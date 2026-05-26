லியோனல் மெஸ்ஸியின் காயம் குறித்து முக்கிய அறிக்கையை வெளியிட்ட இன்டர் மியாமி
லியோனல் மெஸ்ஸி காயத்தில் இருந்து மீண்டு எப்போது களத்திற்கு திரும்புவார் என்பது குறித்த அறிவிப்பை இன்டர் மியாமி அணி வெளியிடவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : May 26, 2026 at 4:23 PM IST
ஹைதராபாத்: உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் தொடங்க சில நாட்களே உள்ள நிலையில், அர்ஜென்டினா அணியின் கேப்டன் லியோனல் மெஸ்ஸியின் காயம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையை அவரது கிளப் அணியான இன்டர் மியாமி வெளியிட்டுள்ளது.
உலகெங்கும் உள்ள கால்பந்து ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில், ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை 2026 தொடரானது எதிர்வரும் ஜூன் 11ஆம் தேதி முதல் அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்ஸிகோவில் நடைபெறவுள்ளது. குறிப்பாக கால்பந்து உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் முதல் முறையாக 48 அணிகள் தொடரில் பங்கேற்கவுள்ளது. இதன் காரணமாக ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.
இந்நிலையில், ஃபிபா உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கு முன்னதாக, அர்ஜென்டினா அணியின் நட்சத்திர வீரரும், கேப்டனுமான லியோனல் மெஸ்ஸி காயத்தால் அவதிப்பட்டு வருகிறது. மேஜர் லீக் சாக்கர் தொடரில் இன்டர் மியாமி அணிக்காக விளையாடி வந்த நிலையில், மெஸ்ஸிக்கு காயம் ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக அவர் உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன்னதாக காயத்தில் இருந்து மீள்வாரா? என்ற கேள்விகளும் அதிகரிக்கத் தொடங்கின.
இந்நிலையில், லியோனல் மெஸ்ஸிக்கு பெரிய அளவில் பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படவில்லை என்பதை அவரது கிளப் அணியான இண்டர் மியாமி அறிக்கை மூலம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. மேலும், அவரது உடல்நிலையை அர்ஜென்டினா அணி தீவிரமாக கண்காணித்து வருகிறது. எனினும், அவர் எப்போது மீண்டும் களத்திற்கு திரும்புவார் என்பது குறித்த அறிவிப்பு எதுவும் இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை.
😳 Lionel Messi — with his shorts rolled up — walked straight to the locker room after being subbed off in the 73rd minute.— Franco Panizo (@FrancoPanizo) May 25, 2026
An apparent injury for the superstar on the cusp of Argentina’s World Cup title defense?#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/TSeKOsAhQ4
இதுகுறித்து இண்டர் மியாமி கிளப் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "பிலடெல்பியா யூனியன் அணிக்கு எதிரான போட்டியின் போது, ஏற்பட்ட உடல்நல அசௌகரியம் காரணமாக இன்டர் மியாமி அணியின் கேப்டன் மெஸ்ஸி மைதானத்தை விட்டு வெளியேற வேண்டியிருந்தது. பின்னர் அவருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட மருத்துவப் பரிசோதனையின் முடிவில், அவரது இடது தொடைப் பகுதியில் காயம் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. அதேசமயம் அவர் மீண்டும் களத்திற்கு திரும்புவது அவருடைய உடற்தகுதியைப் பொறுத்தே அமையும்" என்று தெரிவித்துள்ளது.
இதனால் மெஸ்ஸி எதிர்வரும் உலகக் கோப்பை தொடரில் பங்கேற்பாரா என்ற கேள்விகளையும் அதிகரிக்கச் செய்துள்ளது. உலகக் கோப்பைக்கான இறுதி அணியை அர்ஜென்டினா இன்னும் அறிவிக்காத நிலையில், மெஸ்ஸியின் காயம் அணிக்கு மேலும் தலைவலியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏனெனில் கடந்த முறை மெஸ்ஸி தலைமையில் அர்ஜென்டினா அணி உலகக் கோப்பையை வென்று சாதனை படைத்திருந்தது.
🩺 Injury Update presented by @BaptistHealthSF— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 25, 2026
இதன் காரணமாக இந்த உலகக் கோப்பை தொடருக்கான அர்ஜென்டினா அணியின் கேப்டனாகவும் மெஸ்ஸி செயல்படுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அவரது காயம் அணி தேர்வில் பெரும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேற்கொண்டு அவர் இந்த முறையும் அர்ஜென்டினா அணியில் தேர்வு செய்யப்பட்டா, தனது 6ஆவது உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடுவார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.