ETV Bharat / sports

ஐபிஎல் 2026: ஹைதராபாத்தை வீழ்த்தி பிளேஆஃப் சுற்றை உறுதி செய்யுமா சிஎஸ்கே?

எம்.ஏ.சிதம்பரம் மைதானத்தில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 6 முறை மோதியுள்ள நிலையில், அதில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 5 போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.

சென்னை vs ஹைதராபாத்
சென்னை vs ஹைதராபாத் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 18, 2026 at 1:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 63ஆவது லீக் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியுள்ள நிலையில், ரஜத் படிதார் தலைமையிலான ஆர்சிபி அணி மட்டுமே இதுவரை பிளேஆஃப் வாய்ப்பை உறுதி செய்துள்ளது. அதேசமயம் மீதமுள்ள மூன்று இடங்களுக்கான போட்டி தற்சமயம் கடினமாகியுள்ளது. இந்நிலையில் இன்று நடைபெறும் லீக் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி சென்னையில் உள்ள எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் வெற்றிபெறும் அணி பிளேஆஃப் சுற்றுக்கான வாய்ப்பை தக்கவைக்கும் என்பதால், எந்த அணி வெற்றிபெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. அதிலும் சிஎஸ்கே அணி வெற்றிபெற்றால் மட்டுமே பிளேஆஃப் வாய்ப்பில் நீடிக்கும் என்பதால் கூடுதல் எதிர்பார்ப்பும் உள்ளது.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, நடப்பு ஐபிஎல் சீசனின் தொடக்கத்தில் தடுமாறினாலும், தற்போது அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. இதில் விளையாடிய 12 போட்டிகளில் 6 வெற்றிகளை பதிவு செய்து புள்ளிப்பட்டியலில் 6ஆம் இடத்தில் நீடித்து வருகிறது. இருப்பினும் அந்த அணி கடைசியாக விளையாடிய லக்னோ அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தோல்வியைத் தழுவியுள்ளது சற்று பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சிஎஸ்கே அணியின் பேட்டிங்கில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், சஞ்சு சாம்சன், கார்த்திக் சர்மா உள்ளிட்டோரையே அதிகமாக நம்பியுள்ளது. அவர்களுடன் மற்ற பேட்டர்களும் சிறப்பாக விளையாடும் பட்சத்தில் சிஎஸ்கே அணியின் வெற்றி மேலும் எளிதாகும். அணியின் பந்துவீச்சில் அன்ஷுல் கம்போஜ், நூர் அஹ்மத், அகீல் ஹொசைன் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். இருப்பினும் மற்ற பவுலர்கள் ரன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர்.

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்
மறுபக்கம் பாட் கம்மின்ஸ் தலைமையிலான சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவதுடன், அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. அந்த அணி விளையாடிய 12 போட்டிகளில் 7 வெற்றிகளை பதிவு செய்து புள்ளிப்பட்டியலில் 3ஆம் இடத்தில் தொடர்கிறது. இன்றைய ஆட்டத்தில் சன்ரைசர்ஸ் அணி வெற்றிபெறும் பட்சத்தில் பிளேஆஃப் வாய்ப்பை உறுதி செய்யும் என்பதால், கூடுதல் கவனத்துடன் இந்த போட்டியை அணுகவுள்ளது.

அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில் டிராவிஸ் ஹெட், அபிஷேக் சர்மா, ஹென்ரிச் கிளாசென் தொடர்ந்து ரன்களை குவித்து வருகின்றனர். அவர்களுடன் இஷான் கிஷன், அனிகெத் வர்மா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஆகியோரும் பங்களிப்பது அணியின் பேட்டிங்கை வலுப்படுத்தியுள்ளது. பவுலிங்கைப் பொறுத்தவரையில் பாட் கம்மின்ஸ், சாகிப் ஹுசைன், ஈஷான் மலிங்கா, ஃபிரபுல் இங்கே ஆகியோரும் இருப்பது கூடுதல் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.

நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் சென்னை மற்றும் ஹைதராபாத் அணிகள் இதுவரை 23 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 15 போட்டிகளிலும், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 8 போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. எம்.ஏ.சிதம்பரம் மைதானத்தில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 6 முறை மோதியுள்ள நிலையில், அதில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 5 போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.

எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானம்
சேப்பாக்கத்தில் உள்ள எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானம் சுழற்பந்து வீச்சாளர்களின் சொர்க்கமாக அறியப்படுகிறது. இன்றைய ஆட்டத்தில் அகீல் ஹொசைன், நூர் அஹ்மத் போன்ற ஸ்பின்னர்கள் ஜொலிப்பார்கள் என நம்பலாம். அதேசமயம் இங்கு நடைபெற்றுள்ள போட்டிகளில் பெரும்பாலும் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகளே வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.

நேரலை தகவல்கள்
ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.

இதையும் படிக்கவும்

உத்தேச லெவன்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), உர்வில் படேல், கார்த்திக் சர்மா, டெவால்ட் பிரேவிஸ், ஷிவம் துபே, பிரஷாந்த் வீர், டியான் ஃபாரெஸ்டர்/அகீல் ஹொசைன், நூர் அஹ்மத், அன்ஷுல் கம்போஜ், ஸ்பென்சர் ஜான்சன். (இம்பேக்ட் வீரர் -எம்.எஸ்.தோனி).

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: அபிஷேக் சர்மா, டிராவிஸ் ஹெட், இஷான் கிஷன், ஹென்ரிச் கிளாசென், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, சலில் அரோரா, அனிகேத் வர்மா, பாட் கம்மின்ஸ் (கேப்டன்), ஷிவாங் குமார், ஈஷான் மலிங்கா, சாகிப் ஹுசைன். (இம்பேக்ட் வீரர் - பிரபுல் ஹிங்கே)

TAGGED:

CSK VS SRH
SANJU SAMSON
CHENNAI SUPER KINGS IPL 2026
CRICKET
IPL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.