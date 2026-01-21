இந்தோனேசியா மாஸ்டர்ஸ் 2026: அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறிய பிவி சிந்து, லக்ஷயா சென், கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த்
இந்திய வீரர்கள் ஆயுஷ் ஷெட்டி, கிரண் ஜார்ஜ், ஹச்.எஸ்.பிரனாய், ஆகர்ஷி காஷ்யப், தான்வி சர்மா, மால்விகா பன்சோத் உள்ளிட்டோர் முதல் சுற்றுடன் தொடரில் இருந்து வெளியேறியுள்ளனர்.
Published : January 21, 2026 at 7:58 PM IST
ஜகார்த்தா: இந்தோனேசியா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடரின் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்று ஆட்டங்களில் இந்திய வீரர்கள் லக்ஷயா சென், கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் மற்றும் பி.வி. சிந்து ஆகியோர் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.
இந்தோனேசியா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் இஉந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்ஷயா சென், தைவானின் வாங் சுவேய்-யை எதிர்கொண்டார். இதில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய லக்ஷயா சென் 21-13 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டையும் கைப்பற்றி அசத்தினார்.
அதன்பின் இரண்டாவது செட்டில் கம்பேக் கொடுத்த வாங் சுவேய் 21-16 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்ற, போட்டியின் முடிவு மூன்றாவது செட்டிற்கு சென்றது. இதில் சுதாரித்து விளையாடிய லக்ஷயா சென் 21-14 என்ற கணக்கில் மூன்றாவது செட்டை கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் லக்ஷயா சென் 21-13, 16-21, 21-14 என்ற செட் கணக்கில் வாங் சுவேயை வீழ்த்தி இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
INDONESIA MASTERS 2026 is here!— BAI Media (@BAI_Media) January 20, 2026
January 20–25, 2026 at Istora Senayan, Jakarta. Watch India's stars clash with the best! 🏸💪#IndonesiaMasters2026 #Badminton pic.twitter.com/cy35YlOKwJ
இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த், ஜாப்பானின் கோகி வதனாபேவை எதிர்கொண்டார். இதில் ஸ்ரீகாந்த் முதல் செட்டை 21-15 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய நிலையில், இரண்டாவது செட்டை கோகி 23-21 என்ற கணக்கில் போராடி வென்றார். அதன்பின் நடைபெற்ற மூன்றாவது செட் ஆட்டத்தில் ஸ்ரீகாந்த் சிறப்பாக செயல்பட்டதுடன் 24-22 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார்.
இதன் மூலம் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் 21-15, 21-23, 24-22 என்ற செட் கணக்கில் கோகி வதனாபேவை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார். அதேபோல் மற்ற இந்திய வீரர்களான கிரண் ஜார்ஜ், ஹச்.எஸ்.பிரனாய் மற்றும் ஆயுஷ் ஷெட்டி உள்ளிட்டோர் முதல் செட்டில் தோல்வியைத் தழுவி தொடரிலிருந்து வெளியேறியுள்ளனர்.
இதுதவிர மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை பி.வி.சிந்து, ஜப்பானின் மனமி சுயிசுவை எதிர்கொண்டார். இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய பி.வி சிந்து முதல் செட்டை 22-20 என்ற கணக்கிலும், இரண்டாவது செட்டை 21-18 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் நேர் செட் கணக்கில் ஜப்பான் வீராங்கனையை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
#IndonesiaMasters2026— Vinayakk (@vinayakkm) January 21, 2026
PV Sindhu comes through in straight games against Manami Suizu, but that was quite the battle. Trailed 2-11 in the opening game & had to save 4 game points from 16-20 down. Led most of Game 2 but had to dig deep in the end as well.
🎥 BWF TV pic.twitter.com/PDIyGcqJfK
மற்றொரு மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் இந்திய வீராங்கனை அன்மோல் கர்ப், தைவானின் பை யூ-போவை எதிர்கொண்டார். இதில் சிறப்பாக செயல்பட்ட அன்மோல் 21-16, 21-17 என்ற நேர் செட் கணக்கில் தைவான் வீராங்கனையை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார். அதேசமயம் மற்ற இந்திய வீராங்கனைகள் ஆகர்ஷி காஷ்யப், தான்வி சர்மா, மால்விகா பன்சோத் உள்ளிட்டோர் முதல் சுற்றுடன் தொடரில் இருந்து வெளியேறினர்.