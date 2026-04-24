ஐபிஎல் 2026: பெங்களூரு கோட்டையைத் தகர்த்து வெற்றி பாதைக்கு திரும்புமா குஜராத்?

சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இரு அணிகளும் 3 முறை மோதிய நிலையில், அதில் இரண்டு முறை குஜராத் அணி வெற்றியை பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.

ஆர்சிபி vs குஜராத் டைட்டன்ஸ்
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 24, 2026 at 1:50 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 34-வது லீக் ஆட்டத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசன் நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் ஆர்வத்தை அதிகரித்து வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் 34ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் ரஜத் படிதார் தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியை எதிர்த்து, ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இப்போட்டி பெங்களூருவில் உள்ள எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு
ரஜத் படிதார் தலைமையிலான ஆர்சிபி அணி இந்த சீசனில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறது. அந்த அணி இதுவரை விளையாடிய 6 போட்டிகளில் 4 வெற்றிகளைப் பெற்று, 8 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 3ஆவது இடத்தில் உள்ளது. அதேசமயம், இந்த சீசனில் அந்த அணி பெங்களூரு மைதானத்தில் விளையாடும் கடைசி உள்ளூர் போட்டி என்பதால், இதில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து ரசிகர்களுக்கு விருந்து படைக்கும் முனைப்பில் போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.

அணியின் பேட்டிங்கை பொறுத்தவரையில் விராட் கோலி தொடர்ந்து சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் நிலையில், பில் சால்ட், தேவ்தத் படிக்கல், ரஜத் படிதார், டிம் டேவிட் உள்ளிட்டோரும் ரன்களை சேர்ப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. பவுலிங்கை பொறுத்தவரையில், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், புவனேஷ்வர் குமார், ரசிக் தார் சலாம் ஆகியோருடன் குர்னால் பாண்டியா மற்றும் சுயாஷ் சர்மாவும் அபாரமாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். இதனால் இன்றைய போட்டியில் ஆர்சிபி அணி வெற்றியை பதிவு செய்யும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.

குஜராத் டைட்டன்ஸ்
மறுபக்கம் ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு நடப்பு ஐபிஎல் சீசன் அவ்வளவு சிறப்பாக அமையவில்லை. அந்த அணி விளையாடிய 6 போட்டிகளில் 3 வெற்றி, 3 தோல்விகளுடன் 6 புள்ளிகள் பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் 7ஆவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக தங்களுடைய கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸுடன் மிக மோசமான தோல்வியையும் தழுவி இருந்தது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் முன்னேறும் முனைப்பில் அந்த அணி உள்ளது.

பேட்டிங்கை பொறுத்தவரையில் குஜராத் அணி ஷுப்மன் கில் மற்றும் ஜோஸ் பட்லர் ஆகியோரை மட்டுமே பெரிதளவில் நம்பியுள்ளது. சாய் சுதர்சன், கிளென் பிலிப்ஸ், ஷாரூக் கான், ராகுல் திவேத்திய போன்ற வீரர்கள் இதுவரையிலும் பெரிதளவில் ரன்களை சேர்க்க தவறி இருப்பது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தி வருகிறது. பவுலிங்கில் பிரஷித் கிருஷ்ணா, காகிசோ ரபாடா, முகமது சிராஜ், ரஷித் கான் ஆகியோர் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவது அணிக்கு நம்பிக்கை கொடுத்து வருகிறது.

நேருக்கு நேர்
இரு அணிகளும் இதுவரை ஐபிஎல் தொடரில் 6 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இரண்டு அணிகளும் தலா 3 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று சமபலத்துடன் உள்ளன. அதேசமயம் சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இரு அணிகளும் 3 முறை மோதிய நிலையில், அதில் இரண்டு முறை குஜராத் அணி வெற்றியை பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. இதனால் இன்று தனது சொந்த மண்ணில் குஜராத்தின் இந்த ஆதிக்கத்தை தகர்த்து, பெங்களூரு அணி வெற்றி பெறுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானம்
பெங்களூருவில் எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானம் குறுக்கிய பவுண்டரி எல்லைகளைக் கொண்டுள்ளது. இதன் காரணமாக இந்த ஆடுகளம் எப்போதும் பேட்டர்களுக்கு சாதகமான ஒன்றாகவே இருந்துள்ளது. மேலும் இங்கு இதுவரை நடைபெற்றுள்ள ஐபிஎல் போட்டிகளில், 53%சேஸிங் செய்த அணிகளே வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. மேலும் இரவு நேரத்தில் பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்பதால், டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் முதலில் பவுலிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.

நேரலை தகவல்கள்
ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.

உத்தேச லெவன்

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு: பில் சால்ட், விராட் கோலி, தேவ்தத் படிக்கல், ரஜத் படிதார் (கேப்டன்), ஜிதேஷ் சர்மா, டிம் டேவிட், ரொமாரியோ ஷெப்ஃபர்ட், குர்னால் பாண்டியா, புவனேஷ்வர் குமார், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், சுயாஷ் சர்மா. (இம்பேக்ட் வீரர்- ரசிக் சலாம் தர்)

குஜராத் டைட்டன்ஸ்: சாய் சுதர்சன், ஷுப்மான் கில் (கேப்டன்), ஜோஸ் பட்லர், குமார் குஷாக்ரா, வாஷிங்டன் சுந்தர், ராகுல் திவேத்தியா, ஜேசன் ஹோல்டர், ரஷித் கான், ககிசோ ரபாடா, பிரசித் கிருஷ்ணா, முகமது சிராஜ். (இம்பேக்ட் வீரர்- சாய் கிஷோர்)

