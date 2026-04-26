சர்ச்சைக்குரிய முறையில் ஆட்டமிழந்த அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி - நடுவர் முடிவால் கே.கே.ஆர் அதிர்ச்சி!
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் நட்சத்திர அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி ஆட்டமிழந்த முறை பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
Published : April 26, 2026 at 8:50 PM IST
லக்னோ: லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி வீரர் அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி 'அப்ஸ்ட்ரக்டிங் தி ஃபீல்டு' முறையில் ஆட்டமிழந்தது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது.
ஐபிஎல் 2026 தொடரில் இன்று நடைபெற்று வரும் 38ஆவது லீக் போட்டியில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இதையடுத்து களமிறங்கிய கேகேஆர் அணி தொடக்கம் முதலே விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறி வருகிறது.
இந்த நிலையில், இப்போட்டியில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் நட்சத்திர அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி ஆட்டமிழந்த முறை பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அதன்படி, ஆட்டத்தின் 5ஆவது ஓவரை லக்னோவின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிரின்ஸ் யாதவ் வீசினார். அப்போது பந்தை எதிர்கொண்ட ரகுவன்ஷி, பந்தை அடித்தவிட்டு ரன் எடுக்க முயன்று பின் மீண்டும் கிரீஸிற்குத் திரும்பினார். அப்போது லக்னோ ஃபீல்டர் எறிந்த பந்து ஸ்டம்பை நோக்கி எறிந்தது.
அப்போது அந்த பந்து ரகுவன்ஷியின் உடலில் பட்டது. இதையடுத்து லக்னோ அணி வீரர்கள் கள நடுவர்களிடம் முறையிட்டனர். இதனையடுத்து கள நடுவர்கள் முடிவை மூன்றாவது நடுவரிடம் ஒப்படைத்தனர். காட்சிகளை ஆய்வு செய்த நடுவர், ரகுவன்ஷி வேண்டுமென்றே பந்தை தடுத்ததாக கூறி, அவருக்கு அவுட் வழங்கினார். இது ரகுவன்ஷி உள்பட ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் ரசிகர்களை பெரும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.
Nah man another day another mockery for KKR.😭🤣— U' (@toxifyxe) April 26, 2026
Angkrish Raghuvanshi was given out for this OBSTRUCTING THE FEILD decision .😭🙏🏻 pic.twitter.com/mBXuUMlNV4
இதையடுத்து, நடுவரின் இந்த முடிவை எதிர்பார்க்காத கேகேஆர் அணியின் பயிற்சியாளர்கள் அபிஷேக் நாயர் மற்றும் ஷேன் வாட்சன் ஆகியோர் நான்காம் நடுவருடன் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். அதேசமயம், மூன்றாம் நடுவரின் முடிவில் ஆத்திரமடைந்த ரகுவன்ஷி, பெவிலியன் நோக்கிச் செல்லும் போது எல்லையில் இருந்த குஷனை தனது பேட்டால் ஓங்கி அடித்துத் தனது கோபத்தை வெளிப்படுத்தினார்.
அதன் பின்னரும், அபிஷேக் நாயர் கள நடுவருடன் நீண்ட நேரம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். ஆனால் நடுவர்கள் தங்கள் முடிவை திரும்ப பெறவில்லை. இதன் காரணமாக நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் அப்ஸ்ட்ரக்டிங் தி ஃபீல்டு முறையில் விக்கெட்டை இழந்த முதல் வீரர் என்ற பெயரை அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி பெற்றுள்ளார். மேலும் ஒட்டுமொத்தமாக ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் 4ஆவது வீரர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.