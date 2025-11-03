ETV Bharat / sports

உலகக் கோப்பையை வென்ற சாதனை பெண்களுக்கு குவியும் வாழ்த்து மழை!

ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடரில் முதல் முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருக்கும் இந்திய மகளிர் அணிக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.

உலகக் கோப்பை வென்றதை கொண்டாடும் இந்திய மகளிர் அணி
உலகக் கோப்பை வென்றதை கொண்டாடும் இந்திய மகளிர் அணி (IANS)
Published : November 3, 2025 at 9:21 AM IST

நவி மும்பையில் உள்ள டி.ஒய்.பாட்டி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற மகளிர் உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா மற்றும் தென் ஆப்பிரிக்கா அணிகள் மோதின. இதில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 50 ஓவரில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 298 ரன்களைச் சேர்த்தது. இந்திய அணி தரப்பில் அதிகபட்சமாக ஷஃபாலி வர்மா 87 ரன்களையும், தீப்தி சர்மா 58 ரன்களையும் எடுத்தனர். தென்னாப்பிரிக்க அணி தரப்பில் அயபோங்கா காக்கா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

பின்னர் 299 ரன்கள் அடித்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன், விளையாடி தென்னாப்பிரிக்க அணியில் கேப்டன் லாரா வோல்வார்ட் அபாரமாக விளையாடி சதம் விளாசியதுடன், 101 ரன்களை எடுத்தார். ஆனால் மற்ற வீராங்கனைகள் பெரிதளவில் சோபிக்க தவறியதால், 45.3 ஓவர்களில் 246 ரன்கள் எடுத்து தென்னாப்பிரிக்க அணி ஆல் அவுட்டானது. இதன் மூலம் இந்திய அணி 52 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று, முதல் முறையாக உலகக் கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தியுள்ளது. இதனையடுத்து இந்திய மகளிர் அணிக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.

இந்திய அணியின் வெற்றி குறித்து இந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது எக்ஸ் பதிவில், "ஐசிசி மகளிர் கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பை 2025 இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி அற்புதமான வெற்றியப் பெற்றுள்ளது. இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி வீராங்கனைகல் தங்களின் அபார திறமை மற்றும் தன்னம்பிக்கையுடன் விளையாடி வெற்றி பெற்றுள்ளனர். இந்த தொடர் முழுவதும் ஒரு குழுவாக விடாமுயற்சியுடன் இந்திய அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. கோப்பையை வென்ற வீராங்கனைகளுக்கு வாழ்த்துகள். இந்த வரலாற்று வெற்றி, எதிர்கால சாம்பியன்களை விளையாட்டுகளில் ஈடுபட ஊக்குவிக்கும்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தனது பதிவில், "2025 ஐசிசி மகளிர் கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பையை வென்ற இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் ஒவ்வொரு வீராங்கனைகளுக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். அவர்கள் முதல் முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று வரலாறு படைத்துள்ளனர். அவர்கள் சிறப்பாக விளையாடி வருகின்றனர், இன்று அவர்களின் திறமைக்கும், செயல்திறனுக்கும் ஏற்ற பலனைப் பெற்றுள்ளனர். இந்த வெற்றி மகளிர் கிரிக்கெட்டை இன்னும் உயர்ந்த இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்லும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா வெளியிட்ட பதிவில், "உலக சாம்பியனான இந்திய அணிக்கு வாழ்த்துகள். 2025 ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பை வென்று, இந்தியாவின் பெருமையை விண்ணுக்கு உயர்த்தியுள்ளது. இது நாட்டிற்கு கிடைத்த மற்றொரு மகுடமாகும். உங்கள் அற்புதமான கிரிக்கெட் திறமைகள், கோடிக்கணக்கான இளம் வீராங்கனைகளுக்கு உத்வேகப் பாதையை அமைத்துக் கொடுத்துள்ளது. ஒட்டுமொத்த அணிக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சார் மு.க.ஸ்டாலின் தனது பதிவில், "ஐசிசி உலகக் கோப்பை தொடரை இந்திய மகளிர் அணி வென்று, உலக கிரிக்கெட்டில் உச்சத்தை அடைந்துள்ளது. இந்திய அணியின் ஒருமித்த செயல்பாடே இந்த வெற்றிக்கு காரணம். இந்திய அணியின் இந்த அபாரமான வெற்றிக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். இந்த வெற்றி அடுத்த தலைமுறையினரை பெரிய கனவுகளைக் காணவும், தைரியமாக விளையாடவும் ஊக்குவிக்கும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னாள் கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கர், "1983 உலகக் கோப்பையை இந்தியா வென்றதன் மூலம், அடுத்த தலைமுறையினரை பெரிய கனவுகளைக் காணவும், அந்தக் கனவுகளைத் துரத்தவும் தூண்டியது. அதைப்போல் இன்று, நமது மகளிர் கிரிக்கெட் அணி சிறப்பான ஒன்றைச் செய்துள்ளது. நாடு முழுவதும் உள்ள எண்ணற்ற இளம் வீராங்கனைகள் கிரிக்கெட் விளையாடவும், களத்தில் இறங்கி ஒரு நாள் அந்தக் கோப்பையை வெல்ல முடியும் என்று நம்பிக்கையையும் இந்த வெற்றி கொடுத்துள்ளது. இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட்டின் பயணத்தில் இது ஒரு அற்புதமான தருணம். வாழ்த்துகள் டீம் இந்தியா, நீங்கள் ஒட்டுமொத்த நாட்டையும் பெருமைப்படுத்தியுள்ளீர்கள்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

இந்திய அணியின் சமகால ஜாம்பவான் விராட் கோலி தனது பதிவில், "வருங்கால தலைமுறையினருக்கு உத்வேகமளிக்கும் வகையிலும், உங்கள் அச்சமற்ற கிரிக்கெட் மற்றும் நம்பிக்கையால் ஒவ்வொரு இந்தியரையும் பெருமைப்படுத்தியுள்ளீர்கள். நீங்கள் அனைவரும் பாராட்டுகளுக்கு தகுதியானவர்கள், இந்த தருணத்தை முழுமையாக அனுபவியுங்கள். ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் மற்றும் குழுவினருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். ஜெய் ஹிந்த்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

கூகுள் நிறுவன சிஇஓ சுந்தர் பிச்சை தனது பதிவில்,"இது ஒரு அற்புதமான மகளிர் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் இறுதிப் போட்டி. மேலும் இது 1983 மற்றும் 2011 ஆம் ஆண்டுகளில் இந்திய அணி உலகக் கோப்பையை வென்றதை நினைவுப்படுத்தியது. இந்திய அணிக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நிச்சயமாக இந்த வெற்றை ஒரு முழு தலைமுறையையும் ஊக்குவிக்கும். தென்னாப்பிரிக்க அணியும் மிகச்சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது" என்று பதிவிட்டுள்ளார். இதுதவிர்த்து பல்வேறு தரப்பில் இருந்து இந்திய அணிக்கு வாழ்த்துகள் குவிந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

