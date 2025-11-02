ETV Bharat / sports

சென்னை ஓபன் டென்னிஸ்; ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தோனேசிய வீராங்கனை சாம்பியன்!

சென்னை ஒபன் சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் விளையாட்டு போட்டியில் ஒற்றையர் பிரிவில் வெற்றிப் பெற்ற வீராங்கனைகளுக்கு தமிழக முதல்வர் பரிசுகளை வழங்கினார்.

இந்தோனேசிய வீராங்கனை ஜானிஸ் ஜென்
இந்தோனேசிய வீராங்கனை ஜானிஸ் ஜென் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 2, 2025 at 10:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சென்னை ஓபன் சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் சாம்பியன் போட்டிகளில் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தோனேசிய வீராங்கனை ஜானிஸ் ஜென் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்.

சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் (எஸ்டிஏடி) டென்னிஸ் மைதானத்தில் சென்னை ஓபன் மகளிர் சர்வதேச டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் கடந்த அக்டோபர் 27ஆம் தேதி துவங்கி நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் இந்தியா, அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, ரஷ்யா, நியூசிலாந்து, ஜெர்மனி, ஜப்பான், சீனா உள்ளிட்ட 20 நாடுகளை சேர்ந்த ஒற்றையர் பிரிவில் 32 வீராங்கனைகளும், இரட்டையர் பிரிவில் 16 ஜோடிகளும் போட்டியிட்டன.

4 நாட்கள் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் இன்று இறுதிப்போட்டி நடைபெற்றது. இதில் ஆஸ்திரேலியாவின் கிம்பர்லி பிரல் - இந்தோனேசியாவின் ஜானிஸ் ஜென் மோதினர். போட்டியின் துவக்கத்தில் இருந்தே இந்தோனேசிய வீரர் ஜானிஸ் ஜென் பொறுப்புடன் விளையாடி முதல் செட்டை 6-4 என கைப்பற்றினார், பின்னர் இரண்டாவது செட்டில் 4-0 என முன்னிலை பெற்றார். 2 மணி நேரம் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் இருதியாக 6-4, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று WTA பட்டத்தை அவர் கைப்பற்றினார். இந்த வெற்றியின் மூலம், இரண்டு தசாப்தங்களுக்குப் பிறகு WTA ஒற்றையர் பட்டத்தை வென்ற முதல் இந்தோனேசிய வீராங்கனை என்ற பெருமையை ஜானிஸ் ஜென் பெறுகிறார்.

இந்தோனேசியாவின் ஜானிஸ் ஜென் மற்றும் ஆஸி வீராங்கனை கிம்பர்லி பிரல் உடன் முதல்வர் ஸ்டாலின்
இந்தோனேசியாவின் ஜானிஸ் ஜென் மற்றும் ஆஸி வீராங்கனை கிம்பர்லி பிரல் உடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் சென்னை ஓபன் சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் சாம்பியன் போட்டிகளில் ஒற்றையர் பிரிவில், சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்தோனேசிய வீராங்கனை ஜானிஸ் ஜென்னிற்கு கோப்பை மற்றும் பரிசுத்தொகைக்கான காசோலை வழங்கி பாராட்டினார்.

மேலும் இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்த ஆஸ்திரேலியா நாட்டைச் சேர்ந்த கிம்பர்லி பிரல்-க்கு கோப்பை மற்றும் பரிசுத்தொகைக்கான காசோலைகளை வழங்கி பாராட்டினார்.

இதையும் படிங்க: 299 டார்கெட்- இந்தியாவா, தென்னாப்பிரிக்காவா? ஜெயிக்கப் போவது யார்?

இந்த நிகழ்வின்போது துணை முதலமைச்சரும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின், அமைச்சர்கள் மா. சுப்பிரமணியன், சேகர்பாபு, டி.ஆர்.பி. ராஜா, சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா, சட்டமன்ற உறுப்பினர் எழிலன், துணை மேயர் மகேஷ்குமார், தமிழ்நாடு டென்னிஸ் சங்கத் தலைவர் விஜய் அமிர்தராஜ், இந்து குழுமத்தின் இயக்குநர் என். ராம், இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் முனைவர் அதுல்ய மிஸ்ரா, தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய உறுப்பினர் செயலர் ஜெ. மேகநாத ரெட்டி, சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் சங்க நிர்வாகிகள் மற்றும் அரசு உயர் அலுவலர்கள் உடனிருந்தனர்.

TAGGED:

JANICE TJEN
CHENNAI OPEN TENNIS
சென்னை ஓபன் டென்னிஸ்
ஜேனிஸ் டிஜென்
CHENNAI OPEN 2025 WTA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.