ஐபிஎல் 2026: ராஜஸ்தான் அணியில் அதிரடி மாற்றம்; தசுன் ஷனகா சேர்ப்பு, ஹெட்மையர் நீக்கம்

இன்றைய போட்டிக்கான ராஜஸ்தான் அணியில் ஷிம்ரான் ஹெட்மையர் நீக்கப்பட்டு தசுன் ஷனகா பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
Published : April 28, 2026 at 7:21 PM IST

சண்டிகர்: பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் டாஸ் வென்றுள்ள ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் 40-வது லீக் ஆட்டத்தில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியை எதிர்த்து, ரியான் பராக் தலைமையிலான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

சண்டிகரில் உள்ள மகாராஜா யாதவீந்திர சிங் சர்வதேச மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது. இன்றைய போட்டிக்கான ராஜஸ்தான் அணியில் ஷிம்ரான் ஹெட்மையர் நீக்கப்பட்டு தசுன் ஷனகா பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

மறுபக்கம் பஞ்சாப் கிங்ஸ் தரப்பில் சுர்யன்ஷ் ஷெட்ஜ் மற்றும் லோக்கி ஃபெர்குசன் ஆகியோர் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் இதுவரை தோல்வியையே சந்திக்காமல் வெற்றி நடை போடும் பஞ்சாப் அணியின் தொடர் வெற்றியை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி முறியடிக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

பிளேயிங் லெவன்

பஞ்சாப் கிங்ஸ்: பிரப்சிம்ரன் சிங், பிரியான்ஷ் ஆர்யா, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்(கேப்டன்), கூப்பர் கனோலி, சூர்யன்ஷ் ஷெட்ஜ், நேஹால் வதேரா, மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ், மார்கோ ஜான்சன், லோக்கி பெர்குசன், அர்ஷ்தீப் சிங், யுஸ்வேந்திர சாஹல்.

இம்பேக்ட் விரர்கள்: விஷ்ணு வினோத், விஜய்குமார் வைஷாக், சேவியர் பார்ட்லெட், ஹர்பிரீத் பிரார், முஷீர் கான்

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்: வைபவ் சூரியவன்ஷி, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், துருவ் ஜூரல், ரியான் பராக்(கேப்டன்), டோனோவன் ஃபெரீரா, ரவீந்திர ஜடேஜா, தசுன் ஷனகா, ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், நந்த்ரே பர்கர், பிரிஜேஷ் சர்மா, யாஷ் ராஜ் புஞ்சா.

இம்பேக்ட் விரர்கள்: ரவி பிஷ்னோய், ரவி சிங், துஷார் தேஷ்பாண்டே, ஷுபம் துபே, ஷிம்ரோன் ஹெட்மியர்

நேருக்கு நேர்

ஐபிஎல் வரலாற்றில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் இதுவரை 30 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 17 போட்டிகளிலும், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 13 போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. அதேசமயம் இன்றைய போட்டி நடைபெறும் மைதானத்தில் இரு அணிகளும் 2 முறை மோதிய நிலையில், அதில் தலா ஒரு வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.

இதையும் படிக்கவும்

மகாராஜா யாதவீந்திர சிங் சர்வதேச மைதானம்

சண்டிகரின் முல்லன்பூரில் அமைந்துள்ள மகாராஜா யாதவீந்திர சிங் சர்வதேச மைதானம், பேட்ஸ்மேன்கள் மற்றும் பந்துவீச்சாளர்கள் என இருதரப்புக்கும் சமமான வாய்ப்புகளை வழங்கும் மைதானங்களில் ஒன்றாக கருதபடுறது. இந்த மைதானத்தின் பவுண்டரி எல்லைகள் மற்ற மைதானங்களை விட சற்றே பெரியதாக இருப்பதால், இங்கு சுழற்பந்து வீச்சளர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தும் வாய்ப்பை கொடுக்கும்.

