறுத்துமா எல்எஸ்ஜி?
Published : April 15, 2026 at 4:03 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 23ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் கடந்த மார்ச் 28ஆம் தேதி முதல் கோலாகலமாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் 23ஆவது லீக் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியை எதிர்த்து லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி பெங்களூருவில் உள்ள எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
Namaskara and welcome to Namma ‘uru, Lucknow ☺️🤝❤️#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2026 pic.twitter.com/r3u5YKIsFf— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) April 15, 2026
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு
ரஜத் படிதார் தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் வெற்றிகளைக் குவித்து வருகிறது. குறிப்பாக அந்த அணி இதுவரை விளையாடிய 4 போட்டிகளில் 3 வெற்றிகளை பதிவு செய்து 6 புள்ளிகளுடன் பட்டியலில் 3ஆம் இடத்தில் தொடர்கிறது. அணியின் பேட்டிங்கில் விராட் கோலி ஒருபக்கம் பொறுப்புடன் விளையாடி வரும் நிலையில், பில் சால்ட், ராஜத் படிதார், டிம் டேவிட், ரொமாரியோ ஷெஃபர்ட், தேவ்தத் படிக்கல் உள்ளிட்டோர் அதிரடியாக விளையாடி அணிக்கு தேவையான ரன்களை சேர்த்து வருகின்றனர்.
மறுபக்கம் அணியின் பவுலிங்கை பொறுத்தவரையில் வேகப்பந்து வீச்சில் புவனேஷ்வர் குமார், ஜேக்கப் டஃபி மற்றும் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் ஆகியோரும், சுழற்பந்து வீச்சில் குர்னால் பாண்டியா மற்றும் சுயாஷ் சர்மா ஆகியோரும் தொடர்ந்து சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவது அணிக்கும் கூடுதல் பலத்தை சேர்த்துள்ளது. இதன் காரணமாக இன்றைய ஆட்டத்திலும் ஆர்சிபி அணி சிறப்பாக செயல்பட்டு வெற்றியை தொடரும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்
ரிஷப் பந்த் தலைமையிலான லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியும், இந்த ஐபிஎல் சீசனை சிறப்பாக தொடங்கியுள்ளது. அந்த அணி விளையாடிய 4 போட்டிகளில் 2 வெற்றி மற்றும் 2 தோல்விகளைச் சந்தித்துள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில் ஐடன் மார்க்ரம், மிட்செல் மார்ஷ் ஆகியோர் அணியின் முதுகெலும்பாக உள்ளனார். அவர்களுடன் நிக்கோலஸ் பூரன், ரிஷப் பந்த், ஆயூஷ் பதோனி மற்றும் அப்துல் சமத் உள்ளிட்டோர் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டிய சூழலிற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
New 𝘤𝘩𝘢𝘭𝘭𝘦𝘯𝘨𝘦𝘳. Same intent. 👊🔥 pic.twitter.com/WHtzrXjT4I— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) April 15, 2026
மறுபக்கம் அணியின் பந்துவீச்சு துறையை முகமது ஷமி வழிநடத்தி வருகிறார். அவருடன், பிரின்ஸ் யாதவ், ஆவேஷ் கான் உள்ளிட்டோர் வேகப்பந்து வீச்சையும், திக்வேஷ் ரதி மற்றும் மணிமாறன் சித்தார்ட் ஆகியோர் சுழற்பந்து வீச்சிலும் அணிக்கு கைக்கொடுக்கின்றனர். இதன் காரணமாக இன்றைய ஆட்டத்தில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியானது வெற்றி பெறுவதுடன், புள்ளிப்பட்டியலிலும் முன்னேறுமா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் பெங்களூரு மற்றும் லக்னோ அணிகள் இதுவரை 6 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி 4 போட்டிகளிலும், லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 2 போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. இவ்விரு அணிகளும் கடைசியாக மோதிய ஆட்டத்தில் ஆர்சிபி அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸை வீழ்த்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.
சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானம்
பெங்களூருவில் எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானம் குறுக்கிய பவுண்டரி எல்லைகளைக் கொண்டுள்ளது. இதன் காரணமாக இந்த ஆடுகளம் எப்போதும் பேட்டர்களுக்கு சாதகமான ஒன்றாகவே இருந்துள்ளது. மேலும் இங்கு இதுவரை 100க்கும் அதிகமான ஐபிஎல் போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ளன. அதில் 53% போட்டிகளில் சேஸிங் செய்த அணிகளே வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. மேலும் இரவு நேரத்தில் பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்பதால், டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் முதலில் பவுலிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.
நேரலை தகவல்கள்
ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.
𝙏𝙝𝙚 𝙗𝙖𝙩𝙩𝙡𝙚 𝙛𝙤𝙧 𝙙𝙤𝙢𝙞𝙣𝙖𝙣𝙘𝙚 𝙞𝙨 𝙝𝙚𝙧𝙚! 🤩🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) April 15, 2026
Will the king pile on more runs or will the seam specialist strike? 🧐#IPLRivalryWeek 2026 👉 #RCBvLSG | WED, 15th APR, 6:30 PM | #TATAIPL pic.twitter.com/LkmBtERMK9
உத்தேச லெவன்
லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்: ஐடன் மார்க்ரம், மிட்செல் மார்ஷ், நிக்கோலஸ் பூரன், ரிஷப் பந்த் (கேப்டன்), அப்துல் சமத், ஆயுஷ் பதோனி, முகுல் சௌத்ரி, ஜார்ஜ் லிண்டே, திக்வேஷ் ரதி, முகமது ஷமி, மொஹ்சின் கான். (இம்பேக்ட் வீரர் - மயங்க் யாதவ்)
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு: பில் சால்ட், விராட் கோலி, தேவ்தத் படிக்கல், ரஜத் படிதார், டிம் டேவிட், ஜிதேஷ் சர்மா, ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், குர்னால் பாண்டியா, புவனேஷ்வர் குமார், ரசிக் சலாம், ஜேக்கப் டஃபி/ஜோஷ் ஹேசில்வுட்(இம்பேக்ட் வீரர் -சுயாஷ் ஷர்மா).