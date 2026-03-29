சிஎஸ்கே ரசிகர்களுக்கு குட் நியூஸ்: சேப்பாக்கம் போட்டிக்கான டிக்கெட் விற்பனை தொடக்கம்

சேப்பாக்கத்தில் நடைபெறும் போட்டியில் ஒரு நபருக்கு அதிகபட்சமாக இரண்டு டிக்கெட்டுகள் மட்டுமே வழங்கப்படும் என்று சிஎஸ்கே நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

Published : March 29, 2026 at 3:21 PM IST

சென்னை: சேப்பாக்கம் எம்.ஏ.சிதம்பரம் மைதானத்தில் ஏப்ரல் 3-ம் தேதி நடைபெறவுள்ள சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியின் டிக்கெட் விற்பனையை நாளை தொடங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐபிஎல் தொஅட்ரின் 19ஆவது சீசன் நேற்று முதல் கோலாகலமாக தொடங்கியுள்ளது. இதில் 5 முறை சாம்பியனான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நாளை (மார்ச் 30) நடைபெறும் தங்களின் முதல் லீக் ஆட்டத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி கௌகாத்தியில் உள்ள பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இரவு 7.30 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது.

அதனைத் தொடர்ந்து ஏப்ரல் 3ஆம் தேதி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தங்களுடைய சொந்த மைதானமான சேப்பாக்கத்தில் உள்ள எம்.ஏ. சிதம்பரம் மைதானத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இந்த நிலையில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸின் முதல் ஹோம் போட்டிக்கான டிக்கெட் விற்பனையை அந்த அணி நிர்வாகம் நாளை முதல் தொடங்கவுள்ளது. மேலும் போட்டி டிக்கெட்டுகள் அனைத்து ஆன்லைனில் மட்டுமே வழங்கப்படும் என்பதையும் சிஎஸ்கே நிர்வாகம் தெளிவு படுத்தியுள்ளது.

எப்போது, எப்படி வாங்குவது?
அதன்படி போட்டி டிக்கெட்டுகள் விற்பனையானது நாளை (மார்ச் 30) காலை 10:15 மணிக்கு தொடங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ரசிகர்கள் இந்த டிக்கெட்டுகளை www.chennaisuperkings.com , சென்னை சூப்பர் கிங்ஸின் கைப்பேசி செயலி மற்றும் www.district.in ஆகிய தளங்கள் வாயிலாக முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம் நேரடி டிக்கெட்டுகள் விற்கப்படாது என்பதையும் சிஎஸ்கே நிர்வாகம் தெளிவு படுத்தியுள்ளது.

டிக்கெட் விலை என்ன?
இப்போட்டிக்கான ஆரம்ப டிக்கெட்டுகளின் விலை ரூ.2,000-மாகவும், அதிகபட்ச டிக்கெட் விலை ரூ.8,000-ஆகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஒரு நபருக்கு அதிகபட்சமாக இரண்டு டிக்கெட்டுகள் மட்டுமே வழங்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டிக்கெட் விலை பட்டியல்

  • சி/டி/இ லோயர் டிக்கெட்டுகள் - ரூ.2000
  • ஐ/ஜே/கே அப்பர் டிக்கெட்டுகள் - ரூ.3,500
  • சி/டி/இ அப்பர் டிக்கெட்டுகள் - ரூ.4000
  • ஐ/ஜே/கே லோயர் டிக்கெட்டுகள் - ரூ4,700
  • கேஎம்கே டெரஸ் - ரூ.8,000

முக்கிய குறிப்புகள்

போட்டி டிக்கெட்டை வைத்திருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே மெட்ரோ மற்றும் அரசுப் பேருந்துகளில் இலவசப் பயணம் செல்லும்.

மைதானத்திற்குள் தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் மற்றும் புகையிலை பொருட்களை கொண்டு செல்ல அனுமதி இல்லை.

வெளியே இருந்து உணவு அல்லது குளிர் பானங்கள் கொண்டு வர அனுமதி இல்லை. சுத்தமான குடிநீர் மைதானத்தில் இலவசமாக வழங்கப்படும்.

ரசிகர்களின் வாகனங்கள் நிறுத்தத்திற்காக சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அமன் கான், ஆயுஷ் மத்ரே, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், எம்எஸ் தோனி, கார்த்திக் ஷர்மா, உர்வில் படேல், ஷிவம் துபே, ஜேமி ஓவர்டன், கலீல் அகமது, அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்ஜப்னீத் சிங், நூர் அகமது, ஸ்பென்சர் ஜான்சன், ஸ்ரேயாஸ் கோபால், ராமகிருஷ்ண கோஷ், முகேஷ் சவுத்ரி, அகீல் ஹொசைன், பிரசாந்த் வீர், மேத்யூ ஷார்ட், சர்ஃப்ராஸ் கான், மேட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹர், ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ்.

