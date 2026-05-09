ஐபிஎல் 2026: ராஜஸ்தானுக்கு எதிரான முந்தைய தோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்குமா குஜராத் டைட்டன்ஸ்?
Published : May 9, 2026 at 2:00 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 52ஆவது லீக் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
ஐபிஎல் 2026 தொடர் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் தற்போது வரையிலும், எந்த அணியும் பிளேஆஃப் வாய்ப்பை உறுதி செய்யாமல் உள்ளது. இதன் காரணமாக இந்த சீசனில் எந்தெந்த அணிகள் பிளே ஆஃப் வாய்ப்பை உறுதி செய்யும் என்ற எதிர்பார்ப்பும், ஆர்வமும் ரசிகர்கள் மத்தியில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது.
இந்த நிலையில், இன்றைய தினம் நடைபெற இருக்கும் 52ஆவது லீக் போட்டியில் ரியான் பராக் தலைமையிலான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியும், ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான குஜராத் தைட்டன்ஸ் அணியும் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான போட்டி ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவாய் மான்சிங் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
ரியான் பராக் தலைமையிலான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறது. அந்த அணி இதுவரை விளையாடிய 10 போட்டிகளில் 6 வெற்றிகளை பதிவு செய்து, 12 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 4ஆம் இடத்தை பிடித்துள்ளது. இருப்பினும் அந்த அணி தங்களின் கடைசி லீக் போட்டியில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸுடன் தோல்வியைத் தழுவிய கையோடு இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது.
அணியின் பேட்டிங்கில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி மற்றும் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் அபாரமான ஃபார்மில் உள்ளனர். அவர்களுடன் துருவ் ஜுரெல், டோனவன் ஃபெரீரா, ஷுபம் தூபே உள்ளிட்டோரும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். பவுலிங்கை பொறுத்தவரையில் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், நந்த்ரே பர்கர் ஆகியோர் வேகப்பந்து வீச்சையும், ரவீந்திர ஜடேஜா, ரவி பிஷ்னோய் சுழற்பந்து வீச்சையும் கையாள்வது அணிக்கு கூடுதல் பலமாக உள்ளது.
குஜராத் டைட்டன்ஸ்
மறுமுனையில் ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியும் நடப்பு சீசனில் சில தோல்விகளை சந்தித்திருந்தாலும், கடந்த சில போட்டிகளாக சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறது. அந்த அணி இதுவரை விளையாடிய 10 போட்டிகளில் 6 வெற்றிகள் மற்றும் 4 தோல்விகளுடன் 12 புள்ளிகளைப் பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் 5ஆம் இடத்தில் தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது.
அணியின் பேட்டிங்கில் சாய் சுதர்சன் அபார ஃபார்மை தொடரும் நிலையில், ஷுப்மன் கில், ஜோஸ் பட்லர் ஆகியோரும் ஃபார்முக்கு திரும்பியுள்ளது அணியின் பேட்டிங் துறையை வலிமைப் பெற செய்துள்ளது. அதேசமயம் அணியின் பவுலிங்கில் முகமது சிராஜ், காகிசோ ரபாடா, பிரஷித் கிருஷ்ணா, ரஷித் கான் ஆகியோர் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக இருந்து வருகிறது. இதனால் இன்றைய போட்டியிலும் குஜராத் அணி வெற்றியை பதிவு செய்யுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் ராஜஸ்தான் மற்றும் குஜராத் அணிகள் இதுவரை 9 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 6 போட்டிகளிலும், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 3 போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவாய் மான்சிங் மைதானத்தில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 3 முறை மோதியுள்ளன. அதில் குஜராத் அணி 2 முறையும், ராஜஸ்தான் அணி ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
சவாய் மான்சிங் மைதானம்
ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவாய் மான்சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம், பேட்ஸ்மேன்கள் மற்றும் பந்துவீச்சாளர்கள் என இருதரப்புக்கும் சமமான வாய்ப்புகளை வழங்கும் மைதானங்களில் ஒன்றாக கருதபடுறது. இந்த மைதானத்தின் பவுண்டரி எல்லைகள் மற்ற மைதானங்களை விட சற்றே பெரியதாக இருப்பதால், இங்கு சுழற்பந்து வீச்சளர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தும் வாய்ப்பை கொடுக்கும். மேலும் இரவு நேரங்களில் பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்பதால், டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பவுலிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.
நேரலை தகவல்கள்
ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், வைபவ் சூர்யவன்ஷி, துருவ் ஜூரல், ரியான் பராக் (கேப்டன்), டொனோவன் ஃபெரீரா, ஷுபம் துபே, ரவீந்திர ஜடேஜா, தசுன் ஷனகா, ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், நந்த்ரே பர்கர், பிரிஜேஷ் சர்மா. (இம்பேக்ட் வீரர் - ரவி பிஷ்னோய்)
குஜராத் டைட்டன்ஸ்: சாய் சுதர்சன், ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), ஜோஸ் பட்லர், நிஷாந்த் சிந்து, வாஷிங்டன் சுந்தர், ஜேசன் ஹோல்டர், ராகுல் திவேத்தியா, அர்ஷத் கான், ரஷித் கான், ககிசோ ரபாடா, முகமது சிராஜ்.(இம்பேக்ட் வீரர் - பிரசித் கிருஷ்ணா)