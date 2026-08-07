இலங்கை டெஸ்ட் தொடருக்கு முன் பின்னடைவு: பும்ரா, வாஷிங்டனைத் தொடர்ந்து ஷுப்மன் கில்லுக்கும் காயம்
ஷுப்மன் கில்லுக்கு ஏற்பட்டுள்ள காயத்தின் தீவிரத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இலங்கை லெவன் அணிக்கு எதிரான பயிற்சிப் போட்டியிலிருந்து அவருக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 7, 2026 at 3:54 PM IST
ஹைதராபாத்: இலங்கைக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கு முன்னதாக, இந்திய டெஸ்ட் அணி கேப்டன் ஷுப்மன் கில் காயம் அடைந்திருப்பது ரசிகர்களிடையே பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்திய கிரிக்கெட் அணி இந்த மாதம் இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி வரும் ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி காலே சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து, இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி கொழும்பிலுள்ள சிங்களீஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Geared 🆙 for Match Day!— BCCI (@BCCI) August 7, 2026
All set for the multi-day warm-up match against SLC XI starting today 👌👌#TeamIndia | #SLvIND pic.twitter.com/0V6zPjYiyH
இத்தொடருக்கான ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் வாஷிங்டன் சுந்தர் மற்றும் ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆகியோர் காயம் காரணமாக விலகியதை அடுத்து, அவர்களுக்கு மாற்றாக அறிமுக வீரர்களான சரான்ஷ் ஜெயின் மற்றும் ஆகிப் நபி ஆகியோருக்கு இந்திய டெஸ்ட் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையில், இலங்கை சென்றுள்ள இந்திய அணி வீரர்கள் தற்போது தீவிரப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அந்தவகையில் நேற்றைய பயிற்சியின் போது இந்திய டெஸ்ட் அணியின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில்லுக்குக் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. வேகப்பந்து வீச்சாளர் வீசிய பந்து ஒன்று எதிர்பாராதவிதமாக ஷுப்மன் கில்லின் வலது கை விரலை பலமாகத் தாக்கியது. இதனால் வலியால் துடித்த அவர், உடனடியாகப் பயிற்சியை பாதியிலேயே நிறுத்திக்கொண்டு மைதானத்தில் இருந்து வெளியேறினார். இதையடுத்து அவருக்குத் தேவையான மருத்துவச் சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
மேலும் ஷுப்மன் கில்லுக்கு ஏற்பட்டுள்ள காயத்தின் தீவிரத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இலங்கை லெவன் அணிக்கு எதிரான பயிற்சிப் போட்டியிலிருந்து அவருக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, இந்தப் பயிற்சிப் போட்டிக்கான இந்திய அணியின் தற்காலிக கேப்டனாக கே.எல். ராகுல் செயல்படுவார் என பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.
Update: Captain Shubman Gill sustained an impact injury to his right ring finger during India's practice on Thursday. As a precautionary measure, he will not take the field on Day 1 of the warm-up game against SLC XI. The BCCI Medical Team is monitoring his progress.— BCCI (@BCCI) August 7, 2026
KL Rahul… https://t.co/Mzu2yW4OgX
இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி தொடங்க இன்னும் சில தினங்களே உள்ள நிலையில், கேப்டன் ஷுப்மன் கில்லின் இந்த காயம் இந்திய அணிக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஒருவேளை ஷுப்மன் கில் முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியிலிருந்து விலகும்பட்சத்தில், அணியில் அவரது இடத்தை யார் நிரப்புவார் என்ற கேள்விகளும் ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.
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இந்திய டெஸ்ட் அணி: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), கே.எல். ராகுல் (துணைக் கேப்டன்), யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ரிஷப் பந்த், துருவ் ஜூரெல், சாய் சுதர்சன், தேவ்தத் படிக்கல், ரவீந்திர ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ், மானவ் சுதார், சரான்ஷ் ஜெயின், முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா, குர்னூர் பிரார், ஆகிப் நபி.