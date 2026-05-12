ஸ்லோ ஓவர் ரேட்: டெல்லி அணி கேப்டன் அக்ஸர் படேலுக்கு ரூ.12 லட்சம் அபராதம்

நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் டெல்லி அணி பந்துவீச அதிக நேரம் எடுத்துக்கொண்டது இதுவே முதல் முறை என்பதால், அணியின் கேப்டனுக்கு ரூ.12 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அக்ஸர் படேல்
அக்ஸர் படேல் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 12, 2026 at 3:12 PM IST

ஹைதராபாத்: பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியின் போது, பந்துவீச அதிக நேரம் எடுத்துக்கொண்டதற்காக டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் கேப்டன் அக்ஸர் படேலுக்கு ரூ.12 அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது

பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான ஐபிஎல் லீக் போட்டி நேற்று தர்மசாலாவில் நடைபெற்றது. இதில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி பிரியான்ஷ் ஆர்யா மற்றும் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆகியோரது அரைசதங்கள் காரணமாக 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 210 ரன்களை சேர்த்தது. டெல்லி தரப்பில் மிட்செல் ஸ்டார், மாதவ் திவாரி தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியில் அக்ஸர் படேல் 56 ரன்களையும், டேவிட் மில்லர் 51 ரன்களையும் எடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இறுதியில் அஷுதோஷ் சர்மா 24 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, கடைசி வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த மாதவ் திவாரி 18 ரன்களையும், ஆகிப் நபி 10 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர்.

இதன் மூலம் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி 19 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 3 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. மேற்கொண்டு இந்த வெற்றியின் மூலம் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி தங்களின் பிளே ஆஃப் வாய்ப்பையும் தக்கவைத்துள்ளது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய மாதவ் திவாரி ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

இந்த நிலையில் இப்போட்டியின் போது டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி வீரர்கள் பந்துவீச அதிக நேரம் எடுத்துக்கொண்டதாக அணியின் கேப்டன் அக்ஸர் படேலுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஐபிஎல் நடத்தை விதி 2.22-ன் படி டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் பந்துவீச அதிக நேரம் எடுத்துக்கொண்டது இதுவே முதல் முறை என்பதால், அணியின் கேப்டனுக்கு ரூ.12 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் மூலம் நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் 'ஸ்லோ ஓவர் ரேட்' காரணமாக அபராதம் விதிக்கப்பட்ட 6ஆவது கேப்டனாக அக்ஸர் படேல் மாறியுள்ளார். இதற்கு முன் பஞ்சாப் கிங்ஸின் ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு இரு முறையும், மும்பை இந்தியன்ஸின் ஹர்திக் பாண்டியா, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸின் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், குஜராத் டைட்டன்ஸின் ஷுப்மன் கில், கேகேஆரின் அஜிங்கியா ரஹானே ஆகியோருக்கு தலா ஒரு முறையும் அபராதம் விதிக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஸ்லோ ஓவர் ரேட் விதிமுறை

இந்த விதிப்படி எந்தவொரு அணியும் பந்துவீச அதிக நேரம் எடுத்துக்கொண்டால், முதல் முறை அணியின் கேப்டனுக்கு மட்டும் ரூ.12 லட்சம் அபராதமாக விதிக்கப்படும். அதேசமயம் அணி தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக ஸ்லோ ஓவர் ரெட்டை கொண்டிருந்தால், அணியின் கேப்டனுக்கு ரூ.24 லட்சம் அபராதமாகவும், மற்ற வீரர்களுக்கு போட்டிக்கட்டணத்தில் இருந்து ரூ.6 லட்சம் அல்லது 25% தொகையானது அபராதமாக விதிக்கப்படும்.

ஒருவேளை மூன்றாவது முறையாகவும் அந்த அணி இந்த தவறை செய்யும் பட்சத்தில் கேப்டனுக்கு ரூ.30 லட்சம் அபராதம் மற்றும் ஒரு போட்டியில் விளையாட தடை விதிக்கப்படுவதுடன், அணியின் மற்ற வீரர்களுக்கு ரூ. 12 லட்சம் அல்லது போட்டி கட்டணத்தில் இருந்து 50% அபராதம் விதிக்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

