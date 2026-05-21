ETV Bharat / sports

ஐபிஎல் 2026: பிளேஆஃப் சுற்றை உறுதி செய்யுமா சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்?

அஹ்மதாபாத்தில் இரு அணிகளும் இதுவரை 2 போட்டிகளில் மோதிய நிலையில், இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 21, 2026 at 1:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 66ஆவது லீக் போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸை எதிர்த்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியுள்ள நிலையில், நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளன. அதேசமயம் மீதமுள்ள ஒரு இடத்திற்காக 5 அணிகளுக்கு இடையே தீவிர போட்டி நிலவி வருகிறது. இந்நிலையில் இன்று நடைபெறும் முக்கியமான லீக் போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் ஏற்கெனவே குஜராத் அணி பிளேஆஃப் சுற்றிக்கு முன்னேறிய நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இந்த ஆட்டத்தில் வெற்றிபெற்றால் மட்டுமே பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற முடியும் என்ற சூழலை எதிர்கொண்டுள்ளது. அதிலும் அந்த அணி மற்ற அணிகளின் வெற்றி தோல்வியை கொண்டு பிளே சுற்றுக்கு முன்னேற முடியும் என்ற நிலையில் இந்த போட்டியை எதிர்கொள்கிறது.

குஜராத் டைட்டன்ஸ்
ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி நடப்பு சீசனில் சில தோல்விகளை சந்தித்திருந்தாலும், கடந்த சில போட்டிகளாக சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவதுடன், அடுத்தடுத்து வெற்றிகளையும் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் அந்த அணி 16 புள்ளிகளை பெற்றுள்ளதுடன், பிளேஆஃப் சுற்றுக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. இதனால் இன்றைய போட்டியிலும் அந்த அணி வெற்றியை பதிவு செய்து முதலிரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் முயற்சியில் இப்போட்டியை எதிர்கொள்கிறது.

அணியின் பேட்டிங்கில் சாய் சுதர்சன் அபார ஃபார்மை தொடரும் நிலையில், ஷுப்மன் கில், ஜோஸ் பட்லர் ஆகியோரும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவது பேட்டிங் துறையை வலிமைப் பெற செய்துள்ளது. அதேசமயம் அணியின் பவுலிங்கில் முகமது சிராஜ், காகிசோ ரபாடா, பிரஷித் கிருஷ்ணா, ரஷித் கான் ஆகியோர் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக இருந்து வருகிறது. இதனால் இன்றைய போட்டியிலும் குஜராத் அணி வெற்றியைப் பதிவு செய்யுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் தடுமாற்றத்தை சந்தித்துள்ளது. குறிப்பாக அந்த அணி தொடர்ச்சியாக அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் தோல்வியைத் தழுவிவுள்ளது. இதன் காரணமாக சிஎஸ்கே அணியின் பிளேஆஃப் வாய்ப்பும் ஏறத்தாழ முடிவுக்கு வந்துள்ளது. இருப்பினும் அந்த அணி ஆறுதல் வெற்றியை பதிவு செய்யும் முனைப்போடு இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது.

சிஎஸ்கே அணியின் பேட்டிங்கில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், சஞ்சு சாம்சன், கார்த்திக் சர்மா உள்ளிட்டோரையே அதிகமாக நம்பியுள்ளது. அவர்களுடன் மற்ற பேட்டர்களும் சிறப்பாக விளையாடும் பட்சத்தில் சிஎஸ்கே அணியின் வெற்றி மேலும் எளிதாகும். அணியின் பந்துவீச்சில் அன்ஷுல் கம்போஜ், நூர் அஹ்மத், அகீல் ஹொசைன் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். இருப்பினும் மற்ற பவுலர்கள் ரன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர்.

நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் சென்னை மற்றும் குஜராத் அணிகள் இதுவரை 7 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 03 போட்டிகளிலும், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 04 போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. அதிலும் அஹ்மதாபாத்தில் இரு அணிகளும் இதுவரை 2 போட்டிகளில் மோதிய நிலையில், இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன.

நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானம்
அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானம் பேட்டர்களுக்கு மிகவும் சாதகமான ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. இந்த மைதானத்தில் முதலில் பேட்டிங் செய்வதும் அல்லது சேஸிங் செய்வதும் வெற்றிக்கான வாய்ப்பை சமமாகவே வழங்குகிறது. இருப்பினும், இரவு நேரங்களில் பனியின் தாக்கம் இருக்கும் என்பதால், டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் முதலில் பவுலிங் செய்வது வெற்றிக்கு கூடுதல் சாதகத்தை வழங்கலாம்.

நேரலை தகவல்கள்
ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.

இதையும் படிக்கவும்

உத்தேச லெவன்

குஜராத் டைட்டன்ஸ்: சாய் சுதர்சன், ஷுப்மன் கில்(கேப்டன்), ஜோஸ் பட்லர், ராகுல் திவேத்தியா, வாஷிங்டன் சுந்தர், ஜேசன் ஹோல்டர், ரஷித் கான், அர்ஷத் கான், ககிசோ ரபாடா, முகமது சிராஜ், மானவ் சுதர். (இம்பேக்ட் வீரர் - பிரஷித் கிருஷ்ணா)

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), உர்வில் படேல், கார்த்திக் சர்மா, டெவால்ட் பிரேவிஸ், ஷிவம் துபே, பிரஷாந்த் வீர், டியான் ஃபாரெஸ்டர்/அகீல் ஹொசைன், நூர் அஹ்மத், அன்ஷுல் கம்போஜ், ஸ்பென்சர் ஜான்சன். (இம்பேக்ட் வீரர் -எம்.எஸ்.தோனி).

TAGGED:

GT VS CSK
TITANS VS SUPER KINGS
SANJU SAMSON
CRICKET
IPL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.