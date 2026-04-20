ஐபிஎல் கிரிக்கெட் திருவிழா 2026: குஜராத் டைட்டன்ஸை வீழ்த்தி மீண்டு வருமா மும்பை இந்தியன்ஸ்?
அஹ்மதாபாத்தில் மும்பை மற்றும் குஜராத் அணிகள் 4 முறை மோதிய நிலையில், அனைத்து போட்டிகளிலும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியே வெற்றியை பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.
Published : April 20, 2026 at 1:59 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 30-வது லீக் ஆட்டத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசன் நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை அதிகரித்து வருகிறது. அந்த வகையில் இன்று நடைபெறும் 30-வது லீக் போட்டியில் முன்னாள் சாம்பியன்களான மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
குஜராத் டைட்டன்ஸ்
ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான குஜராத் டைட்டைஸ் அணி நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறது. அந்த அணி இதுவரை விளையாடிய 5 போட்டிகளில் 3 வெற்றிகளுடன் 6 புள்ளிகள் பெற்று, புள்ளிப்பட்டியலில் 6ஆவது இடத்தில் உள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக அந்த அணி தொடர்ச்சியாக ஹாட்ரிக் வெற்றிகளை பதிவு செய்து உற்சாகத்துடன் இன்றைய ஆட்டத்தை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.
அணியின் பேட்டிங்கில் ஷுப்மன் கில், ஜோஸ் பட்லர் ஆகியோர் அணியின் முதுகெலும்பாக உள்ளன. இருப்பினும் சாய் சுதர்சன், கிளென் பிலீப்ஸ் போன்ற நட்சத்திர வீரர்கள் ரன்களை சேர்க்க தடுமாறி வருவது பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பவுலிங்கைப் பொறுத்தவரையில் ரஷித் கான், பிரஷித் கிருஷ்ணா, முகமது சிராஜ், காகிசோ ரபாடா உள்ளிட்டோரு இருப்பது அந்த அணிக்கு மிகப்பெரிய பலமாக உள்ளது
மும்பை இந்தியன்ஸ்
மறுபுறம், ஐபிஎல் தொடரில் ஐந்து முறை சாம்பியனான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி இந்த சீசனில் அடுத்தடுத்து தோல்விகளை சந்தித்து ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அந்த அணி விளையாடிய 5 போட்டிகளில் 4 தோல்விகளை பெற்று, புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இதனால் எஞ்சிய போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்தால் மட்டுமே பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற முடியும் என்ற நிலையையும் அந்த அணி சந்தித்துள்ளது.
தற்போதைய மும்பை அணியில் முக்கிய வீரர்கள் ஃபார்மில் இல்லாததே தோல்விக்கு மிக முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக பேட்டிங்கில் சூர்யகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா ஆகியோர் ரன்களை சேர்க்க தவறி வருவது, பவுலிங்கில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா இதுவரை விக்கெட்டே எடுக்காததுடன், ரன்களை வாரி வழங்குவதும் அணிக்கு பெரும் பிரச்சனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் இன்றைய போட்டியில் வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் மும்பை அணி உள்ளது.
நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் இதுவரை 8 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் குஜராத் அணி 5 போட்டிகளில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தி வருகிறது. அதேசமயம் அஹ்மதாபாத்தில் இவ்விரு அணிகளும் 4 முறை மோதிய நிலையில், நான்கிலும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியே வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானம்a
அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானம் பேட்டர்களுக்கு மிகவும் சாதகமான ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. இந்த மைதானத்தில் முதலில் பேட்டிங் செய்வதும் அல்லது சேஸிங் செய்வதும் வெற்றிக்கான வாய்ப்பை சமமாகவே வழங்குகிறது. இருப்பினும், இரவு நேரங்களில் பனியின் தாக்கம் இருக்கும் என்பதால், டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் முதலில் பவுலிங் செய்வது வெற்றிக்கு கூடுதல் சாதகத்தை வழங்கலாம்.
நேரலை தகவல்கள்
ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.
இதையும் படிங்க
உத்தேச லெவன்
குஜராத் டைட்டன்ஸ்: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), சாய் சுதர்சன், ஜோஸ் பட்லர், கிளென் பிலிப்ஸ், வாஷிங்டன் சுந்தர், ராகுல் திவேத்தியா, ஷாருக் கான், ரஷித் கான், அசோக் சர்மா, ககிசோ ரபாடா, முகமது சிராஜ். (இம்பேக்ட் வீரர்-பிரசித் கிருஷ்ணா)
மும்பை இந்தியன்ஸ்: ரியான் ரிக்கல்டன், குயின்டன் டி காக், சூர்யகுமார் யாதவ், நமன் திர், ஹர்திக் பாண்டியா (கேப்டன்), ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், திலக் வர்மா, மயங்க் ராவத், ஷர்துல் தாக்கூர், தீபக் சாஹர், ஜஸ்பிரித் பும்ரா. (இம்பேக்ட் வீரர்- அல்லா கசன்ஃபர்)