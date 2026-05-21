ஐபிஎல் 2026: குஜராத்திற்கு எதிராக பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது சென்னை

இன்றைய போட்டிக்கான சிஎஸ்கே அணியில் பிரசாந்த் வீருக்கு பதிலாக மேத்யூ ஷார்ட் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 21, 2026 at 7:16 PM IST

அஹ்மதாபாத்: குஜராத் டைட்டன்ஸுக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் டாஸ் வென்ற சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியுள்ள நிலையில், நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளன. அதேசமயம் மீதமுள்ள ஒரு இடத்திற்காக 5 அணிகளுக்கு இடையே தீவிர போட்டி நிலவி வருகிறது.

இந்நிலையில் இன்று நடைபெறும் முக்கியமான லீக் போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்றுள்ள சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

இன்றைய போட்டிக்கான சிஎஸ்கே அணியில் பிரசாந்த் வீருக்கு பதிலாக மேத்யூ ஷார்ட் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். மறுபக்கம் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் சாய் கிஷோர் பிளேயிங் லெவனில் இருந்து நீக்கப்பட்டு மீண்டும் பிரஷித் கிருஷ்ணாவுக்கு ஆடும் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஏற்கெனவே குஜராத் அணி பிளேஆஃப் சுற்றிக்கு முன்னேறிய நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இந்த ஆட்டத்தில் வெற்றிபெற்றால் மட்டுமே பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற முடியும் என்ற சூழலை எதிர்கொண்டுள்ளது. அதிலும் அந்த அணி மற்ற அணிகளின் வெற்றி தோல்வியை கொண்டு பிளே சுற்றுக்கு முன்னேற முடியும் என்ற நிலையில் இந்த போட்டியை எதிர்கொள்கிறது.

பிளேயிங் லெவன்

குஜராத் டைட்டன்ஸ்: சாய் சுதர்சன், ஷுப்மன் கில்(கேப்டன்), ஜோஸ் பட்லர், நிஷாந்த் சிந்து, வாஷிங்டன் சுந்தர், ஜேசன் ஹோல்டர், ரஷித் கான், ராகுல் தெவாடியா, ககிசோ ரபாடா, அர்ஷத் கான், முகமது சிராஜ்

இம்பேக்ட் வீரர் -பிரசித் கிருஷ்ணா, அனுஜ் ராவத், க்ளென் பிலிப்ஸ், குல்வந்த் கெஜ்ரோலியா, குமார் குஷாக்ரா

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட்(கேப்டன்), உர்வில் படேல், டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், ஷிவம் துபே, மேத்யூ ஷார்ட், அன்ஷுல் கம்போஜ், நூர் அகமது, ஸ்பென்சர் ஜான்சன், முகேஷ் சவுத்ரி, குர்ஜப்னீத் சிங்

இம்பேக்ட் வீரர் -கார்த்திக் ஷர்மா, மக்னீல் நோரோன்ஹா, சர்பராஸ் கான், குல்தீப் யாதவ், அமன் கான்

நேருக்கு நேர்

ஐபிஎல் வரலாற்றில் சென்னை மற்றும் குஜராத் அணிகள் இதுவரை 7 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 03 போட்டிகளிலும், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 04 போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. அதிலும் அஹ்மதாபாத்தில் இரு அணிகளும் இதுவரை 2 போட்டிகளில் மோதிய நிலையில், இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன.

நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானம்

அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானம் பேட்டர்களுக்கு மிகவும் சாதகமான ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. இந்த மைதானத்தில் முதலில் பேட்டிங் செய்வதும் அல்லது சேஸிங் செய்வதும் வெற்றிக்கான வாய்ப்பை சமமாகவே வழங்குகிறது. இருப்பினும், இரவு நேரங்களில் பனியின் தாக்கம் இருக்கும் என்பதால், அது பேட்டர்களுக்கு கூடுதல் சாதகத்தை வழங்கலாம்.

