ஐபிஎல் கிரிக்கெட் திருவிழா 2026: ஹைதராபாத்தை வீழ்த்தி ஹாட்ரிக் வெற்றியை பதிவு செய்யுமா சிஎஸ்கே?

ஹைதராபாத் மைதானத்தில் இரு அணிகளும் மோதிய 5 போட்டிகளில் சன்ரைசர்ஸ் அணி 3 வெற்றிகளை பதிவு செய்து முன்னிலையில் உள்ளது.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 18, 2026 at 4:19 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 27-வது லீக் ஆட்டத்தில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசன் நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை அதிகரித்து வருகிறது. அந்த வகையில் இன்று நடைபெறும் 27-வது லீக் போட்டியில் முன்னாள் சாம்பியன்களான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஜிவ் காந்தி சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இரவு நடைபெறவுள்ளது.

இஷான் கிஷன் தலைமையிலான சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் சீரான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த போராடி வருகிறது. இதுவரை அந்த அணி விளையாடிய 5 லீக் போட்டிகளில் 2 வெற்றிகளை மட்டுமே பெற்றுள்ளது. இதன் காரணமாக புள்ளிப்பட்டியலிலும் 4 புள்ளிகளுடன் 5ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இதனால் எஞ்சிய போட்டிகளில் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டிய கட்டாயத்திற்கும் அந்த அணி தள்ளப்பட்டுள்ளது.

அணியின் பேட்டிங்கை பொறுத்தவரையில் இஷான் கிஷன், ஹென்ரிச் கிளாசென் உள்ளிட்டோர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் நிலையில், டிராவிஸ் ஹெட், அபிஷேக் சர்மா, நிதிஷ் ரெட்டி உள்ளிட்டோர் ரன்களை சேர்க்க தடுமாறுவது பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அதே சமயம் அணியின் பவுலிங்கிலும் நட்சத்திர வீரர்கள் இல்லாதது அணிக்கு கூடுதல் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மறுபக்கம் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் இந்த சீசனைத் தடுமாற்றத்துடனே தொடங்கியுள்ளது. ஏனெனில் இதுவரை விளையாடிய 5 போட்டிகளில் 2 வெற்றியை மட்டுமே பெற்று, புள்ளிப்பட்டியலின் 8ஆவது இடத்தில் தள்ளப்பட்டுள்ளது. இதனால் சிஎஸ்கே அணியும் எஞ்சிய போட்டிகளில் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

பேட்டிங்கில் சஞ்சு சாம்சன், டெவால்ட் பிரேவிஸ், சர்ஃப்ராஸ் கான், ஆயுஷ் மாத்ரே உள்ளிட்டோர் அணியின் முதுகெலும்பாக உள்ளனர். அவர்களுடன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டும் ஃபார்முக்கு திரும்பினால் அது அணியின் பேட்டிங்கை மேலும் வலுப்பட்டுத்தும். பவுலிங்கை பொறுத்தவரையில், கலீல் அஹ்மத் தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஐபிஎல் வரலாற்றில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் இதுவரை 22 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் சிஎஸ்கே அணி 15 போட்டிகளில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தி வருகிறது. இருப்பினும், ஹைதராபாத் மைதானத்தில் இரு அணிகளும் மோதிய 5 போட்டிகளில் சன்ரைசர்ஸ் அணி 3 வெற்றிகளை பதிவு செய்து முன்னிலை வகிக்கிறது.

ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச மைதானம் பொதுவாக பேட்டர்களுக்கு சாதகமானதாக இருந்து வருகிறது. இதனால் நிச்சயம் இங்கு அதிக ஸ்கோரிங் கொண்ட போட்டிகளை ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கலாம். மேலும் இரவு நேர போட்டிகளின் போது பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்பதால், டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பவுலிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழி வகுக்கும்.

ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: அபிஷேக் சர்மா, டிராவிஸ் ஹெட், இஷான் கிஷன் (கேப்டன்), ஹென்ரிச் கிளாசென், நிதிஷ் ரெட்டி, அனிகேத் வர்மா, சலில் அரோரா, ஹர்ஷ் துபே/லியாம் லிவிங்ஸ்டோன், ஷிவாங் குமார், பிரஃபுல் ஹிங்கே, ஈஷான் மலிங்கா. (இம்பேக்ட் வீரர்- சாகிப் ஹுசைன்).

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), ஆயுஷ் மாத்ரே, டெவால்ட் பிரேவிஸ், சர்ஃபராஸ் கான், ஷிவம் தூபே, ஜேமி ஓவர்டன், அகீல் ஹொசைன், நூர் அஹ்மத், அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்ஜப்னீத் சிங். (இம்பேக்ட் வீரர்- முகேஷ் சவுத்ரி)

