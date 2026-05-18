ஐபிஎல் 2026: சேப்பாக்கத்தில் முதலில் பேட்டிங் செய்யும் சிஎஸ்கே; தோனி விளையாடாததால் ரசிகர்கள் ஏமாற்றம்
Published : May 18, 2026 at 7:20 PM IST
சென்னை: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் டாஸ் வென்ற சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெறும் முக்கியமான லீக் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. சேப்பாக்கில் உள்ள எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.
இன்றைய போட்டிக்கான சிஎஸ்கே அணியில் எம்.எஸ்.தோனி விளையாடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், உடற்தகுதி காரணமாக அவர் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெறவில்லை. மறுபக்கம் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியில் எந்த மாற்றங்களும் செய்யப்படவில்லை. இரு அணிகளுக்கும் இது முக்கியமான போட்டி என்பதால், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
🚨 Toss update from Chennai 🚨@ChennaiIPL won the toss and elected to bat first against @Sunrisers— IndianPremierLeague (@IPL) May 18, 2026
பிளேயிங் லெவன்
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட்(கேப்டன்), உர்வில் படேல், கார்த்திக் ஷர்மா, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், ஷிவம் துபே, பிரசாந்த் வீர், அகீல் ஹொசைன், நூர் அகமது, அன்ஷுல் கம்போஜ், ஸ்பென்சர் ஜான்சன்.
இம்பேக்ட் வீரர்கள்: முகேஷ் சவுத்ரி, மேத்யூ ஷார்ட், சர்பராஸ் கான், அமன் கான், குர்ஜப்னீத் சிங்
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், ஹென்ரிச் கிளாசென், சலில் அரோரா, ஸ்மரன் ரவிச்சந்திரன், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, பாட் கம்மின்ஸ்(கேப்டன்), ஷிவாங் குமார், எஷான் மலிங்கா, சாகிப் ஹுசைன், பிரஃபுல் ஹிங்கே
இம்பேக்ட் வீரர்கள்: டிராவிஸ் ஹெட், அனிகேத் வர்மா, லியாம் லிவிங்ஸ்டோன், ஹர்ஷ் துபே, ஹர்ஷல் படேல்
நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் சென்னை மற்றும் ஹைதராபாத் அணிகள் இதுவரை 23 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 15 போட்டிகளிலும், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 8 போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. எம்.ஏ.சிதம்பரம் மைதானத்தில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 6 முறை மோதியுள்ள நிலையில், அதில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 5 போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.
எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானம்
சேப்பாக்கத்தில் உள்ள எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானம் சுழற்பந்து வீச்சாளர்களின் சொர்க்கமாக அறியப்படுகிறது. இன்றைய ஆட்டத்தில் அகீல் ஹொசைன், நூர் அஹ்மத் போன்ற ஸ்பின்னர்கள் ஜொலிப்பார்கள் என நம்பலாம். அதேசமயம் இங்கு நடைபெற்றுள்ள போட்டிகளில் பெரும்பாலும் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகளே வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன.