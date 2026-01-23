ETV Bharat / sports

இந்தோனேசியா மாஸ்டர்ஸ் 2026: காலிறுதி சுற்றில் ஏமாற்றமளித்த பிவி சிந்து, லக்ஷயா சென்

பிவி சிந்து
பிவி சிந்து (IANS)
ஜகார்த்தா: இந்தோனேசியா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடரின் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர்கள் லக்ஷயா சென், பி.வி.சிந்து ஆகியோர் தோல்வியடைந்து ஏமற்றமளித்துள்ளனர்.

இந்தோனேசியா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடர் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில் தாய்லாந்தை சேர்ந்த பக்கபோன் தீரரட்சகுலை எதிர்கொண்டார். இந்த போட்டியின் முதல் செட்டில் அபாரமாக செயல்பட்ட தீரரட்சகுல் 21-18 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டை கைப்பற்றி அசத்தினார்.

பின்னர் நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் பக்கபோன் தீரரட்சகுல் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த, மறுபக்கம் லக்ஷயா சென்னும் விட்டுக்கொடுக்காமல் இறுதிவரை போராடி வெற்றி பெற முயற்சித்தார். ஆனாலும் கூடுதல் கவனத்துடன் செயல்பட்ட தீரரட்சகுல் 22-20 என்ற கணக்கில் இரண்டாவது செட்டையும் கைப்பற்றி அசத்தினார்.

இதன் மூலம் பக்கபோன் தீரரட்சகுல் 21-18, 22-20 என்ற நேர் செட் கணக்கில் லக்ஷயா சென்னை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார். அதேசமயம் இந்த தொடரில் பதக்கம் வெல்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அவர் காலிறுதி சுற்றுடன் வெளியேறி பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பை தவறவிட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதேபோல் இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் பி.வி சிந்து, சீனாவைச் சேர்ந்த சென் யுஃபியை எதிர்கொண்டார். இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த சென் யுஃபி 21-13 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டை கைப்பற்றி சிந்துவுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.

இரண்டாவது செட் ஆட்டத்தில் பி.வி.சிந்து கம்பேக் கொடுக்க கடுமையாக முயற்சித்தார். ஆனாலும் சென் யுஃபி தொடர்ந்து ஆதிக்கத்தை செலுத்தி வந்தார். இதன் காரணமாக இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் சென் யுஃபி 21-17 என்ற கணக்கில் பி.வி. சிந்துவை வீழ்த்தி செட்டை கைப்பற்றி அசத்தினார்.

இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் சென் யுஃபி 21-13, 21-17 என்ற நேர் சேட் கணக்கில் பி.வி. சிந்துவை வீழ்த்தி, நடப்பு இந்தோனேசியா மாஸ்டர்ஸ் தொடரின் அரையிறுதி போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளார். அதேசமயம் இந்த தொடரிலாவது பதக்கம் வெல்லுவார் என்று எதிர்ப்பார்க்கபட்ட பி.வி.சிந்து காலிறுதி சுற்றுடன் வெளியேறியுள்ளார்.

முன்னதாக இந்த தொடரில் இந்திய அணி சார்பில் பங்கேற்றிருந்த கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த். ஹச்.எஸ்.பிரனாய், ஆயுஷ் ஷெட்டி உள்ளிட்டோர் அடுத்தடுத்து தோல்வியைத் தழுவி தொடரில் இருந்து வெளியேறிய நிலையில் தற்சமயம் லக்ஷயா சென் மற்றும் பி.வி.சிந்து ஆகியோரும் தோல்வியைத் தழுவி இருப்பது இந்திய ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

