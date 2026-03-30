ஐபிஎல் கிரிக்கெட் திருவிழா 2026: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸை வீழ்த்தி வெற்றியுடன் தொடங்குமா சிஎஸ்கே?
மகேந்திர சிங் தோனி, டெவால்ட் பிரேவிஸ், ஸ்பென்சர் ஜான்சன் உள்ளிட்டோர் அடுத்தடுத்து காயம் காரணமாக முதல் சில போட்டிகளில் விளையாட மாட்டார்கள் என்பது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது
Published : March 30, 2026 at 2:11 PM IST
ஹைதராபாத்: ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் நடைபெற இருக்கும் ஐபிஎல் தொடரின் மூன்றாவது லீக் ஆட்டத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் இன்று பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் கோலாகலமாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் மூன்றாவது லீக் போட்டியில் 5 முறை சாம்பியனான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, முதல் சீசன் சாம்பியன்களான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டியில் கௌகாத்தியில் உள்ள பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கடந்த ஐபிஎல் சீசனில் மோசமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், புள்ளிப்பட்டியலின் கடைசி இடத்துடன் தொடரை முடித்தது. தற்சமயம் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையில் களமிறங்கும் சிஎஸ்கே அணியானது 6ஆவது கோப்பையை குறிவைத்து இந்த சீசனை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. அதற்கேற்றவகையில் அணியின் பேட்டிங்கையும் சென்னை அணியானது வலுப்படுத்தியுள்ளது.
டாப் ஆர்டரில் சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், ஆயுஷ் மாத்ரே என மூன்று இந்திய அதிரடி வீரர்கள் இடம் பிடித்துள்ளனர். அவர்களுடன் மிடில் ஆர்டரை வலுப்படுத்தும் வகையில் டெவால்ட் பிரேவிஸ், ஷிவம் தூபே, கார்த்திக் சர்மா, பிரசாந்த வீர், மேத்யூ ஷார்ட் ஆகியோருடன் ஃபினிஷராக மகேந்திர சிங் தோனியும் உள்ளார். இதன் காரணமாக இந்த சீசனில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தங்களுடைய பேட்டிங்கையே அதிகம் நம்பியுள்ளது.
அணியின் பவுலிங்கை பொறுத்தவரையில் நூர் அஹ்மத், அகீல் ஹொசைன், ஸ்ரேயாஸ் கோபால், ராகுல் சஹார் ஆகியோர் சுழற்பந்து வீச்சையும், மேட் ஹென்றி, ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ், அன்ஷுல் கம்போஜ், ஜேமி ஓவர்டன், கலீல் அஹ்மத், ஸ்பென்சர் ஜான்சன், முகேஷ் சௌத்ரி ஆகியோர் வேகப்பந்து வீச்சையும் கவனிக்கவுள்ளனர். இது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு கூடுதலான சாதகத்தை வழங்கியுள்ளது.
இருப்பினும் மகேந்திர சிங் தோனி, டெவால்ட் பிரேவிஸ், ஸ்பென்சர் ஜான்சன் உள்ளிட்டோர் அடுத்தடுத்து காயம் காரணமாக முதல் சில போட்டிகளில் விளையாட மாட்டார்கள் என்பது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸுக்கு எதிரான சவாலை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி எப்படி சமாளிக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
மறுபக்கம் அனுபவமில்லா கேப்டன் ரியான் பராக் தலைமையில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி இந்த ஐபிஎல் சீசனை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. அணியின் பேட்டிங்கை பொறுத்தவரையில் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஆகிய இந்திய அதிரடி வீரர்களுடன், வெஸ்ட் இண்டீஸின் ஷிம்ரான் ஹெட்மையரும் இருப்பது அணிக்கு கூடுதல் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. இவர்களில் யாரேனும் ஒருவர் நின்று விளையாடினாலும் அது எதிரணிக்கு பெரும் சவாலாக இருக்கும்.
அணியின் மிடில் ஆர்டரை பொறுத்தவரையில் ரியான் பராக், டோனவன் ஃபெரீரா, துருவ் ஜூரெல், தசுன் ஷன்கா, ரவீந்திர ஜடேஜா என வலுவான பேட்டிங்கை கொண்டுள்ளது. அணியின் பவுலிங்கில் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் முக்கிய வீரராக இருக்கும் நிலையில், அவருடன் துஷார் தேஷ்பாண்டே, சந்தீப் சர்மா, ஆடம் மில்னே, நந்த்ரே பர்கர், குவேனா மபாகா, விக்னேஷ் புதுர், ரவி பிஷ்னோய், ரவீந்திர ஜடேஜாவும் இருப்பது கூடுதல் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
நேருக்கு நேர்
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் இதுவரை 31 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் 16 முறையும், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் 15 முறையும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. இதனால் இந்த போட்டியில் எந்த அணி ஆதிக்கம் செலுத்தி, தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானம்
கௌகாத்தியில் உள்ள பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானம் பொதுவாக பேட்டர்களுக்கு சாதகமான ஆடுகளமாக கருதப்படுகிறது. இந்த மைதானத்தில் இதுவரை 6 ஐபிஎல் போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ள நிலையில், அதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 3 முறை வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. இருப்பினும் இரவு நேரங்களில் பனியின் தாக்கம் இருக்கும் என்பதால், டாஸ் வெல்லும் அணி சேஸிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழி வகுக்கலாம்.
நேரலை தகவல்கள்
ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், ஆயுஷ் மாத்ரே, மேத்யூ ஷார்ட், ஷிவம் துபே, சர்ஃப்ராஸ் கான், ஜேமி ஓவர்டன், நூர் அகமது, மேட் ஹென்றி, கலீல் அகமது, அன்ஷுல் கம்போஜ் (இம்பேக்ட் வீரர் - ராகுல் சஹார்)
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், வைபவ் சூர்யவன்ஷி, ரியான் பராக் (கேப்டன்), ஷிம்ரான் ஹெட்மையர், துருவ் ஜூரல், ரவீந்திர ஜடேஜா, தாசுன் ஷனகா, ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ரவி பிஷ்னோய், சந்தீப் சர்மா, ஆடம் மில்னே (இம்பேக்ட் வீரர் - விக்னேஷ் புதுர்)