ஐபிஎல் 2026: மும்பையை வீழ்த்தி பிளேஆஃப் வாய்ப்பை தக்கவைக்குமா பஞ்சாப் கிங்ஸ்?

Published : May 14, 2026 at 2:55 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 58ஆவது லீக் போட்டியில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

ஐபிஎல் 2026 தொடர் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் தற்போது வரை எந்த அணியும் பிளேஆஃப் வாய்ப்பை உறுதி செய்யாமல் உள்ள நிலையில், எந்தெந்த அணிகள் பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளது. அந்தவகையில் இன்று நடைபெறும் முக்கியமான லீக் போட்டியில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இப்போட்டி தர்மசாலாவில் உள்ள ஹிமாச்சல பிரதேச கிரிக்கெட் சங்க மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் ஏற்கெனவே மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி பிளேஆஃப் வாய்ப்பை தவறவிட்டிருக்கும் நிலையில், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி எஞ்சிய போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற முடியும் என்ற நிலையில் உள்ளது. இதன் காரணமாக இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றிபெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.

பஞ்சாப் கிங்ஸ்

ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை பெற்று ஆதிக்கத்தை செலுத்தி வந்த நிலையில், கடைசியாக விளையாடிய நான்கு லீக் போட்டிகளிலும் தோல்விகளை தழுவி தடுமாறி வருகிறது. இதன் காரணமாக புள்ளிப்பட்டியலிலும் முதலிடத்தில் இருந்த பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியானது, தற்சமயம் 13 புள்ளிகளுடன் நான்காம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

இதன் காரணமாக அந்த அணி எஞ்சிய லீக் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றாக வேண்டிய நிலைக்கும் தள்ளப்பட்டுள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில், பிரியான்ஷ் ஆர்யா, பிரப்சிம்ரன் சிங், கூப்பர் கானோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், மார்கஸ் ஸ்டொய்னிஸ், நெஹால் வதேரா ஆகியோரும், பவுலிங்கில் அர்ஷ்தீப் சிங், மார்கோ ஜான்சென், யுஸ்வேந்திர சஹால், லோக்கி ஃபெர்குசன், சேவியர் பார்ட்லெட், ஷஷாங் சிங் ஆகியோரும் உள்ளது அணியின் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.

மும்பை இந்தியன்ஸ்
மறுபுறம், ஐபிஎல் தொடரில் ஐந்து முறை சாம்பியனான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி இந்த சீசனில் அடுத்தடுத்து தோல்விகளை சந்தித்ததுடன், பிளேஆஃப் ரேஸில் இருந்தும் வெளியேறி ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அந்த அணி விளையாடிய 11 போட்டிகளில் 3 வெற்றிகளை மட்டுமே பதிவு செய்து புள்ளிப்பட்டியலில் 9ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, மும்பை அணியில் முக்கிய வீரர்கள் ஃபார்மில் இல்லாததே தொடர் தோல்விக்கு மிக முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக தற்சமயம் அந்த அணி ஆறுதல் வெற்றியை பதிவு செய்யும் முனைப்புடன் இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது.

நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் பஞ்சாப் மற்றும் மும்பை அணிகள் இதுவரை 35 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 18 போட்டிகளிலும், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 17 போட்டியிலும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளன. மேற்கொண்டு இவ்விரு அணிகளும் தர்மசாலா மைதானத்தில் இதற்கு முன்பு ஒரே ஒரு முறை மட்டுமே மோதியுள்ளன. அதில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 50 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மும்பையை வீழ்த்தியது.

தர்மசாலா கிரிக்கெட் மைதானம்
தர்மசாலாவில் உள்ள ஹிமாச்சல பிரதேச கிரிக்கெட் சங்க மைதானம் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு சாதகமான மைதானங்களில் ஒன்றாக உள்ளது. மேலும் இங்கு அதிகளவு பவுன்ஸ் மற்றும் வேகம் இருக்கும் என்பதால் பந்துவீச்சாளர்கள் ஆதிக்கத்தை செலுத்தலாம். அதேசமயம் பொறுமையுடன் விளையாடும் பேட்டர்களும் ரன்களை குவிக்க அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. மேற்கொண்டு இந்த மைதானத்தில் பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்பதால், இரண்டாவதாக பேட்டிங் செய்யும் அணி வெற்றிபெற அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன.

நேரலை தகவல்கள்
ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.

உத்தேச லெவன்

பஞ்சாப் கிங்ஸ்: பிரப்சிம்ரன் சிங், பிரியான்ஷ் ஆர்யா, கூப்பர் கானோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), சூர்யன்ஷ் ஷெட்ஜ், மார்கஸ் ஸ்டொய்னிஸ், ஷஷாங்க் சிங், மார்கோ ஜான்சன், பென் துவர்ஷூயிஸ், அர்ஷ்தீப் சிங், யுஸ்வேந்திர சாஹல். (இம்பேக்ட் வீரர் - ஹர்ப்ரீத் ப்ரார்)

மும்பை இந்தியன்ஸ்: ரியான் ரிக்கல்டன், ரோஹித் சர்மா, நமன் திர், சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, வில் ஜாக்ஸ், ராஜ் அங்கத் பாவா, கார்பின் போஷ், தீபக் சாஹர், அல்லா கசன்ஃபர், ஜஸ்பிரித் பும்ரா. (இம்பேக்ட் வீடர் - அஷ்வனி குமார்)

