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கிராண்ட் மாஸ்டர் பட்டம் பெறுவதே இலக்கு - தங்க மங்கை சவிதாஸ்ரீ பேட்டி

இந்திய ஆடவர் அணியில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த டி. குகேஷ் மற்றும் ஆர். பிரக்ஞானந்தா இடம்பெற்றிருந்தனர். அதேபோல் மகளிர் அணியில் வைஷாலி மற்றும் சவிதாஸ்ரீ இடம்பெற்றிருந்தனர்.

தங்கப் பதக்கம் வென்ற சவிதாஸ்ரீ
தங்கப் பதக்கம் வென்ற சவிதாஸ்ரீ (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2026 at 10:00 AM IST

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சென்னை: செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடரில், பெண்கள் தனிநபர் பிரிவில் தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்த சவிதாஸ்ரீ, விரைவில் கிராண்ட் மாஸ்டர் பட்டத்தைப் பெறுவதே இலக்கு என தெரிவித்துள்ளார்.

உஸ்பெகிஸ்தான் நாட்டின், சமர்கண்ட் நகரில் 46வது சர்வதேச செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி நடைபெற்றது. இதில் உலகின் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த முன்னணி செஸ் வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றனர். மேலும் இந்தியா சார்பில் ஆடவர் மற்றும் மகளிர் அணிகள் பங்கேற்றன.

இந்திய ஆடவர் அணியில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த டி. குகேஷ் மற்றும் ஆர். பிரக்ஞானந்தா இடம்பெற்றிருந்தனர். அதேபோல் மகளிர் அணியில் வைஷாலி மற்றும் சவிதாஸ்ரீ இடம்பெற்றிருந்தனர். இந்திய அணியில் இடம்பெற்றிருந்த 10 வீரர், வீராங்கனைகளில் 4 பேர் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஓபன் பிரிவில் நடப்புச் சாம்பியன் என்ற அந்தஸ்துடன் களமிறங்கிய இந்திய ஆடவர் அணி, இறுதிச் சுற்றில் ஹங்கேரி அணியை எதிர்கொண்டது. இந்த ஆட்டம் 2-2 என்ற கணக்கில் டிராவில் முடிவடைந்தது. இதனைத்தொடர்ந்து 11 சுற்றுகளின் முடிவில், 18 புள்ளிகளைப் பெற்ற இந்திய அணி வெள்ளிப் பதக்கத்தை வென்றது.

இதனிடையே இந்திய ஆடவர் அணியில் இடம்பெற்றிருந்த தமிழ்நாடு வீரர்களான குகேஷ் மற்றும் பிரக்ஞானந்தாவும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். தனிநபர் பிரிவில் குகேஷ் வெள்ளிப் பதக்கமும், பிரக்ஞானந்தா வெண்கலப் பதக்கமும் வென்றனர். மகளிர் பிரிவில் இந்திய அணி இறுதிச் சுற்றில் ஜார்ஜியா அணியை எதிர்கொண்டது. இந்த ஆட்டமும் 2-2 என்ற கணக்கில் டிராவில் முடிவடைந்த நிலையில், 17 புள்ளிகளுடன் இந்திய மகளிர் அணி வெண்கலப் பதக்கத்தை கைப்பற்றியது.

தங்கம் வென்ற சவிதாஸ்ரீ

இந்த அணியில் இடம்பெற்ற தமிழ்நாடு வீராங்கனைகள் வைஷாலி மற்றும் சவிதாஸ்ரீ ஆகியோரும் சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கினர். மேலும் தனிநபர் பிரிவில் சவிதாஸ்ரீ தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்தார். போட்டியில் அவர் விளையாடிய 9 சுற்றுகளில் ஒரு தோல்வியைக் கூட சந்திக்காமல் சிறப்பாக செயல்பட்டார்.

இந்நிலையில் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியில் பதக்கம் வென்ற தமிழ்நாடு வீரர், வீராங்கனைகள் நேற்று சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்தனர். அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பிலும், பெற்றோர்கள் சார்பிலும் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

இதனையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் சவிதாஸ்ரீ பேசுகையில், “அணிப் பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றுள்ளோம். உண்மையில் எங்கள் அணியின் இலக்கு தங்கப் பதக்கமாகவே இருந்தது. சீனாவுக்கு எதிரான கடுமையான போட்டியில் வெற்றி பெற்றிருந்தால் தங்கப் பதக்கம் உறுதியாகியிருக்கும். ஆனால் 2-2 என்ற கணக்கில் போட்டி ’டிரா’ ஆனது.

கிராண்ட் மாஸ்டர் பட்டம் பெறுவதே இலக்கு

அதனைத் தொடர்ந்து பலம் வாய்ந்த ஜார்ஜியா அணியுடன் விளையாடி போட்டியை ’டிரா’ செய்தோம். இதன் மூலம் வெண்கலப் பதக்கம் கிடைத்தது. நாட்டிற்காக பதக்கம் வென்றது மிகவும் மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. அணிப் பிரிவில் வெண்கலம் வென்றாலும், தனிநபர் பிரிவில் நடைபெற்ற போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்றுள்ளேன். இது எனது முதல் ஒலிம்பியாட் தொடர் என்பதால் தங்கம் வெல்வேன் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை. இதனால் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது.

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அடுத்ததாக விரைவில் கிராண்ட் மாஸ்டர் பட்டத்தைப் பெறுவதே எனது இலக்கு. இதற்காக தினமும் 6 மணி நேரம் வரை பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகிறேன். பயிற்சியாளர்களுடன் இணைந்தும் ஆன்லைன் மூலமாகவும் தீவிரமாகப் பயிற்சி செய்து வருகிறேன். இந்த சாதனைக்கு தமிழ்நாடு அரசு, விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் உள்ளிட்ட பலரும் ஆதரவும், அங்கீகாரமும் அளித்து வருவது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது” என கூறினார்.

கடும் போராட்டத்திற்கு பிறகு வெற்றி

இதனையடுத்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த பிரக்ஞானந்தா, “உஸ்பெகிஸ்தானில் நடைபெற்ற செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடரில் இந்திய அணி சார்பில் பங்கேற்று, ஓபன் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கமும், மகளிர் பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கமும் வென்றுள்ளோம். இரு பிரிவுகளிலும் இந்திய அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. இதன்மூலம் இந்திய அணி கோப்பை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.

பல வலுவான அணிகளும் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகளும் பங்கேற்ற இந்தப் போட்டியில் இரண்டாம் இடம் பிடித்து வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றது பெருமகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இந்த தொடரில் பல போட்டிகள் கடுமையான போராட்டத்திற்குப் பிறகே வெற்றியாக அமைந்தன. எங்களுக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் வாழ்த்து தெரிவித்திருப்பது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது.

விளையாட்டு வீரர்களுக்கு கிடைக்கும் இதுபோன்ற அங்கீகாரமும், ஆதரவும் மேலும் பல சாதனைகளைப் படைக்க ஊக்கமளிக்கிறது. இளைஞர்கள் எந்தத் துறையைத் தேர்ந்தெடுத்தாலும், அதனை விரும்பி, ரசித்து செய்ய வேண்டும். சிறந்த உழைப்பை வழங்கினால் உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியும். நானும், வைஷாலியும் பல ஆண்டுகளாக ஒன்றாக விளையாடி வருகிறோம். போட்டிகள் குறித்து இருவரும் விவாதிப்போம். அது எங்கள் இருவரின் ஆட்டத்திற்கும் வெற்றிக்கும் பெரும் உதவியாக இருந்தது” என கூறினார்.

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