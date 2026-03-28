ETV Bharat / sports

ஐபிஎல் கிரிக்கெட் திருவிழா 2026: நடப்பு சாம்பியன் ஆர்சிபியைத் தடுத்து நிறுத்துமா ஹைதராபாத்?

ஆர்சிபி vs எஸ்ஆர்எச்
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 28, 2026 at 3:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் நடைபெற இருக்கும் ஐபிஎல் தொடரின் முதல் லீக் ஆட்டத்தில், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியும், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியும் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன.

ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் இன்று பெங்களூருவில் உள்ள எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் கோலாகலமாக தொடங்கவுள்ளது. தொடரின் முதல் லீக் ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களுரு அணியை எதிர்த்து, முன்னாள் சாம்பியன் சன்ரைசரஸ் ஹைதராபாத் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. சீசனின் முதல் போட்டி என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் இந்த போட்டி மீது அதிகரித்துள்ளது.

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் மிகப்பெரிய பலமே அதன் பேட்டிங் வரிசைதான். ஏனெனில் விராட் கோலி, ஃபில் சால்ட், தேவ்தத் படிக்கல் மற்றும் கேப்டன் ரஜத் படிதார் ஆகியோரைக் கொண்ட டாப்-ஆர்டர் எந்தவொரு பவுலருக்கு எதிராகவும் சிறப்பாக செயல்படும் திறனைக் கொண்டுள்ளது. அவர்களுடன் டிம் டேவிட் மற்றும் ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் ஆகியோரின் இருப்பது அணிக்கு கூடுதல் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.

ஆர்சிபி அணி ஏற்கனவே பந்துவீச்சுத் துறையில் ஜோஷ் ஹேசில்வுட்டை பெரிதும் நம்பியிருந்தது. ஆனால் அவர் தொடரின் முதல் சில போட்டிகளை தவறவிடுவார் என்ற தகவல் அணிக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதேசமயம் யாஷ் தயாளும் சீசனில் இருந்து விலகியுள்ளதன் காரணமாக, அந்த அணி புவனேஷ்வர் குமார் மற்றும் ஜேக்கப் டஃபி ஆகியோரையே பவுலிங்கில் பெரிதும் நம்பியுள்ளது.

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியைப் பொறுத்தவரையில், இந்த சீசனில் மிக வலுவான டாப் ஆர்டரை கொண்டுள்ளது. அதன்படி டிராவிஸ் ஹெட், அபிஷேக் சர்மா ஆகியோர் தொடக்க வீரர்களாகவும், மிடில் வரிசையில் இஷான் கிஷன், ஹென்றிச் கிளாசென், லியாம் லிவிங்ஸ்டோன், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி என டி20 கிரிக்கெட்டின் ஜாம்பவான்கள் வரிசைக்கட்டி நிற்கின்றனர். இதில் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் நின்று விளையாடினால் நிச்சயம், எதிரணி பவுலர்களுக்கு கடும் நெருக்கடி தான்.

மறுபக்கம் பவுலிங்கில் ஜெய்தேவ் உனாத்கட், ஹர்ஷல் படேல் மற்றுன் ஜீசன் அன்சாரி ஆகியோருடன், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அனிகெத் வர்மா, ஹர்ஷ் தூபே உள்ளிட்டோரும் அணியின் பந்துவீச்சை துறையை கவனிக்கவுள்ளனர். இருப்பினும் அணியின் வழக்கமான கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் முதல் சில போட்டிகளில் விளையாட மாட்டார் என்பது அணிக்கு சற்று பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் ஆர்சிபி மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் இதுவரை 25 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளனர். இதில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 13 ஆட்டங்களிலும், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி 11 போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. ஒரு போட்டியின் முடிவு எட்டப்படவில்லை. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் எந்த அணி ஆதிக்கத்தை செலுத்தி, தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானம்
பெங்களூருவில் எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானம் குறுக்கிய பவுண்டரி எல்லைகளைக் கொண்டுள்ளது. இதன் காரணமாக இந்த ஆடுகளம் எப்போதும் பேட்டர்களுக்கு சாதகமான ஒன்றாகவே இருந்துள்ளது. மேலும் இங்கு இதுவரை 100க்கும் அதிகமான ஐபிஎல் போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ளன. அதில் 53% போட்டிகளில் சேஸிங் செய்த அணிகளே வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. மேலும் இரவு நேரத்தில் பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்பதால், டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் முதலில் பவுலிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.

நேரலை தகவல்கள்
ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.

உத்தேச லெவன்

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு: பில் சால்ட், விராட் கோலி, வெங்கடேஷ் ஐயர், ரஜத் படிதார் (கேப்டன்), டிம் டேவிட், ஜிதேஷ் சர்மா, ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், குர்னால் பாண்டியா, ரஷிக் சலாம், புவனேஷ்வர் குமார், ஜேக்கப் டஃபி. (இம்பாக்ட் வீரர்: சுயாஷ் ஷர்மா).

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: அபிஷேக் ஷர்மா, டிராவிஸ் ஹெட், இஷான் கிஷன் (கேப்டன்), ஹென்ரிச் கிளாசென், லியாம் லிவிங்ஸ்டோன், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அனிகேத் வர்மா, ஹர்ஷல் படேல், ஜீஷன் அன்சாரி, ஜெய்தேவ் உனாத்கட், ஈஷான் மலிங்கா. (இம்பாக்ட் வீரர்: ஷிவம் மாவி).

TAGGED:

TODAY IPL MATCH
இந்தியன் பிரீமியர் லீக்
RCB VS SRH 2025
INDIAN PREMIER LEAGUE 2026
IPL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.