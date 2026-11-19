கத்தார் ஸ்குவாஷ் தொடர் | இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி தமிழக வீரர் வேலவன் செந்தில்குமார் சாதனை!
கத்தார் ஸ்குவாஷ் தொடரில் இன்று நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில், சுவிட்சர்லாந்தின் டிமிட்ரி ஸ்டெய்ன்மேனை எதிர்த்து வேலவன் செந்தில்குமார் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார்.
Published : November 19, 2026 at 9:20 AM IST
ஹைதராபாத்: தோஹாவில் நடைபெற்று வரும் 'QSF 3 PSA காப்பர்' (QSF 3 PSA Copper 2026) சர்வதேச ஆடவர் ஸ்குவாஷ் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் வேலவன் செந்தில்குமார் முன்னேறியுள்ளார்.
கத்தார் தலைநகர் தோஹாவில் 'QSF 3 PSA காப்பர் 2026' சர்வதேச ஸ்குவாஷ் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. உலகின் முன்னணி வீரர்கள் பங்கேற்றுள்ள இத்தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லப் போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எகிறியுள்ளது. இதில் இந்தியா சார்பில் பங்கேற்றுள்ள தமிழக வீரர் வேலவன் செந்தில்குமார் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி, சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் வாய்ப்பைப் பிரகாசப்படுத்தியுள்ளார்.
அந்த வகையில், இத்தொடரின் அரையிறுதிப் போட்டியில் மலேசியாவின் அமீஷென்ராஜ் சந்திரனை வேலவன் செந்தில்குமார் எதிர்கொண்டார். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியின் தொடக்கம் முதலே வேலவன் செந்தில்குமார் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அசத்தினார். இதன் மூலம் அவர் முதலிரண்டு செட்களையும் 11-8, 11-8 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி ஆதிக்கம் செலுத்தினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற மூன்றாவது செட் ஆட்டத்தில் மலேசிய வீரர் கம்பேக் கொடுத்தார். அதில் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட அவர் 14-12 என்ற கணக்கில் போராடி மூன்றாவது செட்டை வென்றார். இதையடுத்து வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் நான்காவது செட் ஆட்டத்தில் வேலவன் செந்தில்குமார் கம்பேக் கொடுத்ததுடன், சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 11-9 என்ற கணக்கில் அந்தச் செட்டை வென்றார்.
🇮🇳's 3rd best MS #squash player Velavan Senthilkumar stormed into the Finals of QSF 3 PSA Copper 2026 🔥 In the rematch at Asian games he finally took revenge against familiar opponent Ameeshenraj Chandaran🇲🇾 fantastic 3-1 way 👏 Will meet top seed Dimitri Steinmann🇨🇭 tomorrow https://t.co/ZePnaJLRb4— Amit Kumar De (@AmitK98infinite) November 18, 2026
இறுதியில் வேலவன் செந்தில்குமார் 11-8, 11-8, 12-14, 11-9 என்ற செட் கணக்கில் மலேசிய வீரர் அமீஷென்ராஜ் சந்திரனை வீழ்த்தி இத்தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார். ஏற்கனவே இந்த ஆண்டில் இரண்டு காப்பர் நிலைப் பட்டங்களை வென்றுள்ள வேலவன் செந்தில்குமார், இந்தத் தொடரிலும் சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை படைப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
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மற்றொரு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் சுவிட்சர்லாந்தின் டிமிட்ரி ஸ்டெய்ன்மேன் 11-6, 13-11, 11-8 என்ற நேர் செட் கணக்கில் தென்னாப்பிரிக்காவின் டெவால்ட் வான் நீகெர்க்கை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார். இதனையடுத்து இன்று நடைபெறும் சாம்பியன் பட்டத்திற்கான இறுதிப் போட்டியில் வேலவன் செந்தில்குமாரும், டிமிட்ரி ஸ்டெய்ன்மேனும் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.