ஐபிஎல் 2026: லக்னோவை மீண்டும் வீழ்த்தி பிளேஆஃப் வாய்ப்பை உறுதிசெய்யுமா சென்னை?

ஏக்னா மைதானத்தில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 3 முறை மோதிய நிலையில், இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ள நிலையில், ஒரு போட்டியின் முடிவு எட்டப்படவில்லை.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 15, 2026 at 2:12 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் நாளை நடைபெறும் 59ஆவது லீக் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

ஐபிஎல் 2026 தொடர் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் தற்போது வரை எந்த அணியும் பிளேஆஃப் வாய்ப்பை உறுதி செய்யாமல் உள்ள நிலையில், எந்தெந்த அணிகள் பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளது. அந்தவகையில் இன்று நடைபெறும் முக்கியமான லீக் போட்டியில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இப்போட்டி லக்னோவில் உள்ள ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் ஏற்கெனவே லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி பிளேஆஃப் வாய்ப்பை தவறவிட்டிருக்கும் நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி எஞ்சிய போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற முடியும் என்ற நிலையில் உள்ளது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் சிஎஸ்கே அணி வெற்றிபெற்று பிளேஆஃப் வாய்ப்பை தக்கவைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்
ரிஷப் பந்த தலைமையிலான லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் அடுத்தடுத்து தோல்விகளை சந்தித்து பிளேஆஃப் வாய்ப்பை இழந்துள்ளது. இந்த அணி விளையாடிய 11 போட்டிகளில் 3 வெற்றிகளை மட்டுமே பதிவு செய்து புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. மேற்கொண்டு சிஎஸ்கேவுக்கு எதிரான தங்களின் கடைசி லீக் போட்டியிலும் அந்த அணி தோல்வியை சந்தித்த கையோடு இந்த போட்டியை எதிர்கொள்கிறது.

அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில் ஐடன் மார்க்ரம், மிட்செல் மார்ஷ், நிக்கோலஸ் பூரன் ஆகியோர் ஃபார்மில் இருந்தாலும், அணியின் கேப்டன் ரிஷப் பந்த் பெரிதளவில் ரன்களை சேர்க்க தவறி வருவது அணியின் தோல்விக்கு மிக முக்கிய காரணமாக அமைந்தது. அணியின் பவுலிங்கை பொறுத்தவரையில் ஷமி, மொஹ்சின் கான், திக்வேஷ் ரதி உள்ளிட்டோர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவது அணிக்கு சற்று நம்பிக்கையளிக்கும் ஒன்றாக இருந்து வருகிறது.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
மறுபுறம் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, நடப்பு ஐபிஎல் சீசனின் தொடக்கத்தில் தடுமாறினாலும், தற்போது அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. இதில் விளையாடிய 11 போட்டிகளில் 6 வெற்றிகளை பதிவு செய்து புள்ளிப்பட்டியலில் 5ஆம் இடத்தில் நீடித்து வருகிறது. மேலும் ஏற்கெனவே லக்னோ அணிக்கு எதிராக வெற்றியை பதிவு செய்திருக்கும் சிஎஸ்கே அணி, இந்த போட்டியிலும் வெற்றிபெற்று பிளேஆஃப் வாய்ப்பை உறுதிசெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சிஎஸ்கே அணியின் பேட்டிங்கில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், சஞ்சு சாம்சன், சர்ஃப்ராஸ் கான், டெவால்ட் பிரேவிஸ் ஆகியோருடன் தற்போது உர்வில் படேலும் அதிரடியில் மிரட்டி வருவது அணிக்கும் கூடுதல் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. மறுபக்கம் பந்துவீச்சில் அன்ஷுல் கம்போஜ், நூர் அஹ்மத், அகீல் ஹொசைன் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். இருப்பினும் ஜேமி ஓவர்டன் காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகி இருப்பது அணிக்கு சற்று பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் சென்னை மற்றும் லக்னோ அணிகள் இதுவரை 7 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 3 போட்டிகளிலும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 3 போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. ஏக்னா மைதானத்தில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 3 முறை மோதியுள்ளன. இதில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ள நிலையில், ஒரு போட்டியின் முடிவு எட்டப்படவில்லை.

ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானம்
லனோவில் உள்ள ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர் மற்றும் பவுலர்களுக்கு சமமான வாய்ப்பை வழங்கி வருகிறது. ஏனெனில் இங்குள்ள பவுண்டரி எல்லைகள் பெரியது என்பதால், பேட்டர்களால் சிக்ஸர்களை அடிப்பது எளிதல்ல. இருப்பினும் நடப்பு சீசனில் இங்கு நடைபெற்ற போட்டிகளிலும் 200+ ரன்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதால், நிச்சயம் அதிக ஸ்கோரிங் கொண்ட போட்டியை ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கலாம்.

நேரலை தகவல்கள்
ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.

உத்தேச லெவன்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), உர்வில் படேல், சர்பராஸ் கான், ஷிவம் துபே, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், கார்த்திக் சர்மா, அகீல் ஹொசைன், அன்ஷுல் கம்போஜ், நூர் அகமது, ஸ்பென்சர் ஜான்சன். (இம்பேக்ட் வீரர் - குர்ஜப்னீத் சிங்)

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்: மிட்செல் மார்ஷ், அர்ஷின் குல்கர்னி, நிக்கோலஸ் பூரன், ஐடன் மார்க்ரம், ரிஷப் பந்த்(கேப்டன்), அக்ஷத் ரகுவன்ஷி, ஹிம்மத் சிங், ஷாபாஸ் அகமது, திக்வேஷ் சிங் ரதி, முகமது ஷமி, பிரின்ஸ் யாதவ்.(இம்பேக்ட் வீரர் -மயங்க் யாதவ்)

