ஐபிஎல் 2026: பிளே-ஆஃப் கனவைத் தக்கவைக்குமா சென்னை? லக்னோவுடன் நாளை பலப்பரீட்சை

எம்.ஏ. சிதம்பரம் மைதானத்தில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 2 முறை மோதியுள்ள நிலையில், இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றியைப் பெற்று சமநிலையில் உள்ளன.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 9, 2026 at 11:03 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் நாளை நடைபெறும் 53ஆவது லீக் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

ஐபிஎல் 2026 தொடர் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் தற்போது வரையிலும், எந்த அணியும் பிளேஆஃப் வாய்ப்பை உறுதி செய்யாமல் உள்ளது. இதன் காரணமாக இந்த சீசனில் எந்தெந்த அணிகள் பிளேஆஃப் வாய்ப்பை உறுதி செய்யும் என்ற எதிர்பார்ப்பும், ஆர்வமும் ரசிகர்கள் மத்தியில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது.

இந்த நிலையில், இன்றைய தினம் நடைபெற இருக்கும் 53ஆவது லீக் போட்டியில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை எதிர்த்து, ரிஷப் பந்த் தலைமையிலான லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்

ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் தடுமாறி வருகிறது. இந்த அணி விளையாடிய 10 போட்டிகளில் 5 வெற்றிகளை பதிவு செய்து புள்ளிப்பட்டியலில் 6ஆம் இடத்தில் நீடித்து வருகிறது. அதிலும் தங்களுடைய கடைசி லீக் போட்டியில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்கு எதிராக அபார வெற்றியை பதிவு செய்த கையோடு அந்த அணி இப்போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.

அணியின் பேட்டிங்கில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், சஞ்சு சாம்சன், சர்ஃப்ராஸ் கான், டெவால்ட் பிரேவிஸ் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் இருந்தாலும், அவர்கள் ஒருசேர ரன்களை சேர்க்க தவறி வருவது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மறுபக்கம் பந்துவீச்சில் அன்ஷுல் கம்போஜ், நூர் அஹ்மத், ஜேமி ஓவர்டன், அகீல் ஹொசைன் ஆகியோருடன் ஸ்பென்சர் ஜான்சனும் விளையாடுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் உள்ளன.

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்

ரிஷப் பந்த தலைமையிலான லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் அடுத்தடுத்து தோல்விகளை சந்தித்து பிளே ஆஃப் வாய்ப்பையும் ஏறத்தாழ இழந்துள்ளது. இந்த அணி விளையாடிய 10 போட்டிகளில் 3 வெற்றிகளை மட்டுமே பதிவு செய்து புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் அந்த அணி கடைசியாக விளையாடிய ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற்ற உத்வேகத்துடன் களமிறங்கவுள்ளது.

அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில் ஐடன் மார்க்ரம், மிட்செல் மார்ஷ், நிக்கோலஸ் பூரன் ஆகியோர் ஃபார்மில் இருந்தாலும், அணியின் கேப்டன் ரிஷப் பந்த் பெரிதளவில் ரன்களை சேர்க்க தவறி வருவது அணியின் தோல்விக்கு மிக முக்கிய காரணமாக அமைந்தது. அணியின் பவுலிங்கை பொறுத்தவரையில் ஷமி, மொஹ்சின் கான், திக்வேஷ் ரதி உள்ளிட்டோர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவது அணிக்கு சற்று நம்பிக்கையளிக்கும் ஒன்றாக இருந்து வருகிறது.

நேருக்கு நேர்

ஐபிஎல் வரலாற்றில் சென்னை மற்றும் லக்னோ அணிகள் இதுவரை 6 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 3 போட்டிகளிலும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 2 போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. எம்.ஏ. சிதம்பரம் மைதானத்தில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 2 முறை மோதியுள்ளன. இதில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றியைப் பெற்று சமநிலையில் உள்ளன.

எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானம்

சேப்பாக்கத்தில் உள்ள எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானம் சுழற்பந்து வீச்சாளர்களின் சொர்க்கமாக அறியப்படுகிறது. இன்றைய ஆட்டத்தில் அகீல் ஹொசைன், நூர் அஹ்மத் மற்றும் ரஷித் கான் போன்ற ஸ்பின்னர்கள் ஜொலிப்பார்கள் என நம்பலாம். அதேசமயம் இங்கு நடைபெற்றுள்ள போட்டிகளில் பெரும்பாலும் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகளே வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.

நேரலை தகவல்கள்

ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி மதியம் 3.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 3 மணிக்கு நடைபெறும்.

உத்தேச லெவன்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), உர்வில் படேல், சர்பராஸ் கான், ஷிவம் துபே, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், ஜேமி ஓவர்டன், எம்எஸ் தோனி, அன்ஷுல் கம்போஜ், நூர் அகமது, ஸ்பென்சர் ஜான்சன். (இம்பேக்ட் வீரர் - குர்ஜப்னீத் சிங்)

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்: மிட்செல் மார்ஷ், அர்ஷின் குல்கர்னி, நிக்கோலஸ் பூரன், ஐடன் மார்க்ரம், ரிஷப் பந்த்(கேப்டன்), அக்ஷத் ரகுவன்ஷி, ஹிம்மத் சிங், ஷாபாஸ் அகமது, திக்வேஷ் சிங் ரதி, முகமது ஷமி, பிரின்ஸ் யாதவ்.(இம்பேக்ட் வீரர் -மயங்க் யாதவ்)

