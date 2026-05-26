பாகிஸ்தான் தொடரிலிருந்து மிட்செல் மார்ஷ் விலகல்; ஜோஷ் இங்கிலிஸ் புதிய கேப்டனாக நியமனம்
பாகிஸ்தான் தொடரில் இருந்து மிட்செல் மார்ஷ் விலகியதை அடுத்து, விக்கெட் கீப்பர்-பேட்டர் ஜோஷ் இங்கிலிஸ் ஆஸ்திரேலிய அணியின் புதிய கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : May 26, 2026 at 5:11 PM IST
ஹைதராபாத்: பாகிஸ்தான் தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியின் கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளார் என அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் சமீபத்தில் முடிவடைந்த நிலையில், தற்சமயம் அனைத்து அணிகளும் எதிர்வரும் 2027ஆம் ஆண்டு தென்னாப்பிரிக்கா, நமீபியா மற்றும் ஜிம்பாப்வேவில் நடைபெறும் ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடருக்கான தயாரிப்புகளில் ஈடுபட்டுள்ளன. இதன் காரணமாக, ஒவ்வொரு அணியும் மற்ற நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் செய்து ஒருநாள் தொடரில் விளையாட ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
அதன் ஒருபகுதியாக, ஆஸ்திரேலிய அணியானது மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடுவதற்காக பாகிஸ்தானில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த ஒருநாள் தொடர் மே 30ஆம் தேதி தொடங்கி ஜூன் 4ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனைத்தொடர்ந்து அந்த அணி வங்கதேசத்திலும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு விளையாடவுள்ளது.
அதேசமயம், பாகிஸ்தான் மற்றும் வங்கதேச தொடர்களில் பங்கேற்கும் ஆஸ்திரேலிய அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் சமீபத்தில் அறிவித்திருந்தது. இதில் ஆஸ்திரேலிய ஒருநாள் மற்றும் டி20 அணியின் கேப்டனாக மிட்செல் மார்ஷ் தொடர்வார் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. அதேசமயம் கிளென் மேக்ஸ்வெல், மார்கஸ் ஸ்டொய்னிஸ் போன்ற நட்சத்திர வீரர்களுக்கு அணியில் வாய்ப்பு மறுகப்பட்டிருந்ததும் பேசுபொருளாக மாறியது.
Major injury-forced shuffle for Australia as a new captain is named for the Pakistan ODIs 👀https://t.co/l1H7iCBujG— ICC (@ICC) May 26, 2026
இந்த நிலையில், காயம் காரணமாக பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான தொடரில் இருந்து ஆஸ்திரேலிய அணியின் கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் விலகியுள்ளார். நடைபெற்று வரும் ஐபிஎல் தொடரில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்காக விளையாடிய மிட்செல் மார்ஷ், சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் 13 போட்டிகளில் விளையாடி 51 பவுண்டரிகள், 36 சிக்ஸர்கள் என 563 ரன்களை குவித்து அசத்தி இருந்தார்.
ஆனால் இந்த தொடரில் விளையாடியபோது அவருக்கு கணுகால் பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக, லக்னோ அணியின் கடைசி லீக் போட்டியிலும் அவர் பங்கேற்காமல் ஆட்டத்தில் இருந்து விலகி இருந்தார். இதனையடுத்து அவருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட மருத்துவ பரிசோதனையில், காயத்தில் இருந்து குணமடைய சில நாள்கள் ஆகும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து அவர் பாகிஸ்தான் தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளார்.
மிட்செல் மார்ஷ் விலகியதை அடுத்து, பாகிஸ்தான் தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியின் புதிய கேப்டனாக விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் ஜோஷ் இங்கிலிஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஏற்கெனவே ஆஸ்திரேலிய அணியில் பாட் கம்மின்ஸ், டிராவிஸ் ஹெட், மிட்செல் ஸ்டார்க் மற்றும் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் போன்ற முன்னணி வீரர்கள் இத்தொடரில் இடம்பெறாத நிலையில், மார்ஷின் விலகல் அந்த அணிக்கு மேலும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
🚨 JOSH INGLIS - The Captain of Australia in the ODI series against Pakistan 🏆 pic.twitter.com/Uac2v0qvUC— Johns. (@CricCrazyJohns) May 26, 2026
அதேசமயம் அடுத்த மாதம் தொடங்கவுள்ள வங்கதேசத்திற்கு எதிரான ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியிலும் மிட்செல் மார்ஷ் விளையாடுவாரா? என்பதும் அவரது உடற்தகுதியைப் பொறுத்தே முடிவு செய்யப்படும் என அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது. ஒருவேளை மார்ஷ் வங்கதேச தொடரையும் தவறவிடும் பட்சத்தில், அத்தொடரிலும் ஜோஷ் இங்கிலிஸ் கேப்டனாக நியமிக்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பாகிஸ்தான் தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி: ஜோஷ் இங்லிஸ் (கேப்டன்), அலெக்ஸ் கேரி, நாதன் எல்லிஸ், கேமரூன் கிரீன், மேத்யூ குன்னேமன், மார்னஸ் லபுஷாக்னே, ரைலி மெரிடித், ஆலிவர் பீக், மேத்யூ ரென்ஷா, தன்வீர் சங்கா, லியாம் ஸ்காட், மேட் ஷார்ட், பில்லி ஸ்டான்லேக், ஆடம் ஜாம்பா.