ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026: காயத்திலிருந்து மீளாத ஹேசில்வுட்; பின்னடைவை சந்திக்கும் ஆஸ்திரேலியா
ஆஸ்திரேலிய அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் நாதன் எல்லிஸ், தசைப்பிடிப்பு காரணமாக அவதிப்பட்டு வரும் நிலையில், சீன் அபோட் மாற்று வீரராக டி20 உலகக் கோப்பை அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : February 2, 2026 at 3:28 PM IST
ஹைதராபாத்: டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரின் முதல் சில போட்டிகளில் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் விளையாடமாட்டார் என ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறவுள்ளது. மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருகிறது. மேலும் தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகளையும் அந்தந்த நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்கள் அறிவித்துள்ளன.
அந்தவகையில் முன்னாள் சாம்பியன்களான ஆஸ்திரேலியாவும், டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடருக்கான அணியை அறிவித்திருந்தது. மிட்செல் மார்ஷ் தலமையிலான இந்த அணியில் ஜோஷ் ஹேசில்வுட், டிம் டேவிட் மற்றும் பாட் கம்மின்ஸ் ஆகியோரும் இடம் பிடித்திருந்தனர். முன்னதாக இவர்கள் மூவரும் காயத்தால் அவதிப்பட்டு வந்ததன் காரணமாக, அவர்களின் உடற்தகுதியை பொறுத்து அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில் பாட் கம்மின்ஸ் தனது காயத்தில் இருந்து குணமடையாததன் காரணமாவும், மேத்யூ ஷார்ட் மோசமான ஃபார்ம் காரணமாகவும் உலகக் கோப்பை அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களுக்கு பதிலாக வேகப்பந்து வீச்சாளர் பென் துவார்ஷுயிஸ் மற்றும் ஆல் ரவுண்டர் மேத்யூ ரென்ஷா ஆகியோர் சேர்க்கப்படுவதாகவும் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்தது.
இந்த நிலையில் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு மேலும் பின்னடைவை ஏற்படுத்து வகையில், நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் தொடரின் முதல் சில போட்டிகளை தவறவிடுவார் என்ற அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதுகுறித்து ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் கூறுகையில், ஜோஷ் ஹேசில்வுட் தனது காயத்திலிருந்து முழுமையாக குணமடையாததன் காரணமாக, அவர் சரியான நேரத்தில் அணியுடன் இணைவாரா என்பது தெரியவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் முதல் சில போட்டிகளில் ஹேசில்வுட் விளையாட மாட்டார் என்றும் கூறப்படுகிறது. அதேசமயம், தசைப் பிடிப்பிலிருந்து மீண்டு வரும் சக வேகப்பந்து வீச்சாளர் நாதன் எல்லிஸுக்குப் பதிலாக, சீன் அபோட் மாற்று வீரராக ஆஸ்திரேலிய அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதகாவும் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வரியம் அறிவித்துள்ளது.
ஏற்கெனவே டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் பாட் கம்மின்ஸ் விலகி இருக்கும் நிலையில், தற்சமயம் ஹேசில்வுட் மற்றும் நாதன் எல்லிஸ் ஆகியோரும் காயத்திலிருந்து முழுமையாக குணமடையாதது அந்த அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் எதிர்வரும் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் ஆஸ்திரேலிய அணி எவ்வாறு சவால்களை சமாளிக்கும் என்ற கேள்விகள் அதிகரித்து வருகின்றன.
டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி: மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), சேவியர் பார்ட்லெட், கூப்பர் கொனோலி, டிம் டேவிட், பென் துவார்ஷுயிஸ், கேமரூன் கிரீன், நாதன் எல்லிஸ், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்லிஸ், மேத்யூ குன்னெமன், கிளென் மேக்ஸ்வெல், மேத்யூ ரென்ஷா, மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ், ஆடம் ஜாம்பா. ரிஸர்வ் வீரர்: சீன் அபோட்.