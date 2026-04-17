ஐபிஎல் கிரிக்கெட் திருவிழா 2026: குஜராத்தை வீழ்த்தி வெற்றி கணக்கை தொடங்குமா கொல்கத்தா?
அஹ்மதாபாத்தில் இரு அணிகளும் ஒரு முறை மட்டுமே மோதிய நிலையில், அந்த போட்டியில் கேகேஆர் அணி வெற்றி பெற்று அசத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : April 17, 2026 at 1:52 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 25-வது லீக் ஆட்டத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசன் கோலாகலமாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் 25ஆவது லீக் போட்டியில் முன்னாள் சாம்பியன்களான குஜராத் டைட்டன்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
குஜராத் டைட்டன்ஸ்
ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி இந்த சீசனின் தொடக்கத்தில் இரண்டு தோல்விகளைச் சந்தித்தாலும், அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்து கம்பேக் கொடுத்துள்ளது. பேட்டிங்கில் அணியின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் மற்றும் ஜோஸ் பட்லர் ஆகியோரின் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவது பலமாக உள்ளது. இருப்பினும் சாய் சுதர்ஷன், கிளென் பிலீப்ஸ், ஷாரூக் கான் உள்ளிட்டோர் பேட்டிங்கில் சோபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
April 17, 2026
மறுபக்கம் பவுலிங்கைப் பொறுத்தவரையில், பிரஷித் கிருஷ்ணா மற்றும் ரஷித் கான் ஆகியோர் அபாரமாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். அவர்களுடன் காகிசோ ரபாடா, முகமது சிராஜ், வாஷிங்டன் சுந்தர், அசோக் சர்மா உள்ளிட்டோரும் இருப்பது அணிக்கு கூடுதல் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் இன்றைய போட்டியிலும் குஜராத் அணி வெற்றி பெற்று, ஹாட்ரிக் வெற்றியை உறுதி செய்யுமா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்
மறுபக்கம் அஜிங்கியா ரஹானே தலைமையிலான கொல்கத்தா நைட் ரைடரஸ் அணி, இந்த சீசனில் விளையாடிய 5 போட்டிகளில் ஒன்றில் கூட வெற்றி பெறாமல் புள்ளிப் பட்டியலில் கடைசி இடத்தில் உள்ளது. அந்த அணியின் நட்சத்திர வீரர் ரிங்கு சிங், கேமரூன் க்ரீன், ஃபின் ஆலன் ஆகியோர் ரன் குவிக்கத் தடுமாறுவது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக உள்ளது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் டிம் செஃபெர்ட் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெற அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன.
மேற்கொண்டு அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி, ரோவ்மன் பாவல் மற்றும் அஜிங்கியா ரஹானே உள்ளிட்டோர் பேட்டிங்கில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவது அணிக்கு சற்று ஆறுதலாக பார்க்கப்படுகிறது பவுலிங்கை பொறுத்தவரையில் சுனில் நரைன், வருண் சக்ரவர்த்தி, கார்த்திக் தியாகி உள்ளிட்டோர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வந்தாலும், மற்ற வீரர்களும் பங்களிக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் குஜராத் மற்றும் கொல்கத்தா அணிகள் இதுவரை 5 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் குஜராத் அணி 3 போட்டிகளிலும், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி ஒரு போட்டியிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ள நிலையில், ஒரு போட்டியின் முடிவு எட்டப்படவில்லை. அஹ்மதாபாத்தில் இரு அணிகளும் ஒரு முறை மட்டுமே மோதிய நிலையில், அந்த போட்டியில் கேகேஆர் அணி வெற்றி பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானம்
அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர்களுக்கு மிகவும் சாதகமான ஆடுகளமாக இருந்து வருகிறது. இங்கு பவுண்டரி எல்லைகள் பெரிதாக இருந்தாலும், பிட்ச் பேட்டர்களுக்கு பெருமளவு சாதகத்தை வழங்கி வருகிறது. மேலும் இரவு நேரப் போட்டிகளில் பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்பதால் டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பவுலிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும்.
நேரலை தகவல்கள்
ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
குஜராத் டைட்டன்ஸ்: சாய் சுதர்சன், ஷுப்மான் கில் (கேப்டன்), ஜோஸ் பட்லர், வாஷிங்டன் சுந்தர், கிளென் பிலிப்ஸ், ஷாருக் கான், ராகுல் திவேத்தியா, ரஷித் கான், ககிசோ ரபாடா, மானவ் சுதர்/அசோக் சர்மா, முகமது சிராஜ். (இம்பேக்ட் வீரர்-பிரசித் கிருஷ்ணா)
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்: அஜிங்கியா ரஹானே (கேப்டன்), சுனில் நரைன், டிம் செஃபர்ட், ஆங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி, கேமரூன் கிரீன், ரின்கு சிங், ரோவ்மன் பவல், ராமன்தீப் சிங், அனுகுல் ராய், வைபவ் அரோரா, கார்த்திக் தியாகி. (இம்பேக்ட் வீரர்- வருண் சக்கரவர்த்தி)