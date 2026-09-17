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இன்டர் மியாமி அணிக்காக 100-வது கோல்; 48-வது கோப்பையை வென்று லியோனல் மெஸ்ஸி உலக சாதனை!

இந்த சாம்பியன் பட்டத்தின் மூலம் லியோனல் மெஸ்ஸி தனது கால்பந்து வாழ்க்கையில் 48ஆவது கோப்பையைக் கைப்பற்றி, உலகிலேயே அதிக கோப்பைகளை வென்ற வீரர் என்ற தனது சொந்த உலக சாதனையை மேலும் நீட்டித்துள்ளார்.

லியோனல் மெஸ்ஸி
லியோனல் மெஸ்ஸி (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2026 at 5:03 PM IST

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ஹைதராபாத்: சாம்பியன்ஸ் கோப்பை (Campeones Cup 2026) கால்பந்து தொடரின் இறுதிப் போட்டியில், அமெரிக்காவின் இன்டர் மியாமி அணி 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் மெக்சிகோவின் க்ரூஸ் அஜுல் அணியை வீழ்த்தி, முதல்முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனைப் படைத்துள்ளது.

வட அமெரிக்காவின் புகழ்பெற்ற கால்பந்து தொடராக அறியப்படும் சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. இத்தொடரின் இறுதிப் போட்டியில், மேஜர் லீக் சாக்கர் தொடரின் தற்போதைய சாம்பியன் அணியான இன்டர் மியாமி, மெக்சிகோவின் லிகா எம்.எக்ஸ். (LIGA MX) தொடரின் சாம்பியன் அணியான க்ரூஸ் அஜுல் அணியை எதிர்த்துப் பலப்பரீட்சை நடத்தியது.

ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில், இன்டர் மியாமி அணி தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்தியதுடன், ஆட்டத்தின் 24ஆவது நிமிடத்தில் இன்டர் மியாமி அணியின் நட்சத்திர வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி கோலடித்து அசத்தினார்.

இதன் மூலம் இன்டர் மியாமி கிளப் அணிக்காகத் தனது 100ஆவது கோல் மைல்கல்லையும் மெஸ்ஸி பூர்த்தி செய்து அசத்தியுள்ளார். இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் இன்டர் மியாமி அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது. அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் இன்டர் மியாமி அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது.

இதில் ஆட்டத்தின் 81-ஆவது நிமிடத்தில் நட்சத்திர வீரர் காஸிரோ கோலடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார். மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய க்ரூஸ் அஜுல் அணியால் எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. ஆட்டநேர முடிவில் இன்டர் மியாமி அணி 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் க்ரூஸ் அஜுல் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

இந்த வெற்றியின் மூலம் சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் இன்டர் மியாமி அணி முதல்முறையாகப் பட்டம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளது. இதையடுத்து இத்தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இன்டர் மியாமி அணிக்குப் பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.

இப்போட்டியின் மூலம் நட்சத்திர வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி சில சாதனைகளையும் படைத்துள்ளார். அதன்படி, இன்டர் மியாமி கிளப் அணிக்காக லியோனல் மெஸ்ஸி தனது 100-ஆவது கோலைப் பதிவு செய்து புதிய மைல்கல்லை எட்டினார். மேஜர் லீக் சாக்கர் (MLS) தொடர் வரலாற்றிலேயே, மிக குறைந்த போட்டியில் 100 கோல்களை அடித்த வீரர் என்ற சாதனையை லியோனல் மெஸ்ஸி படைத்துள்ளார்.

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இப்போட்டியில் வெற்றி பெற்றதன் மூலம் இன்டர் மியாமி அணி கோப்பையைக் கைப்பற்றியது. இதன் மூலம் லியோனல் மெஸ்ஸி தனது கால்பந்து வரலாற்றில் 48-ஆவது கோப்பையைக் கைப்பற்றி, உலகிலேயே அதிக கோப்பைகளை வென்ற வீரர் என்ற தனது சொந்த உலக சாதனையை மேலும் நீட்டித்துள்ளார். மேலும், லியோனல் மெஸ்ஸி இன்டர் மியாமி அணியில் இணைந்த பிறகு, அந்த கிளப் அசுர வளர்ச்சியைச் சந்தித்ததுடன், பல சாதனைகளையும் படைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

CAMPEONES CUP 2026
இன்டர் மியாமி அணி
லியோனல் மெஸ்ஸி
லியோனல் மெஸ்ஸி சாதனைகள்
LIONEL MESSI INTER MIAMI

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