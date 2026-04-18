ஐபிஎல் 2026: சன்ரைசர்ஸுக்கு எதிராக பவுலிங்கை தேர்வு செய்தது சிஎஸ்கே!
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் கலீல் அஹ்மதிற்கு பதிலாக முகேஷ் சௌத்ரியும், அகீல் ஹொசைனுக்கு பதிலாக மேத்யூ ஷார்ட்டும் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : April 18, 2026 at 7:13 PM IST
ஹைதராபாத்: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் டாஸ் வென்ற சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசன் நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை அதிகரித்து வருகிறது. அந்த வகையில் இன்று நடைபெறும் 27-வது லீக் போட்டியில் முன்னாள் சாம்பியன்களான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஜிவ் காந்தி சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற சிஎஸ்கே அணி பவுலிங்கை தேர்வு செய்தது,
இன்றைய போட்டிக்கான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் தொடரில் இருந்து விலகிய கலீல் அஹ்மதிற்கு பதிலாக முகேஷ் சௌத்ரி பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். மறுபக்கம் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியில் ஹர்ஷ் தூபேவிற்கு பதிலாக தில்ஷன் மதுஷங்கா லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். இரு பலம் வாய்ந்த அணிகள் நேருக்கு நேர் மோதவுள்ளதால், இதில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
🚨 Toss update from Hyderabad 🚨@ChennaiIPL won the toss and elected to field against @SunRisers— IndianPremierLeague (@IPL) April 18, 2026
பிளேயிங் லெவன்
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: அபிஷேக் சர்மா, டிராவிஸ் ஹெட், இஷான் கிஷன் (கேப்டன்), ஹென்ரிச் கிளாசென், நிதிஷ் ரெட்டி, அனிகேத் வர்மா, சலில் அரோரா, ஷிவாங் குமார், பிரஃபுல் ஹிங்கே, சாகிப் ஹுசைன், ஈஷான் மலிங்கா.
இம்பேக்ட் வீரர்- ஸ்மாறன் ரவிச்சந்திரன், ஹர்ஷ் தூபே, லியாம் லிவிங்ஸ்டோன், தில்ஷன் மதுஷங்கா, ஹர்ஷல் படேல்
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), டெவால்ட் பிரேவிஸ், சர்ஃபராஸ் கான், ஷிவம் தூபே, ஜேமி ஓவர்டன், மேத்யூ ஷார்ட், நூர் அஹ்மத், அன்ஷுல் கம்போஜ், முகேஷ் சௌத்ரி குர்ஜப்னீத் சிங்.
இம்பேக்ட் வீரர்கள்- ஆயுஷ் மாத்ரே, மேட் ஹென்றி, கார்த்திக் சர்மா, பிரசாந்த் வீர், ராமகிருஷ்ணா கோஷ்
நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் இதுவரை 22 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் சிஎஸ்கே அணி 15 போட்டிகளில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தி வருகிறது. இருப்பினும், ஹைதராபாத் மைதானத்தில் இரு அணிகளும் மோதிய 5 போட்டிகளில் சன்ரைசர்ஸ் அணி 3 வெற்றிகளை பதிவு செய்து முன்னிலை வகிக்கிறது.
ராஜீவ் காந்தி மைதானம்
ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச மைதானம் பொதுவாக பேட்டர்களுக்கு சாதகமானதாக இருந்து வருகிறது. இதனால் நிச்சயம் இங்கு அதிக ஸ்கோரிங் கொண்ட போட்டிகளை ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கலாம். மேலும் இரவு நேர போட்டிகளின் போது பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்பதால், அது சேஸிங் செய்யும் அணிக்கு கூடுதல் சாதகத்தை வழங்கும்.